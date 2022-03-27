• 27 Mart 2022 - 11:12 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de 'yerli' operasyonu! Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...
Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başlayan ve yerli operasyonuna çıkan Ali Koç'un 10 futbolcuyu gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Koç'un listesinde bulunan bu 10 futbolcudan iki tanesi Nuri Şahin'in, biri ise Fatih Terim'in prensi olarak biliniyor...
• 27 Mart 2022 - 11:12 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de sezonun sonlarına doğru yaklaşılırken Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor..
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Filip Novak'tan memnun olmayan sarı-lacivertli yönetim, sol beke transfer yapacak. Bu bağlamda transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eren Elmalı'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki sol bek için temaslara başlayacak.
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