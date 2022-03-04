Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışı bitti! İsmail Kartal Samandra'da...
Fenerbahçe - Trabzonspor maçından sonra tecrübeli teknik direktörle yüz yüze gelecek olan Ali Koç'un artık bu işi sonlandıracağı, İsmail Kartal'ın da yeni teknik heyetin arasında yer alacağı ortaya çıktı.
Fenerbahçe’de teknik direktör konusu artık nihayete kavuşuyor. Daha Vitor Pereira görevdeyken teknik direktör çalışmaları başlamıştı Fenerbahçe’de teknik direktör konusu artık nihayete kavuşuyor. Daha Vitor Pereira görevdeyken teknik direktör çalışmaları başlamıştı.
Ancak önemli teknik adam adayları devre arası görevi kabul etmeye sıcak bakmadı. Bu isimlerden biri de Joachim Löw’dü. Alman çalıştırıcıyla yeni sezon için görüşmeler uzun süredir devam ediyordu. Yapılan birçok görüşmenin ardından Löw’le birçok konuda anlaşma sağlandı.
Gelecek hafta yani 6 Mart’taki Trabzonspor maçının sonrasında Başkan Ali Koç’un Almanya’ya gideceği ve Löw ile yüz yüze son bir görüşme yapacağı öğrenildi. Hatta Löw’ün de bu sezon özelinde Fenerbahçe’nin maçlarını izlediği de biliniyor.
Bu görüşmede artık iki tarafın kesin anlaşmaya varıp ardından resmi mukavele sürecine geçilmesi bekleniyor. 62 yaşındaki deneyimli teknik adamın sadece üstyapı değil altyapı ile de yetkili olacağı ifade edildi. Bu sayede sarı-lacivertlilerde bir oyun kültürü oluşması hedefleniyor. Ayrıca mevcut teknik direktör İsmail Kartal’ın da Löw’ün ekibinde yer alacağı dile getirildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hull City ile Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Championship ekibi Hull City’i satın alan Acun Ilıcalı’nın gelecek sezon öncesinde Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istediği kaydedildi. Habere göre Acun Ilıcalı’nın Hull City’nin yurt içi ve yurt dışı profilini yükseltmek için bu tarz birçok projelerde bulunacağı söylenirken, Fenerbahçe ile oynanması istenen maçın İstanbul’da olacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe, 6 Mart Pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Novak ve Gustavo günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Ferdi Kadıoğlu ile Valencia ise günü salon çalışmasıyla geçirdi.