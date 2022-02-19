Fenerbahçe'de taraftar kararını verdi! Yeni fenomen Arda Güler...

Bireysel yeteneği harika, müthiş bir sol ayağı var. Kendinden büyüklerle oynadığı için fizik olarak onların daha güçlü olduğunu bilir ve hiç ikili mücadeleye girmez. Zekasıyla oynar; topu alacağı yeri önceden sezer, ona göre pozisyonunu alır. Topu alır almaz da düzeltip hemen ofansif oyuna geçer, çok nadiren pas hatası yapar. Bizim Almanya ile oynanan milli maçta çok ciddi kulüpler onu izledi ve hakkında çok olumlu konuştular. Ben maksimum 1-1,5 sene içinde A Milli Takım'ın değişmezi olur diye düşünüyorum. Ve ben Arda’nın çok büyük bir transfer yapacağına inanıyorum. Niye Real Madrid-Barcelona olmasın? Ben İsmail Hoca'nın yerinde olsam 10 numara için sadece onu düşünürüm.