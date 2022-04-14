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FenerbahçeFenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi! Rest çekildi! Beşiktaş'la anlaştı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi! Rest çekildi! Beşiktaş'la anlaştı
• 14 Nisan 2022 - 14:15 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi! Rest çekildi! Beşiktaş'la anlaştı

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Ozan Tufan ile ilgili karar belli oldu. İşte detaylar...

• 14 Nisan 2022 - 14:15 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede flaş Ozan Tufan gelişmesi Rest çekildi Beşiktaşla anlaştı
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Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonunyla Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan devre arasında sarı lacivertli takıma geri döndü. İngiliz ekibiyle yapılan anlaşmaya göre sezon sonuna kadar Kanarya'nın formasını giyecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Konyaspor maçının ardından Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakıldı.

2Ozan Tufan ayrılmak istiyor

Ozan Tufan ayrılmak istiyor

Kadro dışı bırakılmasının ardından takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime iletti.

3Fenerbahçe de Ozan Tufanı yeni sezonda takımda düşünmüyor

Fenerbahçe de Ozan Tufan'ı yeni sezonda takımda düşünmüyor

Watford küme düşmemesi halinde zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle 7 milyon Euro ödeyerek Ozan Tufan'ın bonservisini Fenerbahçe'den alacak.

4Fenerbahçede flaş Ozan Tufan gelişmesi Rest çekildi Beşiktaşla anlaştı

İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşme ihtimali yüksek olduğu için yıldız futbolcu sezon sonunda yeniden Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. Ancak sarı lacivertli yönetim 27 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmayı düşünmüyor.

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Alacaklarına karşılık bonservisini istedi, yönetim rest çekti

Fenerbahçe yönetimi ile görüşmeler yapan Ozan Tufan alacaklarına karşılık bonservisini almak isterken, yönetim milli futbolcuya 'getir 4.5 milyon Euro bonservis bedeli, istediğin takımı git' restini çekti.

6Beşiktaşla anlaştı

Beşiktaş'la anlaştı!

Ajansspor'un haberine göre; Ozan Tufan bonservis konusunu hallederse sarı lacivertli takımın ezeli rakibi Beşiktaş'a imza atacak.

7Fenerbahçede flaş Ozan Tufan gelişmesi Rest çekildi Beşiktaşla anlaştı

Siyah beyazlı yöneticilerle görüşmeler yapan ve anlaşma sağlayan orta saha oyuncusunun önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli.

8Fenerbahçede flaş Ozan Tufan gelişmesi Rest çekildi Beşiktaşla anlaştı

Ozan bu konuda Fenerbahçe yönetiminden indirim talep etmesine rağmen, yönetim bu konuda kesinlikle geri adım atmama kararı aldı.

9Fenerbahçede flaş Ozan Tufan gelişmesi Rest çekildi Beşiktaşla anlaştı

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