Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeFenerbahçe'den 5 yıllık sözleşme bombası! Ailesi sıcak bakıyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den 5 yıllık sözleşme bombası! Ailesi sıcak bakıyor
• 03 Mart 2022 - 17:02 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den 5 yıllık sözleşme bombası! Ailesi sıcak bakıyor

Süper Lig'de sezonu üst sıralarda tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor maçına odaklandı. Sarı-lacivertliler şimdiden gelecek sezon planlaması yaparken mevcut kadrodaki yıldız isimle ilgili transfer gelişmesi yaşandı.

• 03 Mart 2022 - 17:02 • Son Güncelleme:
1Novak ve Gustavo bireysel çalıştı
ABONE OL

Novak ve Gustavo bireysel çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü evinde Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmandan Filip Novak ve Luiz Gustavo günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Ferdi Kadıoğlu ile Enner Valencia ise günü fitness çalışmasıyla geçirdi.

2Değerleri yükseldi

Değerleri yükseldi

Fenerbahçe’de son yıllarda kadroya katılan genç yıldızlar şimdiden değerlerini katladı. Transfermarkt’ın hazırladığı verilere göre sarı-lacivertlilerde 6 isim, ciddi bir değer artışı gösterdi. Kaleci Altay Bayındır, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Kim Min Jae, Attila Szalai ve Osayi-Samuel gibi oyuncuların geldikleri dönemle şu anki dönem arasında ciddi bir değer artışı göze çarpıyor.

3Fenerbahçeden 5 yıllık sözleşme bombası Ailesi sıcak bakıyor

23 yaşındaki Altay Bayındır, 23 yaşındaki Szalai ve 24 yaşındaki Kim, Fenerbahçe’deki performansları sonrası değerlerini 15 milyon euroya çıkarmış durumda. 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu’nun mevcut değerinin de 8 milyon euroya çıktığı gözüküyor. 23 yaşındaki Osayi-Samuel ise 4.5 milyon euroya yükseldi. 17 yaşındaki Arda Güler içinse belirlenen değer 750 bin euro.

4Arda Güler hamlesi

Arda Güler hamlesi

TRT Spor'un haberine göre; 18 yaşına girmeyen bir futbolcu ile en fazla 3 yıllık sözleşme imzalanabildiği için, Arda’nın mukavelesinin 2025 yılına kadar uzatılması bekleniyor. Diğer yandan genç futbolcunun maaşında bir miktar düzeltmeye gidilmesi planlanıyor. Arda Güler'in sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile yeniden masaya oturacağı gelen haberler arasında.

5Ailesi sıcak bakıyor

Ailesi sıcak bakıyor

Genç oyuncu 18 yaşını doldurduğunda ise yeni sözleşmenin 5 yıl olarak güncellenmesi bekleniyor. Gelecek vadeden orta saha oyuncusunun ailesi de yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.

6Ardadan antrenmanda şov

Arda'dan antrenmanda şov

23 yaşındaki Altay Bayındır, 23 yaşındaki Szalai ve 24 yaşındaki Kim, Fenerbahçe’deki performansları sonrası değerlerini 15 milyon euroya çıkarmış durumda.

7Fenerbahçeden 5 yıllık sözleşme bombası Ailesi sıcak bakıyor

22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu’nun mevcut değerinin de 8 milyon euroya çıktığı gözüküyor. 23 yaşındaki Osayi-Samuel ise 4.5 milyon euroya yükseldi. 17 yaşındaki Arda Güler içinse belirlenen değer 750 bin euro.

8Uzun yıllar forma giymek istiyor

Uzun yıllar forma giymek istiyor

Hem sarı lacivertli camianın hem de deneyimli futbolcuların yaklaşımından çok mutlu olduğu öğrenilen Arda, Fenerbahçe formasını uzun yıllar giymek istediğini ifade ediyor.

9Fenerbahçeden 5 yıllık sözleşme bombası Ailesi sıcak bakıyor

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Fenerbahçe'de Jose Sosa kadro dışı bırakıldı mı? Gece hayatı ile gündeme gelmişti...

Fenerbahçe'de Jose Sosa kadro dışı bırakıldı mı? Gece hayatı ile gündeme gelmişti...

Fenerbahçe'den 5 yıllık sözleşme bombası! Ailesi sıcak bakıyor

Fenerbahçe'den 5 yıllık sözleşme bombası! Ailesi sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de işler karışıyor, kontenjan sıkıntısı!

Fenerbahçe'de işler karışıyor, kontenjan sıkıntısı!

İtalya'nın efsane isminden Merih Demiral için flaş açıklama: Tam 100 milyon euro!

İtalya'nın efsane isminden Merih Demiral için flaş açıklama: Tam 100 milyon euro!