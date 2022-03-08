• 08 Mart 2022 - 15:08 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de son dakika... Ajax ve R.Madrid'in gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza
Fenerbahçe'de son haftalarda oynadığı futbolla ayakta alkışlanan ve Mesut Özil'in varisi olarak gösterilen genç yıldız için harekete geçen Başkan Ali Koç yetenekli orta sahaya 3 yıllık yeni kontrat uzattı.
• 08 Mart 2022 - 15:08 • Son Güncelleme:
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Sahasında lig lideri Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de savunma hattı çok beğenildi.
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Haber Global'de yer alan habere göre; 18 yaşından küçük olduğu için en fazla 3 yıllık sözleşmeye imza atabilen Arda için hemen yeni kontrat hazırlanarak kendisine sunuldu.
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Çok kısa süren görüşmelerin ardından Arda Güler, yeni sözleşmeyi imzaladı ve kendisini de mutlu edecek bir yıllık ücret kontrata yazıldı. Fenerbahçe Kulübünün de çok kısa sürede genç yetenekle sözleşme yenilendiğini duyurması bekleniyor.