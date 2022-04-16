• 16 Nisan 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! İngiliz devinin ünlü teknik direktörü yıldız ismin transferini onayladı...
Süper Lig'de son haftalarda fırtına gibi esen Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Son haftalarda İsmail Kartal ile yükselişe geçen sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör konusunda bir belirsizlik sürüyor. Taraftarlar, İsmail Kartal ile yola devam edilmesini isterken, Fenerbahçe yönetimi yabancı teknik adamlarla görüşmelerini sürdürüyor. Bu süreçte ise Fenerbahçe'de yıldızı parlayan isimlere Avrupa'dan talipler gelmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları…
• 16 Nisan 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
1
Süper Lig'de sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, büyük umutlarla girdiği sezonda oldukça büyük hayal kırıklığı yaşadı.
2
Ancak ligde üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle İsmail Kartal'ı göreve getiren sarı-lacivertliler, Kartal ile yükselişe geçti.
3
4
6
7
8
Sezon başında transfer edilen birçok isimden verim almayı başaran İsmail Kartal, bu konuda da tam not aldı.
9
Performansı artan isimlerden birisi olan Kim Min-Jae, Avrupa devlerinin de radarına girmiş bulunuyor.
15
19