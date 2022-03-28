• 28 Mart 2022 - 13:27 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de son dakika! Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil ve yeni sözleşmeye imza atmayan Berke Özer'in yeni takımları belli oldu. Ali Koç'un yıldız futbolcu Mesut'un menajerini İstanbul'a çağırdığı öğrenilirken, ayrılığın çok yakın bir zamanda resmi olarak gerçekleşeceği belirtildi.
• 28 Mart 2022 - 13:27 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de alınan sürpriz bir kararla takımın yıldız futbolcularından Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Türk asıllı Alman yıldız, bundan sonraki kariyerinde ne yapacağı büyük bir merak konusu.
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Sezon sonu Fenerbahçe ile yolları ayırma kararı alan Berke Özer, Westerlo yolcusu. Sürekli oynayabileceği bir takımda olmak isteyen genç eldiven, kiralık olarak iki sezon formasını giydiği Belçika ekibine geri dönmek istiyor. Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın 2. başkanlığını yaptığı Westerlo, 2 Nisan'da oynayacağı Lommel maçını kazanması hâlinde en üst lige yükselecek.