Fenerbahçe'nin iki yıldızına hayran kaldılar! Bunlar İspanya'yı sallarlar
Dün akşam Fenerbahçe - Galatasaray maçında Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları iki takımı da yakından takip ettiği öğrenildi. La Liga'nın köklü takımlarından Atletico Madrid'in sarı lacivertli iki futbolcuya hayran kaldıkları ortaya çıkarken, izleme heyetinin Diego Simeone'ye son derece olumlu bir rapor hazırladıkları bildirildi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ezeli rakibini 2-0'la geçen Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci sıraya yükseldi.
Galatasaray derbisinde Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakıldığı için forma giyemeyen Mesut Özil, sahada olmamasına rağmen takımına maddi anlamda destek sağladı.
Coşku ve heyecan maçtan önce başladı, ilk düdükle birlikte tavan yaptı. Sarı-Lacivertliler'in tezahüratları ve marşları, oyuncuların zaman zaman birbirlerini duymasını zorlaştırdı. Fenerbahçe'ye kritik kapışmada büyük destek veren tribünler, MihaZajc'ın26. dakikadaki golüyle sevinçten çılgına döndü.
İKİSİ EN AZ 35 MİLYON EURO
Mücadelenin ardından Tivibu Spor yayınında, Atletico Madrid'in derbide Portekizli Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci'yi izlediğini ifade edildi.