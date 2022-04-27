Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Canlı yayında Jorge Jesus'un Mesut Özil kararını açıkladı
Milliyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, Ali Koç'un Portekiz'de masaya oturduğu Jorge Jesus hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Ok ayrıca Ozan Tufan, Mesut Özil, Berisha ve Aboubakar'la da ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.
Milliyet'in Türkiye'ye duyurdu Jorge Jesus - Ali Koç zirvesi sonrası sarı-lacivertli kulüp sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milliyet Gazetesi muhabiri Senad Ok, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri ve teknik direktör konusunu Skorer TV canlı yayınında aktardı.
İşte Senad Ok'un açıklamaları;
Fenerbahçe'de Löw ve Jesus ismi gündemin zirvesinde ama hala İsmail Kartal da ihtimal arasında. Jesus zor olandı. Löw ile ilgilenilmesinin ana nedeni Jesus'un olma ihtimalinin düşük olmasıydı. Jesus'un maliyeti ve talibinin çok olmasından dolayı Löw ile görüşme erken başladı. Löw, görüşmeler gündeme geldikten sonra biraz ağırdan almaya başladı.
Başka teklifler mi vardır yoksa teklif mi yükseltmeye çalışıyor bilmiyoruz. Ama bu nedenle Jesus'la görüşme masasına oturuldu. En baştan Jesus'la böyle bir irtibat olsaydı, görüşme bu kadar ilerleme olsaydı Löw ile hiç görüşülmeyebilirdi. Jorge Jesus'la artık para mevzuları da görüşülmeye başlandı. Löw de bu fotoğrafı gördü ve olayın ciddiyetini anlamıştır artık. Fakat Jesus'la bu görüşme yapılsa da Löw defteri hala kapanmadı.
Ben İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de kalma nedenini çok düşük ihtimal görüyorum. Artık kalırsa ekonomik nedenlerden ötürü olur. Corinthians kulübü şu an Pereira ile çalışıyorlar. Pereira öncesi Jesus'la görüştüler ama anlaşamayınca Pereira'yla anlaştılar. Anlaşmanın olmamasının ana nedeniyle Jesus'un ekonomik talepleriydi.
Jorge Jesus, Benfica gibi büyük bir kulüpte çalıştı. Yarı finaldeki o atmosferde ben de oradayım, Jesus'un maçı nasıl yaşadığını gördüm. Bu açılardan Fenerbahçe'yle nasıl örtüştüğünü gördüm. Fenerbahçe ateşli teknik adamları çok benimsiyor. Aykut Kocaman da başarılıydı ama kenardaki soğuk tavrı çok sevilmiyordu.
Başkan Ali Koç ilgili son şans ifadesi kullanılıyor fakat İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte gelen yükseliş tepkileri azalttı. Jesus geldikten sonra başarılı olamazsa bile Ali Koç'un hala kredisini olacağını düşünüyorum. Jesus'un veya Löw'ün Fenerbahçe'ye gelmesi gelecek adına Ali Koç'un kredisini yükseltir.
Jorge Jesus gelirse Mesut Özil ne olur konusu var kafamda. Mesut kalmak istiyor. Ben Jorge Jesus'un Mesut Özil'den faydalanabileceğini düşünüyorum.
Brezilya'daki son yıllarda yapılan yatırımlardan sonra büyük bir ekonomik güç var. Kendi dillerini konuşan Avrupalı hocaları transfer eden Brezilyalı kulüpler, Pereira'yı da bu yüzden aldılar zaten. Doğal olarak Jorge Jesus'un da Brezilya'da çok büyük bir pazar var. Oradaki kulüpler Jesus'u tabiiki ister ama böyle bir hocanın isteği her zaman Avrupa'da çalışmak olur.
Ama biz bugünün doğrularına göre hareket etmek zorundayız. Bugün baktığımızda bize Jesus doğru olan geliyorsa geçmişe takılmamak lazım. Ozan Tufan gitti kulüple görüştü, sezon sonu gel dendi. Görüşmede, 'Sen sezon sonuna kadar kadro dışısın, sezon bitsin gel, o zaman konuşuruz' dendi. Beşiktaş'a gidebilir mi Ozan Tufan, gidebilir.
Ozan Tufan'la ilgili aldığım bilgi, artık Fenerbahçe'nin forma giyme şansının kalmadığı. Eskiden olsa Beşiktaş'a gider demezdim. Ama artık misyonunu tamamladı. Takımın havasını bozabilir düşüncesi var kulüpte. Kadro dışı kalmasının nedeni de takımdaki havayı bozmasıydı. Gelecek sezon da bunu düşünür Fenerbahçe. Bu yüzden Ozan'ın Beşiktaş'a gitme ihtimali var bence.
Şu anda bir durum olmasa da Ozan'ın Beşiktaş'a gitme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ozan, Fenerbahçe'de haksızlığa uğradığını düşünüyor, o yüzden ayrılabilir. Fenerbahçe de Ozan'ı Beşiktaş'la takasta kullanmak isteyebilir. Mesela Batshuayi - Ozan Tufan takasını ister bence Fenerbahçe. Böyle bir şey yok tabii de takas için kullanma ihtimali olur Ozan'ın.
Benim bildiği Aboubakar, Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunuyor. Serdar Dursun - Aboubakar ikilisi müthiş olur bence. Aboubakar, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor. Birçok oyuncu var tabii listede ama Aboubakar da bu oyunculardan biri tabii. Gelen teknik direktörün isteyeceği oyunculara göre değişir tabii bu durum. Teknik direktörden bağımsız olarak Aboubakar'ın Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama yeni gelen teknik direktör ben başka golcü istiyorum diyebilir.