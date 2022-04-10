Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro istedi Ali Koç 'bu parayı asla veremem' dedi!

Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da yıllık 3.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmak istemediği de haberde yer aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus'un bir kez daha bir araya geleceği ve orta yolu bulmalarının söz konusu olduğu da gelen haberler arasında.