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FenerbahçeFenerbahçe'de Szalai'nin alternatifi belli oldu! Fransız ekibinde forma giyiyor!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Szalai'nin alternatifi belli oldu! Fransız ekibinde forma giyiyor!
• 03 Mart 2022 - 17:49 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Szalai'nin alternatifi belli oldu! Fransız ekibinde forma giyiyor!

Fenerbahçe yıldız oyuncu için bir kez daha hamle yapmaya hazırlanıyor. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine giren Arjantinli isim Sarı-Lacivertlilerin göz hapsinde. Kanarya, Attila Szalai'nin satılması durumunda 22 yaşındaki savunmacı için resmi temaslara başlayacak.

• 03 Mart 2022 - 17:49 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede Szalainin alternatifi belli oldu Fransız ekibinde forma giyiyor
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Fenerbahçe devre arasında nabız yokladığı Facuno Medina için bir kez daha harekete geçebilir.

2Fenerbahçede Szalainin alternatifi belli oldu Fransız ekibinde forma giyiyor

Attila Szalai'nin sezon sonunda takımdan ayrılma olasılığına karşın Fenerbahçe, Facundo Medina'ya yakın takibini sürdürüyor.

3FENERBAHÇENİN FACUNDO MEDINA PLANI

FENERBAHÇE'NİN FACUNDO MEDINA PLANI

A Spor'un haberine göre; Fransız ekiplerinden Lens'te forma giyen 22 yaşındaki Arjantinli stoper Facundo Medina, Fenerbahçe'nin kıskacında.

4Fenerbahçede Szalainin alternatifi belli oldu Fransız ekibinde forma giyiyor

Attila Szalai için birçok Avrupa devinden teklif alan Fenerbahçe, Macar savunmacının ayrılma olasılığını göz önünde bulundurarak Facundo Medina'yı takibini sürdürüyor.

5MANCHESTER UNITED DA İSTEMİŞTİ

MANCHESTER UNITED DA İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin satılması halinde 2024'e kadar sözleşmesi olan Facundo Medina için Lens'in kapısını çalacak. Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Arjantinli futbolcu geçtiğimiz sezon Manchester United'ın da gündemine gelmişti.

6Fenerbahçede Szalainin alternatifi belli oldu Fransız ekibinde forma giyiyor

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