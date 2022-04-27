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FenerbahçeFenerbahçe'de sürpriz gelişme! Canlı yayında Jorge Jesus'un Mesut Özil kararını açıkladı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Canlı yayında Jorge Jesus'un Mesut Özil kararını açıkladı
• 27 Nisan 2022 - 14:18 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Canlı yayında Jorge Jesus'un Mesut Özil kararını açıkladı

Milliyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, Ali Koç'un Portekiz'de masaya oturduğu Jorge Jesus hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Ok ayrıca Ozan Tufan, Mesut Özil, Berisha ve Aboubakar'la da ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

• 27 Nisan 2022 - 14:18 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı
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Milliyet'in Türkiye'ye duyurdu Jorge Jesus - Ali Koç zirvesi sonrası sarı-lacivertli kulüp sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milliyet Gazetesi muhabiri Senad Ok, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri ve teknik direktör konusunu Skorer TV canlı yayınında aktardı.

2İşte Senad Okun açıklamaları;

İşte Senad Ok'un açıklamaları;

Fenerbahçe'de Löw ve Jesus ismi gündemin zirvesinde ama hala İsmail Kartal da ihtimal arasında. Jesus zor olandı. Löw ile ilgilenilmesinin ana nedeni Jesus'un olma ihtimalinin düşük olmasıydı. Jesus'un maliyeti ve talibinin çok olmasından dolayı Löw ile görüşme erken başladı. Löw, görüşmeler gündeme geldikten sonra biraz ağırdan almaya başladı.

3Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Başka teklifler mi vardır yoksa teklif mi yükseltmeye çalışıyor bilmiyoruz. Ama bu nedenle Jesus'la görüşme masasına oturuldu. En baştan Jesus'la böyle bir irtibat olsaydı, görüşme bu kadar ilerleme olsaydı Löw ile hiç görüşülmeyebilirdi. Jorge Jesus'la artık para mevzuları da görüşülmeye başlandı. Löw de bu fotoğrafı gördü ve olayın ciddiyetini anlamıştır artık. Fakat Jesus'la bu görüşme yapılsa da Löw defteri hala kapanmadı.

4Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Ben İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de kalma nedenini çok düşük ihtimal görüyorum. Artık kalırsa ekonomik nedenlerden ötürü olur. Corinthians kulübü şu an Pereira ile çalışıyorlar. Pereira öncesi Jesus'la görüştüler ama anlaşamayınca Pereira'yla anlaştılar. Anlaşmanın olmamasının ana nedeniyle Jesus'un ekonomik talepleriydi.

5Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Jorge Jesus'un teknik ekibiyle birlikte büyük bir maliyeti var. Bu fotoğraf çıktıktan sonra Löw olmadı, Jesus da olmaz İsmail Kartal'la devam edersen tepki büyük olur. Böyle bir fotoğraftan sonra 'Gitti alamadı' olur. Bielse kalibresinde teknik adam getireceğiz diye yola çıkıp Pereira geldi.

6Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Jorge Jesus'un bir fotoğrafı vardı ekibiyle birlikte. Her yere o ekibiyle gidiyor. Ben söyleyeyim o ekibin maliyeti 10 milyon eurodur. Her dalda görev alan bir çok teknik ekibinde antrenörler var. Maliyet hesapları tabii başkan Ali Koç tarafından yapılacaktır.

7Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Jorge Jesus, Benfica gibi büyük bir kulüpte çalıştı. Yarı finaldeki o atmosferde ben de oradayım, Jesus'un maçı nasıl yaşadığını gördüm. Bu açılardan Fenerbahçe'yle nasıl örtüştüğünü gördüm. Fenerbahçe ateşli teknik adamları çok benimsiyor. Aykut Kocaman da başarılıydı ama kenardaki soğuk tavrı çok sevilmiyordu.

8Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Ama Jorge Jesus'un kulübedeki ateşli tavrı Fenerbahçe taraftarının tam sevip benimseyeceği şeyler. Obradovic varken taraftarlar sırf onun kenardaki tavrı için bile maça gidiyordu. O yüzden ekonomik olarak hesaplar yapılır, sonunda ne karar alınır göreceğiz.

9Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Başkan Ali Koç ilgili son şans ifadesi kullanılıyor fakat İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte gelen yükseliş tepkileri azalttı. Jesus geldikten sonra başarılı olamazsa bile Ali Koç'un hala kredisini olacağını düşünüyorum. Jesus'un veya Löw'ün Fenerbahçe'ye gelmesi gelecek adına Ali Koç'un kredisini yükseltir.

10Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Şampiyonlar Ligi faktörleri falan Jesus'un ikna edilmesi için evet önemli ama en önemli şey hayatın her alanında olduğu gibi para. Parayı verirsen Jorge Jesus gelir. Ekibiyle birlikte tüm giderleri düşünürsek Jesus'un maliyeti 30 milyon euroyu bulur.

11Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Jorge Jesus her zaman dörtlü oynatıyor. Fenerbahçe'yi de böyle oynatır. Pereira'nın kanıtlaması gereken bir durum vardı. Fakat Jorge Jesus'un kanıtlaması gereken bir durumu yok. Başarılarıyla oynattığı oyunu herkese gösterdi zaten.

12Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Ben Jesus gelirse Berisha oynar mı sorusundan daha çok, Berisha takımda kalır mı? sorusunu düşünüyorum. Asıl önemli olan konu Berisha'nın takımda kalıp kalmayacağı.

13Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Jorge Jesus gelirse Mesut Özil ne olur konusu var kafamda. Mesut kalmak istiyor. Ben Jorge Jesus'un Mesut Özil'den faydalanabileceğini düşünüyorum.

14Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Jorge Jesus gelirse Ali Koç'un kafası artık daha fazla Samandıra'da kalmaz. Jesus'un otoritesiyle orayı kontrol altında tutacağına güvenerek bütün odağını ekonomik konulara ve kulüp yönetimine verebilir.

15Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Fenerbahçe'nin tribün olarak da kulüpteki atmosfer olarak da eski günlerine döndürebilecek bir isim bence Jorge Jesus. Kariyeri, başarıları ve kişisel ateşli yapısı Fenerbahçe özlediği eski günlerine dönebilir.

16Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Brezilya'daki son yıllarda yapılan yatırımlardan sonra büyük bir ekonomik güç var. Kendi dillerini konuşan Avrupalı hocaları transfer eden Brezilyalı kulüpler, Pereira'yı da bu yüzden aldılar zaten. Doğal olarak Jorge Jesus'un da Brezilya'da çok büyük bir pazar var. Oradaki kulüpler Jesus'u tabiiki ister ama böyle bir hocanın isteği her zaman Avrupa'da çalışmak olur.

17Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Aykut Kocaman geçenlerde yaptığı bir açıklamada Fenerbahçe'den teklif gelirse tekrar dönebileceğini söylemişti. Ama kulüp tarafından böyle bir gündem yok tabii. Aykut hocanın da hakkını verelim. Jesus'la Benfica maçındaki son karşılaşmalarında Aykut hoca az daha eliyordu.

18Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Ama biz bugünün doğrularına göre hareket etmek zorundayız. Bugün baktığımızda bize Jesus doğru olan geliyorsa geçmişe takılmamak lazım. Ozan Tufan gitti kulüple görüştü, sezon sonu gel dendi. Görüşmede, 'Sen sezon sonuna kadar kadro dışısın, sezon bitsin gel, o zaman konuşuruz' dendi. Beşiktaş'a gidebilir mi Ozan Tufan, gidebilir.

19Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Ozan Tufan'la ilgili aldığım bilgi, artık Fenerbahçe'nin forma giyme şansının kalmadığı. Eskiden olsa Beşiktaş'a gider demezdim. Ama artık misyonunu tamamladı. Takımın havasını bozabilir düşüncesi var kulüpte. Kadro dışı kalmasının nedeni de takımdaki havayı bozmasıydı. Gelecek sezon da bunu düşünür Fenerbahçe. Bu yüzden Ozan'ın Beşiktaş'a gitme ihtimali var bence.

20Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

Şu anda bir durum olmasa da Ozan'ın Beşiktaş'a gitme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ozan, Fenerbahçe'de haksızlığa uğradığını düşünüyor, o yüzden ayrılabilir. Fenerbahçe de Ozan'ı Beşiktaş'la takasta kullanmak isteyebilir. Mesela Batshuayi - Ozan Tufan takasını ister bence Fenerbahçe. Böyle bir şey yok tabii de takas için kullanma ihtimali olur Ozan'ın.

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Benim bildiği Aboubakar, Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunuyor. Serdar Dursun - Aboubakar ikilisi müthiş olur bence. Aboubakar, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor. Birçok oyuncu var tabii listede ama Aboubakar da bu oyunculardan biri tabii. Gelen teknik direktörün isteyeceği oyunculara göre değişir tabii bu durum. Teknik direktörden bağımsız olarak Aboubakar'ın Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama yeni gelen teknik direktör ben başka golcü istiyorum diyebilir.

22Fenerbahçede sürpriz gelişme Canlı yayında Jorge Jesusun Mesut Özil kararını açıkladı

 

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