• 14 Nisan 2022 - 14:15 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi! Rest çekildi! Beşiktaş'la anlaştı
Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Ozan Tufan ile ilgili karar belli oldu. İşte detaylar...
• 14 Nisan 2022 - 14:15 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonunyla Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan devre arasında sarı lacivertli takıma geri döndü. İngiliz ekibiyle yapılan anlaşmaya göre sezon sonuna kadar Kanarya'nın formasını giyecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Konyaspor maçının ardından Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakıldı.
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Beşiktaş'la anlaştı!
Ajansspor'un haberine göre; Ozan Tufan bonservis konusunu hallederse sarı lacivertli takımın ezeli rakibi Beşiktaş'a imza atacak.
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