Fenerbahçe'de son dakika! Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

Mesut Özil, Fenerbahçe'deki ilk basın toplantısında, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Fenerbahçe için rüya, benim için hayaldi. İki taraf için muhteşem bir birliktelik olacak. Yeteneğimle takıma faydalı olacağıma inanıyorum. Umarım başarılı bir sezon geçiririz" ifadelerini kullanmıştı.