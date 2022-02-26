Fenerbahçe'de son dakika! İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...
Fenerbahçe'de sıcak gelişme... Haftalar önce Süper Lig'e havlu attığı gibi Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenen ardından UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'tan 2 maçta 6 gol yiyen sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör ve yıldız futbolcu Mesut Özil'in son durumu belli oldu.
Şampiyonluk parolasıyla çıktığı Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 23 puan gerisine düşen, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen son olarak ise UEFA Konferans Ligi'nden elenen Fenerbahçe sezonu kapattı. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal maç sonrası yaptığı açıklamada 'Sözün bittiği yerdeyiz' dedi. SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıklarken, Murat Özbostan ise Mesut Özil ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
MURAT ÖZBOSTAN: İsmail Kartal "3 hedefte de varız" diyerek göreve başlamış ve taraftara umut vermişti. Bugün 3 hedef de yok. İsmail Kartal başarısız oldu. Genel olarak bakarsak bütün yanlışların başındaki tek isim başkan Ali Koç.
Yani Sayın Koç da sezonu kafasında bitirmişti... Yeni bir sayfa daha açacak. Son 4 yılda olduğu gibi. İşte o sayfada bu sefer kim olur bilinmez. Belli ki Löw gelecek. Jesus varmış, bir tane daha aday varmış! Birileri illa ki gelecek.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe takımının, objektif baktığımız zaman son maçlardaki futbolu zaten Avrupa kupası için bir iddia taşımıyordu. Slavia Prag aslında yıldız futbolcusu olmayan düz bir takım ama fizik kondisyonu, takım olma özellikleriyle birlikte Fenerbahçe'ye karşı iki maçta da büyük ağırlık koydu.