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FenerbahçeFenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro istedi Ali Koç 'bu parayı asla veremem' dedi!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro istedi Ali Koç 'bu parayı asla veremem' dedi!
• 10 Nisan 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro istedi Ali Koç 'bu parayı asla veremem' dedi!

Fenerbahçe'nin görüştüğü teknik direktörler arasında yer alan ve tecrübesiyle taraftarları cezbeden 67 yaşındaki antrenörün yıllık 5 milyon euro talep etmesi Ali Koç'a geri adım attırdı. İşte sarı lacivertli cephedeki o sıcak gelişme...

• 10 Nisan 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçeden yıllık 5 milyon euro istedi Ali Koç bu parayı asla veremem dedi
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Portekiz'in A Bola gazetesi önceki gün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus ile Lizbon'da bir araya geldiğini iddia etmiş ve bunu da manşetlerine taşımıştı. Son olarak Portekizli gazeteci Pedro Sepuldeva, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro istediğini açıkladı.

2Fenerbahçeden yıllık 5 milyon euro istedi Ali Koç bu parayı asla veremem dedi

Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da yıllık 3.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmak istemediği de haberde yer aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus'un bir kez daha bir araya geleceği ve orta yolu bulmalarının söz konusu olduğu da gelen haberler arasında.

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1954 doğumlu olan Jorge Jesus şimdiye kadar 17 farklı takım çalıştırdı. Görev aldığı her ülkede en az 1 kupa kazandı. 4-1- 3-2 sistemini oynatmayı seven Jorge Jesus, 28 Aralık 2021 tarihinden bu yana takım çalıştırmıyor. Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus ile birlikte Alman teknik adam Joachim Löw ile de ilgileniyor ve temaslarını devam ettiriyor. Fenerbahçeli kurmaylar sezon sona ermeden yene teknik adamın ismini açımlamayı planlıyor.

4F.BAHÇEDE FLAŞ MESUT ÖZİL GELİŞMESİ

F.BAHÇE'DE FLAŞ MESUT ÖZİL GELİŞMESİ

Fenerbahçe'de geçen sezonun aksine bu sezona iyi başlayan Mesut Özil, takımına ligde 8 gollük katkıda bulunsa da hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal'la yaşadığı sorunlar nedeniyle bir türlü istikrar yakalayamadı.

5Fenerbahçeden yıllık 5 milyon euro istedi Ali Koç bu parayı asla veremem dedi

Bu sezon sağlık sorunları nedeniyle 31 lig maçının 9'unu kaçıran Mesut, son haftalarda yeniden forma şansı bulmaya başlasa da performansıyla sınıfta kaldı.

6Fenerbahçeden yıllık 5 milyon euro istedi Ali Koç bu parayı asla veremem dedi

30. haftada oynanan Konyaspor maçında devre arasında oyundan alınan Mesut, karşılaşma sonrası hocası İsmail Kartal'la yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı bırakılırken, bu olay dünya basınında yer bulmaya devam ediyor.

7Fenerbahçeden yıllık 5 milyon euro istedi Ali Koç bu parayı asla veremem dedi

Özellikle İngiliz basını, Mesut'un durumuna özel ilgi gösterirken, dailycannon.com'dan flaş bir iddia geldi.

8Fenerbahçeden yıllık 5 milyon euro istedi Ali Koç bu parayı asla veremem dedi

Habere göre Mesut Özil'in 'rezil' bir sona yaklaştığı ve Fenerbahçe'nin de yıldız ismin sözleşmesini feshetmek için harekete geçtiği vurgulandı.

9Fenerbahçeden yıllık 5 milyon euro istedi Ali Koç bu parayı asla veremem dedi

Mesut'la David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin ilgilendiği belirtilirken, ABD ekibinin 33 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemediği ve sözleşme feshini beklediği kaydedildi.

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Öte yandan İngiltere Championship ekibi Hull City'nin de Mesut Özil'i istediği ancak bu transferin gerçekleşmesinin çok zor bir ihtimal olduğu belirtildi.

11Fenerbahçeden yıllık 5 milyon euro istedi Ali Koç bu parayı asla veremem dedi

 

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