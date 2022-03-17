• 17 Mart 2022 - 11:30 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de üç isim belli oldu, Mesut Özil, İrfan Can ve...
Süper Lig'de son haftalarda flaş galibiyetler alarak taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe’de lig ikinciliği için büyük önem taşıyan Konyaspor maçı öncesinde Ferdi Kadıoğlu dışında eksik kalmazken takımda özellikle üç süper solak, Mesut Özil, Arda Güler ve İrfan Can’ın formları teknik direktör İsmail Kartal’ın yüzünü güldürüyor.
• 17 Mart 2022 - 11:30 • Son Güncelleme:
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Maç eksikliğini atlatmak için önemli mesafe kateden Mesut Özil’in yükselen formu, takımın moral kaynağı Arda Güler’in giderek kadronun değişmezi olması ve İrfan Can’ın performansı İsmail Kartal’ın elini güçlendiriyor.
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OSAYI SAMUEL SAĞA
Cezası biten İrfan Can’ın takıma dönmesiyle birlikte Osayi Samuel’in sağ beke çekilecek olması kesinleşirken, maç eksikliğini atlatmak için önemli mesafe kateden Mesut Özil’in yükselen formu, takımın moral kaynağı Arda Güler’in giderek takımın değişmezi olması, Gustavo ve Novak’ın artık oynayacak seviyeye gelmesi keyifleri yerine getirdi.
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GENÇLERE TÖREN
Fenerbahçe, 6 genç oyuncunun sözleşmelerinin uzatılması için bugün imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
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