Fenerbahçe'nin sol bek problemini en az 5 yıl çözecek yıldız! Ali Koç görüşmelere başladı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş futbolu da etkiledi. FIFA, bu iki ülkede forma giyen yabancı futbolcular için yeni bir karar aldı. Buna göre isteyen yabancı oyunculara, sezon sonuna kadar kulüpleriyle olan sözleşmelerini askıya alma hakkı tanındı.