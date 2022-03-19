Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı belli oldu! Kritik maç öncesi İsmail Kartal kararını verdi...

Crespo - Zajc ikilisi güven verdi

Özil’in arkasında artık uyumla oynayan ve istikrar yakalayan Crespo-Zajc ikilisi orta sahada güven veriyor. Crespo-Zajc ikilisi sayesinde Mesut Özil ön tarafta daha rahat oynuyor. Orta sahada savunmanın dirençli olması ünlü futbolcunun hücum hattında daha rahat ve daha verimli oynamasını sağlıyor.