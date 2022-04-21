Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kasımpaşa'nın iki yıldızı için harekete geçildi!

Fenerbahçe , 2006’da altyapıya aldığı ve 2018’de yolları ayırdığı 32 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran’ı bitirme aşamasına geldi. Berke Özer ile yolları ayıracak olan Sarı-Lacivertliler, tecrübeli, kulübü yakından tanıyan ve formda olan Ertuğrul’a imza attırıp kaleci rotasyonunu tamamlamayı planlıyor.