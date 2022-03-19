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FenerbahçeFenerbahçe'nin Mesut Özil planı belli oldu! Kritik maç öncesi İsmail Kartal kararını verdi...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı belli oldu! Kritik maç öncesi İsmail Kartal kararını verdi...
• 19 Mart 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı belli oldu! Kritik maç öncesi İsmail Kartal kararını verdi...

Süper Lig'de ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe'de kritik Konyaspor maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde, Mesut Özil konusunda İsmail Kartal'ın karar verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

• 19 Mart 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçenin Mesut Özil planı belli oldu Kritik maç öncesi İsmail Kartal kararını verdi...
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Süper Lig'de son 5 maçta 13 puan toplayan ve lig ikinciliği için kritik Konyaspor mücadelesine hazırlanan Fenerbahçe'de Mesut Özil'e planı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

2Fenerbahçenin Mesut Özil planı belli oldu Kritik maç öncesi İsmail Kartal kararını verdi...

Süper Lig’de ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe bu hafta oynanacak kritik Konyaspor maçının planlarını hazırlıyor. Son 5 lig maçında 13 puan toplayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Mesut Özil’den faydalanmak istiyor.

3Oyunun merkezi Mesut Özil

Oyunun merkezi Mesut Özil

Alanyaspor deplasmanında attığı gol ve oynadığı futbolla beğeni toplayan Özil’in mevkii bozulmayacak. Tecrübeli yıldız yeniden oyunun merkezinde olacak.

4Crespo - Zajc ikilisi güven verdi

Crespo - Zajc ikilisi güven verdi

Özil’in arkasında artık uyumla oynayan ve istikrar yakalayan Crespo-Zajc ikilisi orta sahada güven veriyor. Crespo-Zajc ikilisi sayesinde Mesut Özil ön tarafta daha rahat oynuyor. Orta sahada savunmanın dirençli olması ünlü futbolcunun hücum hattında daha rahat ve daha verimli oynamasını sağlıyor.

5Kanatlarda Rossi ve İrfan Can

Kanatlarda Rossi ve İrfan Can

Takımın kanatlarında da Rossi ve İrfan Can’ın olması bekleniyor. Cezası biten İrfan Can’ın Konyaspor karşısında sağ kanatta, geçen hafta Alanyaspor maçında sahanın yıldızlarından olan Rossi’nin de sol kanatta yer alması düşünülüyor.

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Mesut Özil’in oyun içerisinde Rossi ve İrfan Can’la da iyi iletişim kurması bir diğer artı güç olarak görülüyor.

7Fenerbahçenin Mesut Özil planı belli oldu Kritik maç öncesi İsmail Kartal kararını verdi...

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