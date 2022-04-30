Fenerbahçe'de imza şov! 2 anlaşma birden! Yıldız futbolculara tören yapacaklar
Dün akşam Gaziantep FK'yı Kadıköy Ülker Stadı'nda 3-2'lik skorla deviren ve son 7 maçından 21 puan çıkaran Fenerbahçe'de iki yıldızla imzaların atılacağı öğrenildi. Ali Koç'un bu oyuncular için tören hazırlayacağı öğrenilirken, sarı lacivertlilerde Mesut Özil hakkında da flaş bir gelişme yaşandı.
Jorge Jesus'la resmi anlaşmaya varmak için Portekiz'e giden ve başarılı teknik direktörle 3 gündür görüşmelerini sürdüren Ali Koç'un İstanbul'a döner dönmez 2 yıldıza imza attıracağı, Mesut Özil'le ilgili de çok radikal bir karar alacağı ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe - Gaziantep maçından sonra sarı lacivertli cepheye yakınlığıyla bilinen yorumcu Ahmet Konanç'ın o ifadeleri ve Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeler...
Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında sarı kart sınırında bulunan Serdar Aziz, kart görerek cezalı duruma düştü. Müsabakanın 80. dakikasında yaptığı itiraz sonucunda hakem Sarper Barış Saka tarafından sarı kartla cezalandırılan Aziz, toplamda gördüğü 8. sarı kart dolayısıyla Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.
İŞTE AHMET KONANÇ'IN SERDAR AZİZ İSTİHBARATI
Fenerbahçe Serdar Aziz’le anlaştı. Aldığım bilgiye göre hiçbir sorun gözükmüyor, Altay Bayındır ile birlikte imza töreni yapacaklar. Serdar Aziz’le ilgili tek bir çekincem vardı, çok riskli oynuyordu karta çok yakındı ama artık ondan vazgeçti.
Mesut Özil’den Arda Güler’e gelelim… Rize’ye gidiyor alkışlanıyor, Kayseri’de alkışlanıyor. Şundan dolayı alkışlanıyorsun sen yeteneklisin Türk insanı yeteneği sever, çok gensin daha ve rakiplere karşı çok pozitif bir durumun var. Kim Min, Osayi, Zajc yurtdışından çok takip edilen oyuncular ama Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor, bu yüzden satış olması çok zor. Şampiyonluğun gelmesi için hazır kadronun üzerine konacak.
Jorge Jesus meselesine gelelim. Listede sadece Jesus yok Leonardo Jardim de var mesela. Ali Koç’un aklına Jorge Jesus daha fazla yatıyor, her zaman A planı olarak kaldı. Portekizli hocanın ekibinde yer alan bir antrenörle kurduğumuz temasa göre Fenerbahçe ile kapıları kapatmadılar. Jorge Jesus için en önemli olan şey para. Suudi Arabistan’dan teklifler var yıllık 8-10 milyon Euro arası teklifler.
Ali Koç İsmail Kartal’ı düşünmüyor, Koç A plus hoca bakıyor hatta turnayı gözünden vuracağız demişti. Fenerbahçe’de Berisha beklenen performansı sergileseydi Serdar Dursun bu şansı bulamazdı, fakat buldu ve formayı bırakmadı. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe’de iyi bir kanat forvet arayışları var. İrfan Can ve Rossi bu tarz oyuncular değiller. Boupendza’yı düşünün, bunun gibi oyuncular düşünün.