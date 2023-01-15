Fenerbahçe'de hedef Jorge Jesus'un gözde ismi! Şartlar zorlanıyor

İNADINA WRIGHT!

Fanatik'te yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler, Haji Wright için Antalyaspor'a 5 milyon Euro artı iki oyuncu teklif etmişti. Ancak ABD'li golcüyü başka takımların da istediğini bilen Kanarya, Akdeniz ekibinden olumlu yanıt alamazsa, hemen parayı artırarak 7.5 milyon Euro'ya kadar çıkacak.



Devre arasında kadrosuna mutlaka iyi bir forvet katmak isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda Haji Wright için elini çabuk tutmak konusunda son derece kararlı.



Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın yanı sıra başka takımlardan da teklifler alan ABD'li golcü için Antalyaspor'a, 5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra Bruma, Lamos ve Nazım Sangare üçlüsünden ikisini teklif etmişti. Antalya'dan Asbaşkan Emrah Çelik'in, "Wright için 8 takımla görüşüyoruz" açıklamasının ardından vakit kaybetmek istemeyen Sarı- Lacivertliler, transferin bir an önce olumlu sonuçlanmasını istiyor.