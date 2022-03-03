Fenerbahçe'de Szalai'nin alternatifi belli oldu! Fransız ekibinde forma giyiyor!

MANCHESTER UNITED DA İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin satılması halinde 2024'e kadar sözleşmesi olan Facundo Medina için Lens'in kapısını çalacak. Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Arjantinli futbolcu geçtiğimiz sezon Manchester United'ın da gündemine gelmişti.