Fenerbahçe'de son dakika... Ajax ve R.Madrid'in gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza

Çok kısa süren görüşmelerin ardından Arda Güler, yeni sözleşmeyi imzaladı ve kendisini de mutlu edecek bir yıllık ücret kontrata yazıldı. Fenerbahçe Kulübünün de çok kısa sürede genç yetenekle sözleşme yenilendiğini duyurması bekleniyor.