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FenerbahçeFenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sürpriz imza ve Hollanda detayı...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sürpriz imza ve Hollanda detayı...
• 15 Mart 2022 - 11:28 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sürpriz imza ve Hollanda detayı...

Fenerbahçe'nin yeni yıldız futbolcusu Arda Güler oynadığı futbol ve sergilediği başarılı performansla Stefan Kuntz'un dikkatini çekti. 17 yaşındaki Arda için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi uzun vadeli sözleşmeyi masanın üstüne koyarken, Hollanda basınının yetenekli orta sahayı enine boyuna analiz etmesi ise dikkat çekti.

• 15 Mart 2022 - 11:28 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede flaş Arda Güler gelişmesi Sürpriz imza ve Hollanda detayı...
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Fenerbahçe 'nin genç yıldızı Arda Güler, Alanya deplasmanında 1 gol 1 asistle oynadı, herkesi kendine hayran bıraktı. Genç futbolcu sonradan oyuna dahil olarak maçın kaderini değiştirdi. Herkes şimdi Arda Güler'i konuşuyor.

2Fenerbahçede flaş Arda Güler gelişmesi Sürpriz imza ve Hollanda detayı...

Arda Güler, Alanyaspor karşısında 74. dakikada oyuna girdi. Sahada kaldığı 16 dakika ve uzatmalar, maça damgasını vurması için yeterli oldu. 17 yaşındaki oyuncu önce gol atıp Fenerbahçe tarihine geçti, ardından Berisha’ya asist yaptı. Karşılaşmanın ardından taraftarların oylarıyla Arda Güler, maçın adamı seçildi.

3Fenerbahçede flaş Arda Güler gelişmesi Sürpriz imza ve Hollanda detayı...

Karşılaşma sonrası Arda’ya çok özel bir tebrik geldi. Çocukluk kahramanı, Fenerbahçe’nin efsanesi Alex De Souza, Twitter’dan genç yıldız için paylaşım yaptı. Alex, Sarı-Lacivertli formayla attığı ilk gol için, “Bravo Arda Güler. Birçoğunun ilki” ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncu, bu sözlere, “İnşallah kaptan” diyerek karşılık verdi.

4Fenerbahçede flaş Arda Güler gelişmesi Sürpriz imza ve Hollanda detayı...

17 yaşındaki oyuncu, performansıyla Hollanda basınının da ilgisini çekti. Voetbal International, özel haberinde Arda için, “Harika dripling yeteneği olan, eski moda 10 numara karakterine sahip bir yıldız” ifadelerini kullandı. Güney Koreli gazeteci Jason Lee ise, “Fenerbahçe’ye transfer olduğu için Kim’e çok teşekkür ederim. Böylece futbolun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneği izleme şansım oldu” diye yazdı.

5Fenerbahçede flaş Arda Güler gelişmesi Sürpriz imza ve Hollanda detayı...

Dünyaca ünlü yıldız, genç takım arkadaşını adeta kanatlarının altına almıştı. Mesut, Alanya maçında penaltı golünü attıktan sonra kenarda ısınan Arda’yla sevinmişti. 17 yaşındaki yıldız da Sarı-Lacivertli forma altındaki tarihi golünün ardından soluğu kulübede, Mesut ağabeyinin yanında aldı. Unutulmaz mutluluğunu Mesut Özil ile paylaştı.

6Fenerbahçede flaş Arda Güler gelişmesi Sürpriz imza ve Hollanda detayı...

Fenerbahçe'de ilk kez Vitor Pereira'nın şans verdiği ancak İsmail Kartal'ın hem ilk 11'de kullanıp hem de daha uzun süreler oynattığı 17 yaşındaki Arda Güler, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da radarına girdi.

7Fenerbahçede flaş Arda Güler gelişmesi Sürpriz imza ve Hollanda detayı...

Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; Genç futbolcunun milli takımda süre alması için 'henüz erken' fikri öne çıkarken, Alman teknik adamın genç yıldızı Milli Takım havasını yaşaması için kadroya çağırmayı düşündüğü belirtildi. Bu arada Arda Güler'i, Bayern Münih, Arsenal ve Liverpool'un yakından takip ettiği öğrenildi.

8Fenerbahçede flaş Arda Güler gelişmesi Sürpriz imza ve Hollanda detayı...

Fenerbahçe'de 5-2'lik Alanya galibiyetinin mutluluğu sürerken Altay Bayındır'ın Rossi'ye yaptığı asist ve Arda Güler'in 5. goldeki adrese teslim pas futbol gündemine damga vurdu. Altay, Alanya'da 9 kurtarışla kendi rekorunu kırarken Rossi'ye yaptığı 57 metrelik asistle maçın yıldızı olmayı başardı.

9Fenerbahçede flaş Arda Güler gelişmesi Sürpriz imza ve Hollanda detayı...

İsmail Kartal, idmanlarda oyunu geriden açmak ve hızlı kanat oyuncularına uzun ve kontra paslar atmayı çalıştığı belirtirken Altay da "Bu her zaman düşündüğüm bir şeydi" diyerek attığı topu gole çeviren Rossi'ye teşekkür etmişti.

10Fenerbahçede flaş Arda Güler gelişmesi Sürpriz imza ve Hollanda detayı...

17 yaşındaki yetenek, performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. Bu gelişmeler sonrası harekete geçen yönetim, 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Arda ile yeni bir sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

11Fenerbahçede flaş Arda Güler gelişmesi Sürpriz imza ve Hollanda detayı...

18 yaşından küçük olduğu için Arda, en fazla üç yıllık sözleşmeye imza atacak. Genç oyuncunun ücretinde de iyi bir iyileştirme yapılacak. İmzaların ise kısa bir süre içinde atılması bekleniyor

12Fenerbahçede flaş Arda Güler gelişmesi Sürpriz imza ve Hollanda detayı...

Arda Güler, 2019 yılında Gençlerbirliği'nden 400 bin TL karşılığından transfer edilmişti. Arda Güler'in sonraki satışının kârından elde edilecek rakamın %20'lik payı Gençlerbirliği'ne verilecek.

13Fenerbahçede flaş Arda Güler gelişmesi Sürpriz imza ve Hollanda detayı...

Öte yandan Güney Koreli futbol yazarı Jason Hanshin Lee, Arda'nın performansının ardından vatandaşı Kim Min-Jae'ye ilginç bir teşekkürde bulundu. Lee, "Fenerbahçe'ye transfer olduğu için Kim Min-Jae'ye çok teşekkür ediyorum. Böylece Türk futbolunun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneğini izleme fırsatı verdi" ifadelerini kullandı.

14Fenerbahçede flaş Arda Güler gelişmesi Sürpriz imza ve Hollanda detayı...

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