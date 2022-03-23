Fenerbahçe'de kriz! Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

Sezonda belli bir sayının üstünde maça çıkması halinde ekstra gelirleri olacak. Ayrıca Avrupa'daki her başarı için de bonuslar bulunacak. Yönetimin, sezon sonunda başarılı oyuncuya imza töreni düzenlemesi bekleniyor. Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunan Altay ayrıca çok yüksek bir teklif gelmemesi halinde takımda tutulacak ve satış için doğru zamanın gelmesi beklenecek.