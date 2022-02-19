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FenerbahçeFenerbahçe'de yangın var! Büyük öfke var taraftar çileden çıktı...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de yangın var! Büyük öfke var taraftar çileden çıktı...
• 19 Şubat 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de yangın var! Büyük öfke var taraftar çileden çıktı...

Avrupa Konferans Ligi maçında Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a 3-2 kaybetmesinin ardından taraftarlar çileden çıktı. Hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda treni kaçıran sarı lacivertliler, bu kez Avrupa'yı da tehlikeye attı. Maç sırasında yönetime ve takıma tepki gösteren taraftarlar, alınan yenilgi sonrasında maçlara giriş kartları olan Passolig'lerini yaktı.

• 19 Şubat 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede yangın var Büyük öfke var taraftar çileden çıktı...
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Lig ve kupadan sonra Avrupa treni de kaçmak üzere... Kadıköy artık rakiplere değil, Fener’e cehennem oluyor.

2Fenerbahçede yangın var Büyük öfke var taraftar çileden çıktı...

Son olarak Slavia Prag, Kadıköy’den güle oynaya çıktı. Futbol umut vermiyor, tribünler bomboş, taraftarlar isyanda...

3Fenerbahçede yangın var Büyük öfke var taraftar çileden çıktı...

İstanbul’a korkarak gelen Çekler bile bu manzaraya şaşırdı. Takımın yıldızı Schranz, “Covid protokolü mü vardı bilmiyorum ama daha ateşli bir atmosfer bekliyordum” demekten kendini alamadı.

4Fenerbahçede yangın var Büyük öfke var taraftar çileden çıktı...

Eski Fener’in havasından eser yok. Önüne geçilemeyen kötü gidişatın sembolü olarak, bir taraftarın statta Passolig kartını yakması, tüm tablonun kısa bir özeti oldu.

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Sarı-Lacivertliler değişim istiyor. Sorumlu olarak görülen Ali Koç ise suskunluğunu koruyor.

6Fenerbahçede yangın var Büyük öfke var taraftar çileden çıktı...

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