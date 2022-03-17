Fenerbahçe'de üç isim belli oldu, Mesut Özil, İrfan Can ve...

OSAYI SAMUEL SAĞA

Cezası biten İrfan Can’ın takıma dönmesiyle birlikte Osayi Samuel’in sağ beke çekilecek olması kesinleşirken, maç eksikliğini atlatmak için önemli mesafe kateden Mesut Özil’in yükselen formu, takımın moral kaynağı Arda Güler’in giderek takımın değişmezi olması, Gustavo ve Novak’ın artık oynayacak seviyeye gelmesi keyifleri yerine getirdi.