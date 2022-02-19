• 19 Şubat 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de yangın var! Büyük öfke var taraftar çileden çıktı...
Avrupa Konferans Ligi maçında Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a 3-2 kaybetmesinin ardından taraftarlar çileden çıktı. Hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda treni kaçıran sarı lacivertliler, bu kez Avrupa'yı da tehlikeye attı. Maç sırasında yönetime ve takıma tepki gösteren taraftarlar, alınan yenilgi sonrasında maçlara giriş kartları olan Passolig'lerini yaktı.
• 19 Şubat 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:
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Lig ve kupadan sonra Avrupa treni de kaçmak üzere... Kadıköy artık rakiplere değil, Fener’e cehennem oluyor.
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Son olarak Slavia Prag, Kadıköy’den güle oynaya çıktı. Futbol umut vermiyor, tribünler bomboş, taraftarlar isyanda...
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