Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu bombası! Muammer Akçay resmen açıkladı
Bu sezon oynadığı futbol ve sergilediği başarılı performansla piyasa değerini 20-25 milyon euro'lara kadar çıkaran Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'nin yaptığı transfer teklifi ortaya çıktı.
Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu yetiştiren, onu evladı gibi gören Hisareynspor U-18 spor koordinatörü Muammer Akçay, 2-3 sene sonra bütün dünyanın Kerem'i konuşacağını belirterek, ''Süper Ligin en yetenekli oyuncusu. Fakat 2 seneye daha ihtiyacı var. Avrupa'ya 20-25 milyon Euro'ya transfer olacaktır.'' dedi.
Arda'nın Barcelona serüveninin örneğini veren Muammer Akçay, ''Kerem, Avrupa'ya gittiği zamanda çok çok başarılı olacak. İddia ediyorum nasıl Messi, Ronaldo konuşuluyorsa Kerem'de 25-26 yaşlarında o derecede konuşulacak. Örnek veriyorum Atletico Madrid Kerem'i 20 milyon Euro'ya alsa 80 milyona geri satar. O potansiyele sahip. Kerem'i alan kazanır. Galatasaray aldı onlar kazanacak.'' diye konuştu.
22 yaşındaki futbolcunun Başakşehir dönemine de değinen Muammer Akçay şunları aktardı: ''Başakşehir'in seçmesi vardı. Kerem seçmelere gitti. Diğer gün Başakşehir bizi aradı '' Bizim Kerem'e verecek hiçbir şeyimiz yok, Kerem zaten olmuş'' dediler. Başakşehir o sene U-17 Türkiye finali oynadı. Final maçında büyük takımların hocaları şunu söylediler ''Kerem'e hayran kaldık''. O maçın oyuncusu da zaten Kerem'di ve hemen profesyonel yaptılar.
Muammer Akçay, genç futbolcuyu Erzincanspor'dayken hem Fenerbahçe'nin he de Beşiktaş'ın istediğini belirterek, ''Kerem, Erzincanspor'dayken Fenerbahçe'de istedi ama verdikleri rakam senelik 200 bin TL'ydi. Beşiktaş 400 bin TL teklif yaptı. Şakamı bu ya. Üstelik Kerem'in bonservis ücreti de yoktu.
Kerem'in yeteneklerine ve hatalarına da değinen Muammer Akçay şu şekilde konuştu: ''Kerem'de ki bu çabukluk, çeviklik, hız kolay kolay bulunacak bir şey değil. Bazen pas hataları yapıyor ya da çalım atarken ama zaman içerisinde gelişecektir. Bence Süper Ligin en yeteneklisi o. Birde daha yeteneklerini tam sergileyemiyor. Şuan risk boyutunda. Hata yapmaktan korkuyor.''
Altyapı konularına da değinen Akçay şunları ifade etti: ''Ben iddia ediyorum Altınordu gibi bir alt yapıya sahibiz. 400-450 oyuncumuz var. 2010'lu 2011'li oyuncularımız çok çok özel yeteneklere sahipler. Biz işin içindeyiz görüyoruz. Buralarda daha birçok Kerem'ler var. Bizim işimiz yetiştirmek. Tüm gayretimiz bu.
U-19 Türkiye şampiyonasına Kerem'in damga vurduğunun altını çizen Akçay şu şekilde konuştu: ''En popüler oyuncu Kerem'di. Özellikle transfer etmek isteyen çok takım oldu. Henüz 16 yaşında U-19 Türkiye şampiyonasına damgasını vurmuştu. Farkını belli etmişti. Çayırova maçı vardı bizim Kerem tek başına o maçı aldı."
Bizim kulüp başkanı hiç unutmam aynen şöyle dedi. ''Allah'ını seviyorsan bu çocuğu al götür buralardan. Bu çocuk Süper Lig oyuncusu buralarda yazık oluyor, günah'' dedi. O sezon kerem 84 maça çıktı. Gelişim anlamında çok önemli bir rakam bu. Gelişmek için maç oynamak şart.''