Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu bombası! Muammer Akçay resmen açıkladı

Altyapı konularına da değinen Akçay şunları ifade etti: ''Ben iddia ediyorum Altınordu gibi bir alt yapıya sahibiz. 400-450 oyuncumuz var. 2010'lu 2011'li oyuncularımız çok çok özel yeteneklere sahipler. Biz işin içindeyiz görüyoruz. Buralarda daha birçok Kerem'ler var. Bizim işimiz yetiştirmek. Tüm gayretimiz bu.