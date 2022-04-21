• 21 Nisan 2022 - 09:43 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kasımpaşa'nın iki yıldızı için harekete geçildi!
Fenerbahçe, eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran’a imza attırmak için hem oyuncuyla hem de Kasımpaşa ile anlaştı. Sarı-Lacivertliler, Paşa’nın 21 yaşındaki sol beki Eren Elmalı için de girişimlere başlayacak.
• 21 Nisan 2022 - 09:43 • Son Güncelleme:
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Sarı-Lacivertliler, transferde önceliği yurt içine verdi. Yönetim, Kasımpaşa’nın iki Türk yıldızı için kolları sıvadı.
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Fenerbahçe , 2006’da altyapıya aldığı ve 2018’de yolları ayırdığı 32 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran’ı bitirme aşamasına geldi. Berke Özer ile yolları ayıracak olan Sarı-Lacivertliler, tecrübeli, kulübü yakından tanıyan ve formda olan Ertuğrul’a imza attırıp kaleci rotasyonunu tamamlamayı planlıyor.
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TAKAS FORMÜLÜ!
Yönetim, Lacivert-Beyazlılar’ın sol beki Eren Elmalı’nın da peşinde. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligin en büyük çıkış yapan isimlerinden biri.
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