Fenerbahçe'den 5 yıllık sözleşme bombası! Ailesi sıcak bakıyor
Süper Lig'de sezonu üst sıralarda tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor maçına odaklandı. Sarı-lacivertliler şimdiden gelecek sezon planlaması yaparken mevcut kadrodaki yıldız isimle ilgili transfer gelişmesi yaşandı.
Novak ve Gustavo bireysel çalıştı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü evinde Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmandan Filip Novak ve Luiz Gustavo günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Ferdi Kadıoğlu ile Enner Valencia ise günü fitness çalışmasıyla geçirdi.
Değerleri yükseldi
Fenerbahçe’de son yıllarda kadroya katılan genç yıldızlar şimdiden değerlerini katladı. Transfermarkt’ın hazırladığı verilere göre sarı-lacivertlilerde 6 isim, ciddi bir değer artışı gösterdi. Kaleci Altay Bayındır, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Kim Min Jae, Attila Szalai ve Osayi-Samuel gibi oyuncuların geldikleri dönemle şu anki dönem arasında ciddi bir değer artışı göze çarpıyor.
23 yaşındaki Altay Bayındır, 23 yaşındaki Szalai ve 24 yaşındaki Kim, Fenerbahçe’deki performansları sonrası değerlerini 15 milyon euroya çıkarmış durumda. 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu’nun mevcut değerinin de 8 milyon euroya çıktığı gözüküyor. 23 yaşındaki Osayi-Samuel ise 4.5 milyon euroya yükseldi. 17 yaşındaki Arda Güler içinse belirlenen değer 750 bin euro.
Arda Güler hamlesi
TRT Spor'un haberine göre; 18 yaşına girmeyen bir futbolcu ile en fazla 3 yıllık sözleşme imzalanabildiği için, Arda’nın mukavelesinin 2025 yılına kadar uzatılması bekleniyor. Diğer yandan genç futbolcunun maaşında bir miktar düzeltmeye gidilmesi planlanıyor. Arda Güler'in sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile yeniden masaya oturacağı gelen haberler arasında.