Fenerbahçe'den ayrılıp geliyor! Galatasaray'dan flaş transfer

Ayağının çok iyi olması gibi. Ancak bu demek değil ki Galatasaray Muslera’dan vazgeçecek. Zaten Barcelona Pena’yı geri alacak. Güzel bir hayal olarak kalacak. Belki ileride bir fırsat olarak tekrar Galatasaray’ın karşısına çıkar. Doğru bir transfer olduğunu gösterdi. Belki o kanaldan bir transfer daha yapılabilir. Çünkü Galatasaray bir transfer yapacak.