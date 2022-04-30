Fenerbahçe'de imza şov! 2 anlaşma birden! Yıldız futbolculara tören yapacaklar

Mesut Özil’den Arda Güler’e gelelim… Rize’ye gidiyor alkışlanıyor, Kayseri’de alkışlanıyor. Şundan dolayı alkışlanıyorsun sen yeteneklisin Türk insanı yeteneği sever, çok gensin daha ve rakiplere karşı çok pozitif bir durumun var. Kim Min, Osayi, Zajc yurtdışından çok takip edilen oyuncular ama Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor, bu yüzden satış olması çok zor. Şampiyonluğun gelmesi için hazır kadronun üzerine konacak.