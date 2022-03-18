Fenerbahçe'den ayrılıp geliyor! Galatasaray'dan flaş transfer
UEFA Avrupa Ligi'nden elenen ve artık hiçbir kulvarda iddiası kalmayan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılı kulüpte Başkan Burak Elmas'ın ilk hedefi bonservisi elinde olan fırsat transferleri...
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 0-0'ın rövanşında Barcelona'yı evinde konuk etti. Sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, Nergis Aşkın'a sarı-kırmızılı gündemi değerlendirdi. Maçın yıldızlarından olan kaleci Pena'nın geleceğiyle ilgili konuşan Dindar, Galatasaray'ın ilgilendiği Fenerbahçeli futbolcuyu açıkladı. Kerem'i izlemeye Avrupa'nın önemli kulüplerinin Scout şefleri gelirken sarı-kırmızılı kulübün Barcelona ile yaptığı transfer anlaşması ortaya çıktı.
"Kenarda oldukça aktifim, rekabetçi bir insanım. Normalde sakin bir insanım. Ama rekabetçi bir insansanız sahada hareketli olmamanız mümkün değil. Kerem çok hızlı bir oyuncu, Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biriydi, ona iyi önlem aldık. Oyunu domine ettik. Atmosferin nasıl olacağını biliyordum, o yüzden iyi bir karşılık verdik."
Galatasaray'da Marcao, Nelsson ve Kerem gibi isimler yine ön plana çıkarken kaleci Inaki Pena'nın kurtarışları da büyük beğeni topladı. Barcelona'nın Aubameyang ile bulduğu golün öncesinde iki net fırsatta kalesini gole kapayan Inaki Pena her iki maçta da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Bir futbolsever olarak Galatasaray’ın oyunundan keyif aldığını ve gurur duyduğunu söyleyen Nevzat Dindar maç bittiğinde tüm seyircinin Galatasaray’ı alkışladığını vurguladı. Galatasaray'ın şansızlığının Barcelona ile eşleşmesi olduğunu dile getiren Dindar sarı-kırmızılı takımın devreyi önde kapatmasının da farklı bir sonuç getirebileceğinden bahsetti ve bireysel performansların öne çıktığını söyledi.
Nevzat Dindar yarım sezon kiralanan kaleci Inaki Pena için ise önümüzdeki sezon Barcelona’ya geri döneceğini söyledi ve; ‘Bence Muslera üzerinden Pena’yı kıyas yapmak doğru değil ama Pena ile beraber oyununuz başka bir noktaya gitti. Galatasaray taraftarı için Muslera’nın yeri çok farklı. O başka bir seviye ama her ne kadar kalite ve tecrübe olarak Muslera önde gözükse de Pena’nın da farklı meziyetleri var.
Ayağının çok iyi olması gibi. Ancak bu demek değil ki Galatasaray Muslera’dan vazgeçecek. Zaten Barcelona Pena’yı geri alacak. Güzel bir hayal olarak kalacak. Belki ileride bir fırsat olarak tekrar Galatasaray’ın karşısına çıkar. Doğru bir transfer olduğunu gösterdi. Belki o kanaldan bir transfer daha yapılabilir. Çünkü Galatasaray bir transfer yapacak.
Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Berke var. Galatasaray'ın yapması gereken yerli kaleci transferi. Okan’ın ismi dönüyor evet ancak Berke Özer’e bir bakmak lazım. O da değerlendiriliyor, aldığımız bilgiler de o yönde. Pena için ise gelecek sezon beklentim yok.’ dedi.
Hem Beşiktaş hem Barcelona karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu’nu izlemeye gelen Avrupa scoutlarından bahseden Dindar, Kerem ile ilgili son durumu da aktardı. Beşiktaş karşılaşmasında Lyon scout şefi Kerem’i izlemeye geldi. Barcelona maçında ise Avrupa’nın birçok ünlü kulübünün scoutu takip etti Kerem’i.
Lyon dışında Atletico Madrid’in, Premier Lig’den 2 takımın Kerem için çok ciddi şekilde devrede olduğunu biliyorum. Geçtiğimiz günlerde Luis Campos’un hazırladığı bir rapor vardı. Bu rapor Kerem’in 30-35 milyondan daha düşük bir fiyata satmamalıyız şeklinde. Xavi de basın toplantısında Kerem’den bahsetti. Piyasasının arttığını düşünüyorum. Sadece Kerem değil, Marcao ve Nelsson da bu maçları iyi değerlendirdiler.
Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray başkanı Burak Elmas’ın Barcelona başkanı Joan Laporta ile görüşmelerinden ise olumlu gelişmeler olduğunu söyleyen Nevzat Dindar, gelecekte transfer konusunda Barcelona’nın Galatasaray’a öncelik göstereceğinin altını çizdi.
Anlaşmalar var. Karşılıklı sözler verildi. Barcelona'daki yemekte gündeme gelen bir konuydu. Bu konu daha da ilerletildi. Galatasaray Barcelona ilişkisinde ise Barcelona özellikle genç oyuncular konusunda Galatasaray’a bir öncelik tanıyacak. Bu ikili ilişkiler çerçevesinde Galatasaray birtakım transferler yapacak.
Bu konuda karşılıkla anlaşmalar yapıldı. Hatta Pjanic’in ismi de gündeme gelmiş masada. Sürpriz transferlere hazırlıklı olalım. Bu ilişki ağını mutlaka kullanacaktır Galatasaray. Dolayısıyla Galatasaray Barcelona’dan transfer yapacak. Hem Torrent hem de bu eşleşme sonrası özellikle yaz döneminde bazı isimler duyabiliriz.