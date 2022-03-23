Fenerbahçe'de kriz! Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı
Sezon başında Vitor Pereira ile yaşadığı krizle Fenerbahçe camiasını ikiye bölen, ardından Ali Koç'la ve İsmail Kartal'la da problemler yaşayan Mesut Özil için ayrılık iddiaları iyice güçlenmeye başladı. İşte yıldız futbolcuda son dakika gelişmesi...
Genç futbolcularıyla sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de idareciler, kaleci Altay Bayındır'ın 2023 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
Sezonda belli bir sayının üstünde maça çıkması halinde ekstra gelirleri olacak. Ayrıca Avrupa'daki her başarı için de bonuslar bulunacak. Yönetimin, sezon sonunda başarılı oyuncuya imza töreni düzenlemesi bekleniyor. Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunan Altay ayrıca çok yüksek bir teklif gelmemesi halinde takımda tutulacak ve satış için doğru zamanın gelmesi beklenecek.
20 Aralık 2021 tarihinde Vitor Pereira'nın görevine son veren yönetim o tarihten bu yana önümüzdeki sezonun hocasını açıklamış değil. Geçici olarak takımın başına İsmail Kartal getirilse de Kartal ile önümüzdeki sezon devam edilmeyeceğini Başkan Ali Koç açıklamıştı.
Takvim'in haberine göre, takımın başına getirilmesi beklenen Joachim Löw'den de kesin olarak yanıt gelmiş değil. Zira Alman teknik adamın başka takımlardan gelecek teklifleri değerlendirdikten sonra Fener yönetimine kesin kararını vereceği iddia ediliyor. Eğer Löw görevi kabul etmezse İsmail Kartal'ın onun yardımcısı yapılma fikri de rafa kalkmış olacak.
Fenerbahçe, Konya maçını kazanırken, Mesut Özil kredisini kaybetti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk on birde sahaya sürdüğü dünya yıldızı, takımın ritmine ayak uyduramayınca ilk yarının sonunda kenara alındı.