Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışı bitti! İsmail Kartal Samandra'da...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hull City ile Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Championship ekibi Hull City’i satın alan Acun Ilıcalı’nın gelecek sezon öncesinde Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istediği kaydedildi. Habere göre Acun Ilıcalı’nın Hull City’nin yurt içi ve yurt dışı profilini yükseltmek için bu tarz birçok projelerde bulunacağı söylenirken, Fenerbahçe ile oynanması istenen maçın İstanbul’da olacağı öne sürüldü.