Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Canlı yayında Jorge Jesus'un Mesut Özil kararını açıkladı

Brezilya'daki son yıllarda yapılan yatırımlardan sonra büyük bir ekonomik güç var. Kendi dillerini konuşan Avrupalı hocaları transfer eden Brezilyalı kulüpler, Pereira'yı da bu yüzden aldılar zaten. Doğal olarak Jorge Jesus'un da Brezilya'da çok büyük bir pazar var. Oradaki kulüpler Jesus'u tabiiki ister ama böyle bir hocanın isteği her zaman Avrupa'da çalışmak olur.