Fenerbahçe'de son dakika! İşte yeni teknik direktör ve flaş Mesut Özil kararı...

Yani Sayın Koç da sezonu kafasında bitirmişti... Yeni bir sayfa daha açacak. Son 4 yılda olduğu gibi. İşte o sayfada bu sefer kim olur bilinmez. Belli ki Löw gelecek. Jesus varmış, bir tane daha aday varmış! Birileri illa ki gelecek.