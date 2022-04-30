• 30 Nisan 2022 - 11:48 • Son Güncelleme:
FENERBAHÇE'DE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi! Ali Koç bu işi bitirdi
Konyaspor maçından sonra soyunma odasında İsmail Kartal'la tartışma yaşayan ve Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı kalan Mesut Özil'in son durumu netleşti. Yeni teknik direktör arayışlarına çıkan Ali Koç'un yıldız futbolcuyla köprüleri attığı öğrenilirken, Mesut'un bambaşka planının olması ayrılığın önüne geçtiği ifade edildi.
• 30 Nisan 2022 - 11:48 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de bu sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörün döneminde hayal kırıklığına uğradı.
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Geçtiğimiz sezon büyük bir coşkuyla transfer edilen Mesut Özil ve bu sezonun devre arasında kiralıktan geri çağırılan Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.
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