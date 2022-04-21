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FenerbahçeFenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kasımpaşa'nın iki yıldızı için harekete geçildi!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kasımpaşa'nın iki yıldızı için harekete geçildi!
• 21 Nisan 2022 - 09:43 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kasımpaşa'nın iki yıldızı için harekete geçildi!

Fenerbahçe, eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran’a imza attırmak için hem oyuncuyla hem de Kasımpaşa ile anlaştı. Sarı-Lacivertliler, Paşa’nın 21 yaşındaki sol beki Eren Elmalı için de girişimlere başlayacak.

• 21 Nisan 2022 - 09:43 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçeden flaş transfer hamlesi Kasımpaşanın iki yıldızı için harekete geçildi
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Sarı-Lacivertliler, transferde önceliği yurt içine verdi. Yönetim, Kasımpaşa’nın iki Türk yıldızı için kolları sıvadı.

2Fenerbahçeden flaş transfer hamlesi Kasımpaşanın iki yıldızı için harekete geçildi

Fenerbahçe , 2006’da altyapıya aldığı ve 2018’de yolları ayırdığı 32 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran’ı bitirme aşamasına geldi. Berke Özer ile yolları ayıracak olan Sarı-Lacivertliler, tecrübeli, kulübü yakından tanıyan ve formda olan Ertuğrul’a imza attırıp kaleci rotasyonunu tamamlamayı planlıyor.

3Fenerbahçeden flaş transfer hamlesi Kasımpaşanın iki yıldızı için harekete geçildi

Başarılı file bekçisi ile kısa sürede anlaşma sağlandı. Kasımpaşa da 1 yıl sözleşmesi kalan tecrübeli file bekçisinin Fenerbahçe’ye transferine onay verdi.

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Ancak Sarı-Lacivertliler’in Paşa’dan istediği tek isim Ertuğrul Taşkıran değil.

5TAKAS FORMÜLÜ

TAKAS FORMÜLÜ!

Yönetim, Lacivert-Beyazlılar’ın sol beki Eren Elmalı’nın da peşinde. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligin en büyük çıkış yapan isimlerinden biri.

6Fenerbahçeden flaş transfer hamlesi Kasımpaşanın iki yıldızı için harekete geçildi

Eren için Süper Lig ’in diğer büyükleri de devrede. Ancak genç oyuncunun önceliğinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi.

7Fenerbahçeden flaş transfer hamlesi Kasımpaşanın iki yıldızı için harekete geçildi

Kasımpaşa’nın Eren için kapıyı 3 milyon Euro’dan açtığı belirtildi. Sarı-Lacivertli ekip, Paşa’yı takasın da içinde olduğu bir formülle ikna etmenin yollarını arıyor. (Fanatik)

8Fenerbahçeden flaş transfer hamlesi Kasımpaşanın iki yıldızı için harekete geçildi

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