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FenerbahçeFenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...
• 16 Nisan 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

Süper Lig'de son haftalarda fırtına gibi esen Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Son haftalarda İsmail Kartal ile yükselişe geçen sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör konusunda bir belirsizlik sürüyor. Taraftarlar, İsmail Kartal ile yola devam edilmesini isterken, Fenerbahçe yönetimi yabancı teknik adamlarla görüşmelerini sürdürüyor. Bu süreçte ise Fenerbahçe'de yıldızı parlayan isimlere Avrupa'dan talipler gelmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları…

• 16 Nisan 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...
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Süper Lig'de sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, büyük umutlarla girdiği sezonda oldukça büyük hayal kırıklığı yaşadı.

2Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

Ancak ligde üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle İsmail Kartal'ı göreve getiren sarı-lacivertliler, Kartal ile yükselişe geçti.

3Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

Tecrübeli teknik adam, ligde 8 maçta 7 galibiyet alarak Fenerbahçe'yi ikincilik yarışına sokmayı başardı.

4Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

Son olarak Galatasaray derbisini de kazanan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusu belirsizliğe dönüştü.

5Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

Göreve gelirken geçici olarak takımın başına geçtiği açıklanan İsmail Kartal'ın performansı akılları karıştırdı.

6Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

Jorge Jesus ve Joachim Löw ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon için kararını yakın zamanda verecek.

7FUTBOLCULARIN PERFORMANSI YÜKSELDİ

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI YÜKSELDİ

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile birlikte bazı futbolcuların da performanslarında ciddi artışlar görüldü.

8Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

Sezon başında transfer edilen birçok isimden verim almayı başaran İsmail Kartal, bu konuda da tam not aldı.

9Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

Performansı artan isimlerden birisi olan Kim Min-Jae, Avrupa devlerinin de radarına girmiş bulunuyor.

10Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

Napoli, uzun süredir takip ettiği Min-jae Kim'i son olarak Galatasaray derbisinde izlemişti.

11Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

İtalyan ekibi, bu maç sonrası 25 yaşındaki savunmacıyı, takımdan ayrılmaya hazırlanan Rrahmani'nin bir numaralı alternatifi olarak belirlemişti.

12Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

Fanatik'in verdiği habere göre Kim için devreye giren son ekip Tottenham oldu.

13Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

İngiliz ekibi, başarılı oyuncuyu Beijing Guoan'da oynadığı dönemden beri izliyor.

14Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

Tottenham da Galatasaray derbisine gözlemci göndermiş ve Kim için yeni bir rapor hazırlatmıştı.

15Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

Antonio Conte'ye sunulan raporda, Kim'in uzun süredir izlendiği, 3'lü savunma oynamaya alışık bir oyuncu olduğu belirtilerek iyi bir seçenek olduğu notu düşüldüğü belirtildi.

16Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

Antonio Conte ise gözlemci raporuna göre oyuncuyu beğendi ve takıma katılmasını istedi.

17Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

Konuşulan bonservis bedeli ise Kim Min Jae'nin serbest kalma maddesi olan 23 milyon Euro.

18Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 38 maça çıkan Kim, 1 gol atma başarısı gösterdi.

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Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki yıldızı, takımın en istikrarlı futbolcularından birisi olmayı başardı.

20Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...

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