• 03 Mart 2022 - 17:49 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Szalai'nin alternatifi belli oldu! Fransız ekibinde forma giyiyor!
Fenerbahçe yıldız oyuncu için bir kez daha hamle yapmaya hazırlanıyor. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine giren Arjantinli isim Sarı-Lacivertlilerin göz hapsinde. Kanarya, Attila Szalai'nin satılması durumunda 22 yaşındaki savunmacı için resmi temaslara başlayacak.
• 03 Mart 2022 - 17:49 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe devre arasında nabız yokladığı Facuno Medina için bir kez daha harekete geçebilir.
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Attila Szalai'nin sezon sonunda takımdan ayrılma olasılığına karşın Fenerbahçe, Facundo Medina'ya yakın takibini sürdürüyor.
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