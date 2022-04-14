Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi! Rest çekildi! Beşiktaş'la anlaştı

Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonunyla Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan devre arasında sarı lacivertli takıma geri döndü. İngiliz ekibiyle yapılan anlaşmaya göre sezon sonuna kadar Kanarya'nın formasını giyecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Konyaspor maçının ardından Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakıldı.