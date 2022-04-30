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FenerbahçeFENERBAHÇE'DE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi! Ali Koç bu işi bitirdi
HaberlerFenerbahçe Haberleri FENERBAHÇE'DE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi! Ali Koç bu işi bitirdi
• 30 Nisan 2022 - 11:48 • Son Güncelleme:

FENERBAHÇE'DE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi! Ali Koç bu işi bitirdi

Konyaspor maçından sonra soyunma odasında İsmail Kartal'la tartışma yaşayan ve Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı kalan Mesut Özil'in son durumu netleşti. Yeni teknik direktör arayışlarına çıkan Ali Koç'un yıldız futbolcuyla köprüleri attığı öğrenilirken, Mesut'un bambaşka planının olması ayrılığın önüne geçtiği ifade edildi.

• 30 Nisan 2022 - 11:48 • Son Güncelleme:
1FENERBAHÇEDE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi Ali Koç bu işi bitirdi
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Süper Lig'de bu sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörün döneminde hayal kırıklığına uğradı.

2FENERBAHÇEDE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi Ali Koç bu işi bitirdi

Ligin ilk yarısının son haftalarında görevden alınan Pereira'nın yerine İsmail Kartal, geçici olarak top başı yaptı.

3FENERBAHÇEDE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi Ali Koç bu işi bitirdi

İsmail Kartal ile birlikte iyi bir ivme yakalayan Fenerbahçe, üst üste galibiyetlerle üst sıralara tutundu.

4FENERBAHÇEDE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi Ali Koç bu işi bitirdi

İkinciliğe kadar yükselmeyi başaran sarı-lacivertli ekipte moraller düzelirken, İsmail Kartal ve yönetimden şok bir hamle geldi.

5FENERBAHÇEDE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi Ali Koç bu işi bitirdi

Geçtiğimiz sezon büyük bir coşkuyla transfer edilen Mesut Özil ve bu sezonun devre arasında kiralıktan geri çağırılan Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.

6FENERBAHÇEDE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi Ali Koç bu işi bitirdi

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının ardından seri galibiyetlerle takımda olumlu bir hava oluştu.

7FENERBAHÇEDE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi Ali Koç bu işi bitirdi

Taraftarların büyük bir bölümünün de desteklediği bu kararın sezon sonuna kadar da değişmesi beklenmiyor.

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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan, bireysel olarak çalışmalarını sürdürürken, gelecek sezon için yönetimin kararı öğrenildi.

9FENERBAHÇEDE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi Ali Koç bu işi bitirdi

Sarı-lacivertli ekipte, bu sezonu kapatan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacakları merak ediliyordu.

10FENERBAHÇEDE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi Ali Koç bu işi bitirdi

A Spor muhabiri Ahmet Seli Kul, canlı yayında Fenerbahçe'nin kararını açıkladı.

11FENERBAHÇEDE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi Ali Koç bu işi bitirdi

Ahmet Selim Kul'un açıklamaları şöyle: Sezon sonuna kadar iki oyuncu da affedilmeyecek. İki oyuncuyla sezon sonu görüşülecek. Şu an için affedilmeleri söz konusu değil.

12FENERBAHÇEDE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi Ali Koç bu işi bitirdi

Fenerbahçe yönetimi, Mesut Özil ile yollarını ayırmak istiyor. Bunu net bir şekilde ifade edebiliriz.

13FENERBAHÇEDE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi Ali Koç bu işi bitirdi

Teknik direktör konusundan bağımsız olarak Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılması yüksek olasılık.

14FENERBAHÇEDE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi Ali Koç bu işi bitirdi

Ancak işin ilginç tarafı, Mesut Özil ayrılmak istemiyor.

15FENERBAHÇEDE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi Ali Koç bu işi bitirdi

Ozan Tufan konusu biraz daha belirsiz. Yeni gelecek teknik direktörle karar verilecek.

16FENERBAHÇEDE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi Ali Koç bu işi bitirdi

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