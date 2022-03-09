Fenerbahçe'nin sol bek problemini en az 5 yıl çözecek yıldız! Ali Koç görüşmelere başladı
Devre arasında Filip Novak'ın sakatlanması sebebiyle yönetimden sol bek transferi isteyen İsmail Kartal'ın bu talebi geri çevrilmişti. Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan Ali Koç'un 2 yıldız sol bekle görüşmelere başladığı belirtildi.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş futbolu da etkiledi. FIFA, bu iki ülkede forma giyen yabancı futbolcular için yeni bir karar aldı. Buna göre isteyen yabancı oyunculara, sezon sonuna kadar kulüpleriyle olan sözleşmelerini askıya alma hakkı tanındı.
FIFA ayrıca iki ülkedeki yabancılar için geçici transfer penceresi de açtı. Bu karar sonrası, ligi ikinci bitirip Devler Ligi bileti almayı hedefleyen Fenerbahçe’nin, sol bekte yaşadığı sıkıntıyı geçici olarak çözmek için harekete geçtiği kaydedildi.
Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-lacivertliler’in iki Brezilyalı oyuncuyu gözlerine kestirdikleri kaydedildi... Bunlardan ilki, Zenit’te oynayan Douglas Santos. Piyasa değeri 16 milyon euro olan 27 yaşındaki sol bek, bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Sarı- Lacivertliler’in Leite ile ilk teması kurduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun ayrılmak istemesi halinde resmi teklif sunulacağı mesajının gönderildiği kaydedildi. Kanarya, Santos ya da Lucas’tan birine imza attırması halinde sözleşmeleri, Rusya’da sezonun bitiş tarihi olan 30 Haziran 2022’ye kadar olacak. Ayrıca oyuncuların bonservisleri de Rus ekiplerinde kalmaya devam edecek.
Trabzonspor maçında ise tam tersi bir durum yaşandı. 45 bin taraftar 10 kişi kalınmasına rağmen 1-1’lik sonuçta önemli etkendi. Sarı-lacivertli takım kırmızı kart ve yenilen gole rağmen taraftarları sayesinde ayakta kaldı. Taraftarlar adeta İrfan Can’ın boşluğunu doldurdu. Uzun süre sonra takım ve tribün kenetlenmesi sarı-lacivertli takımın sahada potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi.
Bu tablo, çok fazla eleştirilen başkan Ali Koç ve yönetimi de sevindirdi. Yönetim üzerindeki baskı uzun süre sonra azaldı. Trabzonspor maçındaki mücadele ve taraftarın desteği Samandıra’daki havayı da değiştirdi. Seyircinin takımın oyununu ve mücadelesini takdir etmesi futbolcuların moralini yükseltti. Eskisine göre Trabzonspor maçı sonrası ilk antrenmanda daha keyifli bir ortam söz konusuydu.
Yeni sezon öncesi teknik direktör ve transfer çalışmalarına devam eden yönetim en kısa sürede netice almak istiyor. Başkan Ali Koç, teknik direktör konusunda son aşamaya geldi. Yurtdışında olan Ali Koç, Joachim Löw ile masaya oturacak. Uzun süredir devam eden görüşmelerin artık olumlu olarak neticelenmesi bekleniyor.