• 19 Mart 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı belli oldu! Kritik maç öncesi İsmail Kartal kararını verdi...
Süper Lig'de ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe'de kritik Konyaspor maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde, Mesut Özil konusunda İsmail Kartal'ın karar verdiği öğrenildi. İşte detaylar...
• 19 Mart 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de son 5 maçta 13 puan toplayan ve lig ikinciliği için kritik Konyaspor mücadelesine hazırlanan Fenerbahçe'de Mesut Özil'e planı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
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Crespo - Zajc ikilisi güven verdi
Özil’in arkasında artık uyumla oynayan ve istikrar yakalayan Crespo-Zajc ikilisi orta sahada güven veriyor. Crespo-Zajc ikilisi sayesinde Mesut Özil ön tarafta daha rahat oynuyor. Orta sahada savunmanın dirençli olması ünlü futbolcunun hücum hattında daha rahat ve daha verimli oynamasını sağlıyor.
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