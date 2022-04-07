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FenerbahçeFenerbahçe'den dev transfer hamlesi!
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• 07 Nisan 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi!

Sarı-Lacivertli yönetim, scoutların büyük ilgi gösterdiği Hollanda 2. Lig ekibi Excelsior’da forma giyen 21 yaşındaki santrfor Thijs Dallinga’yı gündemine aldı. Hollandalı futbolcu 34 maçta 31 gol 8 asist ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

• 07 Nisan 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçeden dev transfer hamlesi
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Fenerbahçe bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da genç ve gelecek vaat eden futbolcular için büyük bir çalışma yürütüyor.

2Fenerbahçeden dev transfer hamlesi

Geçtiğimiz günlerde 6 genç yıldız ile sözleşme yenileyen Sarı- Lacivertli yönetim Hollanda 2. Lig takımlarından Excelsior'da forma giyen 21 yaşındaki Thijs Dallinga için harekete geçti.

3Fenerbahçeden dev transfer hamlesi

Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutları tarafından takip edilen Hollandalı futbolcu 2. Lig'de 34 maçta 31 gol atıp 8 de asist üretti.

4Fenerbahçeden dev transfer hamlesi

2021 yılında Groningen'den Excelsior'a bedelsiz olarak transfer edilen 21 yaşındaki golcünün sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

5Fenerbahçeden dev transfer hamlesi

Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Dallinga için Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulunması bekleniyor. Kariyerinde 112 maça çıkan genç yetenek, 66 gol ve 11 asiste imza attı. (Takvim)

6Fenerbahçeden dev transfer hamlesi

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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi!

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi!

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