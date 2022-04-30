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FenerbahçeFenerbahçe'de imza şov! 2 anlaşma birden! Yıldız futbolculara tören yapacaklar
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de imza şov! 2 anlaşma birden! Yıldız futbolculara tören yapacaklar
• 30 Nisan 2022 - 00:35 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de imza şov! 2 anlaşma birden! Yıldız futbolculara tören yapacaklar

Dün akşam Gaziantep FK'yı Kadıköy Ülker Stadı'nda 3-2'lik skorla deviren ve son 7 maçından 21 puan çıkaran Fenerbahçe'de iki yıldızla imzaların atılacağı öğrenildi. Ali Koç'un bu oyuncular için tören hazırlayacağı öğrenilirken, sarı lacivertlilerde Mesut Özil hakkında da flaş bir gelişme yaşandı.

• 30 Nisan 2022 - 00:35 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede imza şov 2 anlaşma birden Yıldız futbolculara tören yapacaklar
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Jorge Jesus'la resmi anlaşmaya varmak için Portekiz'e giden ve başarılı teknik direktörle 3 gündür görüşmelerini sürdüren Ali Koç'un İstanbul'a döner dönmez 2 yıldıza imza attıracağı, Mesut Özil'le ilgili de çok radikal bir karar alacağı ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe - Gaziantep maçından sonra sarı lacivertli cepheye yakınlığıyla bilinen yorumcu Ahmet Konanç'ın o ifadeleri ve Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeler...

2Fenerbahçede imza şov 2 anlaşma birden Yıldız futbolculara tören yapacaklar

Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında sarı kart sınırında bulunan Serdar Aziz, kart görerek cezalı duruma düştü. Müsabakanın 80. dakikasında yaptığı itiraz sonucunda hakem Sarper Barış Saka tarafından sarı kartla cezalandırılan Aziz, toplamda gördüğü 8. sarı kart dolayısıyla Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

3İŞTE AHMET KONANÇIN SERDAR AZİZ İSTİHBARATI

İŞTE AHMET KONANÇ'IN SERDAR AZİZ İSTİHBARATI

Fenerbahçe Serdar Aziz’le anlaştı. Aldığım bilgiye göre hiçbir sorun gözükmüyor, Altay Bayındır ile birlikte imza töreni yapacaklar. Serdar Aziz’le ilgili tek bir çekincem vardı, çok riskli oynuyordu karta çok yakındı ama artık ondan vazgeçti.

4Fenerbahçede imza şov 2 anlaşma birden Yıldız futbolculara tören yapacaklar

Fenerbahçe birkaç pazarda çok etkin araştırmalar yapıyor. Bir tanesi Asya bir tanesi Balkanlar… Fenerbahçe burada ciddi potansiyelli oyuncular bakıyor, Allahyar gibi, Balkanlarda ise Elif Elmas ayarında futbolcular göz hapsinde.

5Fenerbahçede imza şov 2 anlaşma birden Yıldız futbolculara tören yapacaklar

Arda Güler’in çıkışıyla birlikte ve Mert Hakan, İrfan Can’la beraber planlanan kanat oyuncuların gelecek olması sebebiyle Mesut Özil’e yer kalmadı. Ali Koç Mesut’la birebir hiç görüşmedi, bu da başkan tarafından bir mesajdır.

6Fenerbahçede imza şov 2 anlaşma birden Yıldız futbolculara tören yapacaklar

Mesut Fenerbahçe’den ayrılmak istemiyor, burada bir düzeni var, yıldız futbolcu yeni hocayı bekliyor. Mesut kıyıda köşede kalmıyor. Ali Koç son kararı yeni teknik direktöre bırakacaktır. Mesut Fener’den ayrılmak istese iki şeyi yapar;

7Fenerbahçede imza şov 2 anlaşma birden Yıldız futbolculara tören yapacaklar

1-Sözleşmesinde yer alan kadro dışı kalamaz maddesini devreye sokmuyor..

2-Antrenanlarına devam ediyor ve aksatmıyor çalışmalarını

3-Takım arkadaşlarıyla sürekli görüşüyor onları evine davet ediyor (İrfan Can, Ozan Tufan) gibi.

8Fenerbahçede imza şov 2 anlaşma birden Yıldız futbolculara tören yapacaklar

Mesut Özil MLS’e gitmeyip Fenerbahçe’ye geldi bunları da göz önünde bulundurmak lazım istese İnter Miami’ye ya da Los Angeles’a gidebilirdi.

9Fenerbahçede imza şov 2 anlaşma birden Yıldız futbolculara tören yapacaklar

Mesut Özil’den Arda Güler’e gelelim… Rize’ye gidiyor alkışlanıyor, Kayseri’de alkışlanıyor. Şundan dolayı alkışlanıyorsun sen yeteneklisin Türk insanı yeteneği sever, çok gensin daha ve rakiplere karşı çok pozitif bir durumun var. Kim Min, Osayi, Zajc yurtdışından çok takip edilen oyuncular ama Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor, bu yüzden satış olması çok zor. Şampiyonluğun gelmesi için hazır kadronun üzerine konacak.

10Fenerbahçede imza şov 2 anlaşma birden Yıldız futbolculara tören yapacaklar

Jorge Jesus meselesine gelelim. Listede sadece Jesus yok Leonardo Jardim de var mesela. Ali Koç’un aklına Jorge Jesus daha fazla yatıyor, her zaman A planı olarak kaldı. Portekizli hocanın ekibinde yer alan bir antrenörle kurduğumuz temasa göre Fenerbahçe ile kapıları kapatmadılar. Jorge Jesus için en önemli olan şey para. Suudi Arabistan’dan teklifler var yıllık 8-10 milyon Euro arası teklifler.

11Fenerbahçede imza şov 2 anlaşma birden Yıldız futbolculara tören yapacaklar

Flamengo Jorge Jesus’u istiyor ama hoca orayı düşünmüyor, Jorge Jesus Avrupa’da çalışmak istiyor. Eğer bu hocayı getirmek istiyorsanız en az 7 milyon euro’lara kadar çıkmanız lazım. Ne gerek var diyen olabilir, kesin gelmeli diyenler olabilir ama olay bu.

12Fenerbahçede imza şov 2 anlaşma birden Yıldız futbolculara tören yapacaklar

Zaten Ali Koç Kıbrıs’ta açıklamıştı. Bir hocayla görüştük sadece proje sundu bize başka bir hocayla görüştük 1.planı paraydı, o 1.planı para olan hoca Jorge Jesus’tu. Fenerbahçe yüzde 50 Löw’e yüzde 50 Jesus’a yakın. Önümüzdeki hafta yeni teknik direktör hemen hemen belli olacak.

13Fenerbahçede imza şov 2 anlaşma birden Yıldız futbolculara tören yapacaklar

Ali Koç İsmail Kartal’ı düşünmüyor, Koç A plus hoca bakıyor hatta turnayı gözünden vuracağız demişti. Fenerbahçe’de Berisha beklenen performansı sergileseydi Serdar Dursun bu şansı bulamazdı, fakat buldu ve formayı bırakmadı. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe’de iyi bir kanat forvet arayışları var. İrfan Can ve Rossi bu tarz oyuncular değiller. Boupendza’yı düşünün, bunun gibi oyuncular düşünün.

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