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FenerbahçeFenerbahçe'de kriz! Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de kriz! Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı
• 23 Mart 2022 - 11:18 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de kriz! Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

Sezon başında Vitor Pereira ile yaşadığı krizle Fenerbahçe camiasını ikiye bölen, ardından Ali Koç'la ve İsmail Kartal'la da problemler yaşayan Mesut Özil için ayrılık iddiaları iyice güçlenmeye başladı. İşte yıldız futbolcuda son dakika gelişmesi...

• 23 Mart 2022 - 11:18 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede kriz Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı
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Genç futbolcularıyla sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de idareciler, kaleci Altay Bayındır'ın 2023 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

2Fenerbahçede kriz Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

Sarı-Lacivertli kurmayların Altay Bayındır ve menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve anlaşma sağladığı öğrenildi. Kanarya'dan senelik 500 bin euro kazanan Altay Bayındır'ın yeni anlaşmayla birlikte yıllık 1 milyon euronun üstünde alacağı belirtildi.

3Fenerbahçede kriz Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

Öte yandan başarılı file bekçisine yıllık 200 bin eurodan toplam 1 milyon euro imza parası ödeneceği kaydedildi. Yeni sözleşme, Altay'ın 2023'te bitecek mukavelesinin ardından devreye girecek. 23 yaşındaki kalecinin ayrıca çeşitli bonuslara da sahip olacağı öğrenildi.

4Fenerbahçede kriz Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

Sezonda belli bir sayının üstünde maça çıkması halinde ekstra gelirleri olacak. Ayrıca Avrupa'daki her başarı için de bonuslar bulunacak. Yönetimin, sezon sonunda başarılı oyuncuya imza töreni düzenlemesi bekleniyor. Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunan Altay ayrıca çok yüksek bir teklif gelmemesi halinde takımda tutulacak ve satış için doğru zamanın gelmesi beklenecek.

5Fenerbahçede kriz Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

Konya galibiyetiyle kazanma alışkanlığını pekiştiren ve lig ikinciliği için büyük şans yakalayan Fenerbahçe'de futbol takımının iyiye gitmesi yönetim ve taraftarı gelecekten daha umutlu hale getirirken bazı belirsizlikler de yönetimin canını fazlasıyla sıkıyor.

6Fenerbahçede kriz Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

20 Aralık 2021 tarihinde Vitor Pereira'nın görevine son veren yönetim o tarihten bu yana önümüzdeki sezonun hocasını açıklamış değil. Geçici olarak takımın başına İsmail Kartal getirilse de Kartal ile önümüzdeki sezon devam edilmeyeceğini Başkan Ali Koç açıklamıştı.

7Fenerbahçede kriz Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

Takvim'in haberine göre, takımın başına getirilmesi beklenen Joachim Löw'den de kesin olarak yanıt gelmiş değil. Zira Alman teknik adamın başka takımlardan gelecek teklifleri değerlendirdikten sonra Fener yönetimine kesin kararını vereceği iddia ediliyor. Eğer Löw görevi kabul etmezse İsmail Kartal'ın onun yardımcısı yapılma fikri de rafa kalkmış olacak.

8Fenerbahçede kriz Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

Bunun yanında Fenerbahçeli kurmayların mart ayının sonunda ya da nisan başında UEFA ile Finansal Fair Play meselesini görüşmek için bir araya geleceği iddia ediliyor. Oradan da bazı yeni kısıtlamaların gelebilecek olma ihtimali yönetimi kara kara düşündürüyor.

9Fenerbahçede kriz Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

Fenerbahçe, Konya maçını kazanırken, Mesut Özil kredisini kaybetti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk on birde sahaya sürdüğü dünya yıldızı, takımın ritmine ayak uyduramayınca ilk yarının sonunda kenara alındı.

10Fenerbahçede kriz Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

Lig ikinciliğini yakalamakta kararlı olan İsmail Hoca, fiziksel olarak takımın seviyesini yakalayamayan Mesut'u artık mecbur kalmadığı sürece kullanmayacak.

11Fenerbahçede kriz Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

İrfan'ın form tuttuğu, Mert Hakan'ın cezasının bittiği yerde Mesut'un bu hâliyle görev alması pek mümkün görünmüyor.

12Fenerbahçede kriz Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

Mesut Özil ise aynı fikirde değil. Bu sezon sakatlık ve hastalık gibi gerekçelerle 14 maçta takımı yalnız bırakan Mesut , oynadıkça forma tutacağına inanıyor ve sahada olmak istiyor. Ancak İsmail Kartal'ın önceliği Mesut'u değil, lig ikinciliğini kazanmak...

13Fenerbahçede kriz Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

Mesut ve İrfan arasındaki tercihinde daha diri olan İrfan Can Kahveci'den yana seçim yapan tecrübeli hocanın fikrini değiştirebilecek tek unsur form düzeyi. Hocanın net duruşu Mesut konusunda yeni bir krize sebep olabilir.

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15Fenerbahçede kriz Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

 

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