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FenerbahçeFenerbahçe'nin iki yıldızına hayran kaldılar! Bunlar İspanya'yı sallarlar
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin iki yıldızına hayran kaldılar! Bunlar İspanya'yı sallarlar
• 11 Nisan 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin iki yıldızına hayran kaldılar! Bunlar İspanya'yı sallarlar

Dün akşam Fenerbahçe - Galatasaray maçında Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları iki takımı da yakından takip ettiği öğrenildi. La Liga'nın köklü takımlarından Atletico Madrid'in sarı lacivertli iki futbolcuya hayran kaldıkları ortaya çıkarken, izleme heyetinin Diego Simeone'ye son derece olumlu bir rapor hazırladıkları bildirildi.

• 11 Nisan 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçenin iki yıldızına hayran kaldılar Bunlar İspanyayı sallarlar
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ezeli rakibini 2-0'la geçen Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci sıraya yükseldi.

2Fenerbahçenin iki yıldızına hayran kaldılar Bunlar İspanyayı sallarlar

Galatasaray derbisinde Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakıldığı için forma giyemeyen Mesut Özil, sahada olmamasına rağmen takımına maddi anlamda destek sağladı.

3Fenerbahçenin iki yıldızına hayran kaldılar Bunlar İspanyayı sallarlar

Taraftarların, kulübün ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazasından en çok Mesut'un formalarını satın aldıkları bildirildi.

4Fenerbahçenin iki yıldızına hayran kaldılar Bunlar İspanyayı sallarlar

Fenerbahçe'nin ligde son haftalarda yakaladığı müthiş seri Ülker Stadı'nda da etkisini gösterdi. Kadıköy'de her geçen hafta daha da kalabalıklaşan tribünler, Galatasaray maçında tıklım tıklım doldu. Dev maç için47binbilet satılırken, Ülker Stadı'ndaki mücadeleyi 43bin 842 biletli taraftar izledi.

5Fenerbahçenin iki yıldızına hayran kaldılar Bunlar İspanyayı sallarlar

Yoğunluğu önlemek için dünkü mücadelede kapılar 16.30'da açıldı, 20.30'da ilk düdüğü çalan derbide saatler önce taraftarlar stattaki yerini almaya başladı. Fenerbahçe'nin 12. adamı, dünya derbisine yakışır şekilde muhteşem bir atmosfer oluşturdu.

6Fenerbahçenin iki yıldızına hayran kaldılar Bunlar İspanyayı sallarlar

Coşku ve heyecan maçtan önce başladı, ilk düdükle birlikte tavan yaptı. Sarı-Lacivertliler'in tezahüratları ve marşları, oyuncuların zaman zaman birbirlerini duymasını zorlaştırdı. Fenerbahçe'ye kritik kapışmada büyük destek veren tribünler, MihaZajc'ın26. dakikadaki golüyle sevinçten çılgına döndü.

7Fenerbahçenin iki yıldızına hayran kaldılar Bunlar İspanyayı sallarlar

12. adam, bir an olsun durmadan takımlarını ateşlemeye devam etti. Serdar Dursun'un skoru2-0yapan sayısından sonra tribünler"3,3,3"tezahüratları yaptı. Sarı-Lacivertliler, derbi zaferi sonrası tüm takımı tribünlere çağırıp alkışladı.

8İKİSİ EN AZ 35 MİLYON EURO

İKİSİ EN AZ 35 MİLYON EURO

Mücadelenin ardından Tivibu Spor yayınında, Atletico Madrid'in derbide Portekizli Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci'yi izlediğini ifade edildi.

9Fenerbahçenin iki yıldızına hayran kaldılar Bunlar İspanyayı sallarlar

Portekizli oyuncu için yapılan teklif de yayında açıklanırken, 1 milyon Euro kiralama bedeli + sonraki sezon 11 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğunu belirtti.

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11Fenerbahçenin iki yıldızına hayran kaldılar Bunlar İspanyayı sallarlar

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