Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sürpriz imza ve Hollanda detayı...

17 yaşındaki oyuncu, performansıyla Hollanda basınının da ilgisini çekti. Voetbal International, özel haberinde Arda için, “Harika dripling yeteneği olan, eski moda 10 numara karakterine sahip bir yıldız” ifadelerini kullandı. Güney Koreli gazeteci Jason Lee ise, “Fenerbahçe’ye transfer olduğu için Kim’e çok teşekkür ederim. Böylece futbolun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneği izleme şansım oldu” diye yazdı.