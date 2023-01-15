Fenerbahçe'de hedef Jorge Jesus'un gözde ismi! Şartlar zorlanıyor
Galatasaray derbisindeki mağlubiyet sonrası Gaziantep FK maçını kayıpsız geçmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ara transfer döneminde forvet hattına bir takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, Jorge Jesus’un talebi doğrultusunda şartları zorlamaya hazırlanıyor.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray karşısında dezavantajlı duruma düşen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Transferdeki çalışmalarını devam ettiren Sarı-Lacivertliler, ligde oynayacakları Gaziantep FK maçını da kayıpsız geçmek istiyor.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı ve dün özel uçakla zorlu deplasmana gitti.
Kafilede ise şu oyuncular yer aldı; Altay, İrfan Can Eğribayat, Osman, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Gustavo, Samet, Ferdi, Alioski, Arao, İsmail, Crespo, Mert Hakan, Zajc, Lincoln, Arda, Emre, Rossi, King, Serdar Dursun, Valencia ve Michy Batshuayi.
5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 5 oyuncu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Miguel Crespo, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 20'nci haftasındaki Ümraniyespor maçında yer alamayacaklar.
YÖNETİM TAM KADRO OLACAK
Galatasaray derbisinde alınan yenilgi sonrası morallerin bozulduğu Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve kurmayları, soluğu takımın yanında almıştı.
Teknik ekip ve oyunculara moral veren yönetimin, tam kadro olarak bu akşam deplasmanda oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde takıma destek verecekleri bildirildi.
SAMET AKAYDIN'IN İLK HEYECANI
Kanarya'nın, Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydın, Gaziantep FK karşısında maç kadrosunda yer alacak. 28 yaşındaki stoper, Antep'de yedek kulübesinde yer alacak.
Antep deplasmanında sakatlıktan yeni dönen Joao Pedro'nun yanı sıra uzun süredir sahalardan uzak kalan Nazım Sangare forma giyemeyecek. Derbide kırmızı kart gören ve 2 maçtan men cezası alan İrfan Can Kahveci de kadroda yok. Ev sahibinde de Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı bulunuyor.
VALENCIA 11'E DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin yıldızlarından Enner Valencia'nın, Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte yaklaşık 2 ay sonra (En son 12 Kasım 2022'de 1 gol attığı ve 2-1 kazanılan Giresunspor maçında oynadı.) Süper Lig'de ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Dünya Kupası'na kadar Sarı-Lacivertli formayla 13 gol atan Valencia, kupa sonrasında Trabzonspor 'a 2-0 (d) ve Galatasaray'a 3-0 kaybedilen maçlarda oyuna sonradan girmişti.
Ekvadorlu forvet, bu akşam skora katkı sağlayıp, takımını tekrar havaya sokmaya çalışacak.
İNADINA WRIGHT!
Fanatik'te yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler, Haji Wright için Antalyaspor'a 5 milyon Euro artı iki oyuncu teklif etmişti. Ancak ABD'li golcüyü başka takımların da istediğini bilen Kanarya, Akdeniz ekibinden olumlu yanıt alamazsa, hemen parayı artırarak 7.5 milyon Euro'ya kadar çıkacak.
Devre arasında kadrosuna mutlaka iyi bir forvet katmak isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda Haji Wright için elini çabuk tutmak konusunda son derece kararlı.
Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın yanı sıra başka takımlardan da teklifler alan ABD'li golcü için Antalyaspor'a, 5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra Bruma, Lamos ve Nazım Sangare üçlüsünden ikisini teklif etmişti. Antalya'dan Asbaşkan Emrah Çelik'in, "Wright için 8 takımla görüşüyoruz" açıklamasının ardından vakit kaybetmek istemeyen Sarı- Lacivertliler, transferin bir an önce olumlu sonuçlanmasını istiyor.
JESUS ISRARCI
Kırmızı-Beyazlılar'ın, 24 yaşındaki oyuncu için cevabını kısa sürede vermesini umut eden Kanarya, sunduğu teklife olumlu yanıt alamaması durumunda, B planını devreye sokacak. Wright için gerektiği takdirde 7.5 milyon Euro'ya kadar çıkacağı konuşulan Fenerbahçe, oyuncuyu da ikna etmek konusunda tüm kozlarını oynayacak. Jorge Jesus'un da bu sezon 17 maçta rakip fileleri 11 kez sallayan tecrübeli futbolcuyu takımında görmeyi çok istediği öğrenildi.