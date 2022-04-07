• 07 Nisan 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi!
Sarı-Lacivertli yönetim, scoutların büyük ilgi gösterdiği Hollanda 2. Lig ekibi Excelsior’da forma giyen 21 yaşındaki santrfor Thijs Dallinga’yı gündemine aldı. Hollandalı futbolcu 34 maçta 31 gol 8 asist ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
• 07 Nisan 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da genç ve gelecek vaat eden futbolcular için büyük bir çalışma yürütüyor.
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Geçtiğimiz günlerde 6 genç yıldız ile sözleşme yenileyen Sarı- Lacivertli yönetim Hollanda 2. Lig takımlarından Excelsior'da forma giyen 21 yaşındaki Thijs Dallinga için harekete geçti.
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