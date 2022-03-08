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FenerbahçeFenerbahçe'de son dakika... Ajax ve R.Madrid'in gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de son dakika... Ajax ve R.Madrid'in gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza
• 08 Mart 2022 - 15:08 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de son dakika... Ajax ve R.Madrid'in gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza

Fenerbahçe'de son haftalarda oynadığı futbolla ayakta alkışlanan ve Mesut Özil'in varisi olarak gösterilen genç yıldız için harekete geçen Başkan Ali Koç yetenekli orta sahaya 3 yıllık yeni kontrat uzattı.

• 08 Mart 2022 - 15:08 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede son dakika... Ajax ve R.Madridin gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza
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Sahasında lig lideri Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de savunma hattı çok beğenildi.

2Fenerbahçede son dakika... Ajax ve R.Madridin gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza

Takımın yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleyi hiç bırakmaması ve defanstaki ekstra gayret alkışları kaptı.

3Fenerbahçede son dakika... Ajax ve R.Madridin gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza

Başta Bright Osayi Samuel ve Kim Min Jae olmak üzere, defans hattının başarısı tam not aldı.

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Ligin en güçlü hücum hatlarından birine sahip olan Trabzonspor'un yıldız ismi Nwakaeme'yi tutan Osayi Samuel'in performansı gözlerden kaçmadı.

5Fenerbahçede son dakika... Ajax ve R.Madridin gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza

Aslında sağ bek olmayan, ancak Nijeryalı oyuncuyu tutması için savunmanın sağına kaydırılan 24 yaşındaki futbolcu, vatandaşı karşısında nerdeyse hiç hata yapmadı.

6Fenerbahçede son dakika... Ajax ve R.Madridin gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza

Kim Min Jae'nin de 90 dakika boyunca direnci, hırsı ve savunmadaki liderliği alkış topladı.

7Fenerbahçede son dakika... Ajax ve R.Madridin gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza

Milliyet'in haberine göre, aynı şekilde Szalai sol bekte, Serdar Aziz de stoperde iyi bir maç çıkardı.

8Fenerbahçede son dakika... Ajax ve R.Madridin gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza

Benzer şekilde defansif orta saha olarak görev yapan Crespo da mücadelesiyle dikkat çekti. 10 kişi kalan sarı-lacivertli takımın 113 kilometre koştuğu belirtildi

9Fenerbahçede son dakika... Ajax ve R.Madridin gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza

Henüz 13 yaşında keşfedilerek Gençlerbirliği’nden altyapıya transfer edilen Arda’yla 13 Ocak 2021’de de profesyonel sözleşme imzalanmıştı.

10Fenerbahçede son dakika... Ajax ve R.Madridin gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza

Sözleşmesi 2023 Mayıs’ta bitecek Arda’yı özellikle Ajax ve Real Madrid şimdiden gündemine aldı. Ancak sarı-lacivertliler önlemini erkenden alarak genç oyuncu ve ailesiyle geçtiğimiz haftalarda irtibata geçmişti.

11Fenerbahçede son dakika... Ajax ve R.Madridin gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza

Haber Global'de yer alan habere göre; 18 yaşından küçük olduğu için en fazla 3 yıllık sözleşmeye imza atabilen Arda için hemen yeni kontrat hazırlanarak kendisine sunuldu.

12Fenerbahçede son dakika... Ajax ve R.Madridin gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza

Çok kısa süren görüşmelerin ardından Arda Güler, yeni sözleşmeyi imzaladı ve kendisini de mutlu edecek bir yıllık ücret kontrata yazıldı. Fenerbahçe Kulübünün de çok kısa sürede genç yetenekle sözleşme yenilendiğini duyurması bekleniyor.

13Fenerbahçede son dakika... Ajax ve R.Madridin gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza

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Fenerbahçe'de son dakika... Ajax ve R.Madrid'in gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza

Fenerbahçe'de son dakika... Ajax ve R.Madrid'in gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza

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