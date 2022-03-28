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FenerbahçeFenerbahçe'de son dakika! Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de son dakika! Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular
• 28 Mart 2022 - 13:27 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de son dakika! Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil ve yeni sözleşmeye imza atmayan Berke Özer'in yeni takımları belli oldu. Ali Koç'un yıldız futbolcu Mesut'un menajerini İstanbul'a çağırdığı öğrenilirken, ayrılığın çok yakın bir zamanda resmi olarak gerçekleşeceği belirtildi.

• 28 Mart 2022 - 13:27 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede son dakika Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular
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Fenerbahçe'de alınan sürpriz bir kararla takımın yıldız futbolcularından Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Türk asıllı Alman yıldız, bundan sonraki kariyerinde ne yapacağı büyük bir merak konusu.

2Fenerbahçede son dakika Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

Yıldız futbolcunun, Sarı-lacivertli kulüple anlaşmalı bir şekilde yol ayrımına geldiği ve yeni adresinin bile planlandığı ortaya çıktı.

3Fenerbahçede son dakika Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan kadro dışı açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadelerine yer verildi.

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33 yaşındaki yıldız futbolcu, kadro dışı kararının ardından Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağının olduğu bir fotoğrafla "Aslolan Fenerbahçe'dir" paylaşımını yaptı.

5Fenerbahçede son dakika Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

Mesut Özil, geçen sezonun devre arasında sorunlu bir şekilde ayrılmak zorunda kaldığı Arsenal'dan Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

6Fenerbahçede son dakika Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

Mesut Özil, Fenerbahçe'deki ilk basın toplantısında, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Fenerbahçe için rüya, benim için hayaldi. İki taraf için muhteşem bir birliktelik olacak. Yeteneğimle takıma faydalı olacağıma inanıyorum. Umarım başarılı bir sezon geçiririz" ifadelerini kullanmıştı.

7Fenerbahçede son dakika Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

Yıldız oyuncu, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla yarım sezonda çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı. Mesut, ilk sezonunda sakatlık ve antrenman sakatlığı nedeniyle 11 maçta forma giymedi.

8Fenerbahçede son dakika Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil, bu sezon ise 16 maçta formasından uzak kaldı.

9Fenerbahçede son dakika Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

Mesut, bu sezon Fenerbahçe'nin en çok gol atan oyuncularından biri olurken Sarı-lacivertli formayla 26 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti.

10Fenerbahçede son dakika Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

33 yaşındaki yıldız oyuncu, 1.5 sezonda Fenerbahçe formasıyla oynadığı 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

11Fenerbahçede son dakika Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe adına derbilerde öne çıkan isim oldu. Deneyimli oyuncu, Galatasaray deplasmanında takımının ilk golünü atarken, Kadıköy'deki Beşiktaş maçında da fileleri sarsmayı başardı.

12Fenerbahçede son dakika Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

YeniŞafak Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile görüşmelere başladı.

13Fenerbahçede son dakika Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

Haberde Mesut Özil ile yolları ayırmak isteyen sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun menajeri Erkut Söğüt'ü kulübe çağırdığı belirtildi.

14Fenerbahçede son dakika Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

Yönetim, Mesut Özil ve menajeriyle görüşerek, sözleşme fesih konusunda görüşmede bulunacak. Deneyimli oyuncunun planı ise Inter Miami formasıyla MLS'in yolunu tutmak...

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Sezon sonu Fenerbahçe ile yolları ayırma kararı alan Berke Özer, Westerlo yolcusu. Sürekli oynayabileceği bir takımda olmak isteyen genç eldiven, kiralık olarak iki sezon formasını giydiği Belçika ekibine geri dönmek istiyor. Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın 2. başkanlığını yaptığı Westerlo, 2 Nisan'da oynayacağı Lommel maçını kazanması hâlinde en üst lige yükselecek.

16Fenerbahçede son dakika Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

 

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