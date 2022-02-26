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FenerbahçeFenerbahçe'de son dakika! İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de son dakika! İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...
• 26 Şubat 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de son dakika! İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...

Fenerbahçe'de sıcak gelişme... Haftalar önce Süper Lig'e havlu attığı gibi Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenen ardından UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'tan 2 maçta 6 gol yiyen sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör ve yıldız futbolcu Mesut Özil'in son durumu belli oldu.

• 26 Şubat 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede son dakika İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...
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Şampiyonluk parolasıyla çıktığı Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 23 puan gerisine düşen, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen son olarak ise UEFA Konferans Ligi'nden elenen Fenerbahçe sezonu kapattı. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal maç sonrası yaptığı açıklamada 'Sözün bittiği yerdeyiz' dedi. SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıklarken, Murat Özbostan ise Mesut Özil ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

2Fenerbahçe 3 hedefinde de havlu attı ne olacak bundan sonra

Fenerbahçe 3 hedefinde de havlu attı ne olacak bundan sonra?

3Fenerbahçede son dakika İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...

MURAT ÖZBOSTAN: İsmail Kartal "3 hedefte de varız" diyerek göreve başlamış ve taraftara umut vermişti. Bugün 3 hedef de yok. İsmail Kartal başarısız oldu. Genel olarak bakarsak bütün yanlışların başındaki tek isim başkan Ali Koç.

4Fenerbahçede son dakika İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...

Bu kadar çok hata yaparak süreci yönetmek, sürekli hakemleri gündeme getirmek, megafonla taraftara seslenmek, yanlış transferler, yanlış hocalar ve gelinen nokta. İflas! Dramatik bir durum.. Şimdi yeni sezon hazırlığı yapıyor başkan!

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Yani Sayın Koç da sezonu kafasında bitirmişti... Yeni bir sayfa daha açacak. Son 4 yılda olduğu gibi. İşte o sayfada bu sefer kim olur bilinmez. Belli ki Löw gelecek. Jesus varmış, bir tane daha aday varmış! Birileri illa ki gelecek.

6Fenerbahçede son dakika İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...

Mesut Özil gidecek. Birçok futbolcu ile de yollar ayrılacak. Yeni transferler falan... Hayırlı olsun. Ama Fenerbahçelilerin büyük bir çoğunluğunun yitirdiği o umutlar geri gelecek mi?

7Fenerbahçede son dakika İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...

GÜRCAN BİLGİÇ: Karışıklık ve kaos içinden çıkamayanlar için bir öğüt vardır; 'Eğer bir ormanda yolunu kaybetmişsen, başladığın noktaya geri dön ve yeniden plan yap'... Fenerbahçe'yi yönetenlerin de yapması gereken budur.

8Fenerbahçede son dakika İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...

İsmail Kartal aslında daha üst sıralara çıkmaya çalışacaklarını söyleyerek vazgeçmeyeceklerini anlatmaya çalıştı. Futbol takımı için yeniden plan yapacaklar. Sezon içinde performans alamadıkları oyuncularla artık yollarını ayıracaklar.

9Fenerbahçede son dakika İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...

Arda, Çağtay veya Ferdi gibi gelişmeye açık oyuncular için yeni bir kurgu yapacaklar. Sezon sonu sözleşmesi biten futbolcular anlaşmaya yanaşmıyorlarsa, el sıkışıp önlerine bakacaklar.

10Fenerbahçede son dakika İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...

Her şeyden öte Joachim Löw ile anlaşmaya çok yakınlar. İsmail Kartal, Alman hocanın planladığı sistemi, taktiği veya fiziksel antrenmanların altyapısını oluşturmaya başlamalı.

11Fenerbahçede son dakika İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...

Yani; başladıkları yere geri dönecek, vazgeçmediklerini kararlı olarak söyleyecek, kolları sıvayıp yeni sezon için hırslanacaklar. Fenerbahçe kültürüne yakışan budur; isyancı ruhlarına geri dönmeliler.

12Fenerbahçede son dakika İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe takımının, objektif baktığımız zaman son maçlardaki futbolu zaten Avrupa kupası için bir iddia taşımıyordu. Slavia Prag aslında yıldız futbolcusu olmayan düz bir takım ama fizik kondisyonu, takım olma özellikleriyle birlikte Fenerbahçe'ye karşı iki maçta da büyük ağırlık koydu.

13Fenerbahçede son dakika İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...

Bu benim beklediğim bir gelişmeydi. Sezon başından beri sürekli değişen kadrolar, idman yetersizlikleri, kadro istikrarının sağlanamaması yüzünden futbolcuların birbirlerini tanımayışları bugünkü tabloyu meydana getirdi.

14Fenerbahçede son dakika İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...

Bundan sonra artık yapılacak tek şey, gelecek sezon için kariyerli, kimsenin itirazı olmayan bir teknik direktörle değişik bir yapılanmaya gitmek olacaktır.

15Fenerbahçede son dakika İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...

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