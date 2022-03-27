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FenerbahçeFenerbahçe'de 'yerli' operasyonu! Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de 'yerli' operasyonu! Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...
• 27 Mart 2022 - 11:12 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 'yerli' operasyonu! Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...

Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başlayan ve yerli operasyonuna çıkan Ali Koç'un 10 futbolcuyu gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Koç'un listesinde bulunan bu 10 futbolcudan iki tanesi Nuri Şahin'in, biri ise Fatih Terim'in prensi olarak biliniyor...

• 27 Mart 2022 - 11:12 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede yerli operasyonu Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...
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Süper Lig'de sezonun sonlarına doğru yaklaşılırken Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor..

2Fenerbahçede yerli operasyonu Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...

Bir yandan yabancı teknik direktörlerle görüşen sarı-lacivertli yönetim, bir yandan da kadroya yapılacak takviyelerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor..

3Fenerbahçede yerli operasyonu Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...

Gelecek sezon sahada ilk 11'de 7 yabancı 4 yerli oyuncu oynatmak zorunluluğu nedeniyle Fenerbahçe, transferde gözünü yerli isimlere çevirdi..

4Fenerbahçede yerli operasyonu Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...

İşte sarı-lacivertlilerin yerli transferinde gözünü diktiği isimler:.

5Fenerbahçede yerli operasyonu Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...

Sağ bek bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezon için Mert Müldür'ü kadrosuna katmak istiyor. Milli futbolcunun Sassuolo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 22 yaşındaki futbolcu sağ bek bölgesinin yanı sıra stoper ve sol bekte de oynayabiliyor.

6Fenerbahçede yerli operasyonu Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...

Mevcut yerli futbolcu oynatma kuralı nedeniyle sarı-lacivertli ekip, Gençlerbirliği'nde sözleşmesi bitecek olan Arda Kızıldağ'ı gündemine aldı. 23 yaşındaki stoper, sezon sonunda bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye transfer olabilecek..

7Fenerbahçede yerli operasyonu Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...

Gurbetçi oyuncuları bu dönemde renklerine katmak isteyen Fenerbahçe'nin radarında Salih Özcan var. Önceki gün A Milli Takımı seçtiğini kaydeden 24 yaşındaki orta saha için Köln ile ilk temas kuruldu..

8Fenerbahçede yerli operasyonu Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...

Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi yenileyen Efecan Karaca ile de ilgileniyor. Sağ kanada takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde milli futbolcu gündemdeki yerini koruyor. 32 yaşındaki futbolcunun Alanyaspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

9Fenerbahçede yerli operasyonu Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...

Berke Özer'in ayrılması nedeniyle kaleye yerli bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimler Sinan Bolat ve İrfan Can Eğribayat oldu. Sarı-lacivertliler, iki kaleciden birini kadrosuna dahil edecek.

10Fenerbahçede yerli operasyonu Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...

Filip Novak'tan memnun olmayan sarı-lacivertli yönetim, sol beke transfer yapacak. Bu bağlamda transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eren Elmalı'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki sol bek için temaslara başlayacak.

11Fenerbahçede yerli operasyonu Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...

Fenerbahçe, daha önceden de kadrosuna katmak istediği Halil Dervişoğlu için sezon sonunda harekete geçecek. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini uzatmayı düşünmediği milli forveti kadrosuna katmak istiyor..

12Fenerbahçede yerli operasyonu Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...

Kanarya, Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bünyamin Balcı'nın da durumunu yakından takip ediyor. Mert Müldür transferinde bir sonuç alınamazsa Bünyamin ismine gidilecek..

13Fenerbahçede yerli operasyonu Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...

Fenerbahçe, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'da çok iyi bir performans ortaya koyan Doğukan Sinik'i de yakından takip ediyor. Bu sezon 29 maçta 3 gol 5 asistlik performans ortaya koyan Doğukan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yazında bitiyor.( A Spor)

14Fenerbahçede yerli operasyonu Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...

 

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