Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sürpriz imza ve Hollanda detayı...
Fenerbahçe'nin yeni yıldız futbolcusu Arda Güler oynadığı futbol ve sergilediği başarılı performansla Stefan Kuntz'un dikkatini çekti. 17 yaşındaki Arda için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi uzun vadeli sözleşmeyi masanın üstüne koyarken, Hollanda basınının yetenekli orta sahayı enine boyuna analiz etmesi ise dikkat çekti.
Fenerbahçe 'nin genç yıldızı Arda Güler, Alanya deplasmanında 1 gol 1 asistle oynadı, herkesi kendine hayran bıraktı. Genç futbolcu sonradan oyuna dahil olarak maçın kaderini değiştirdi. Herkes şimdi Arda Güler'i konuşuyor.
Arda Güler, Alanyaspor karşısında 74. dakikada oyuna girdi. Sahada kaldığı 16 dakika ve uzatmalar, maça damgasını vurması için yeterli oldu. 17 yaşındaki oyuncu önce gol atıp Fenerbahçe tarihine geçti, ardından Berisha’ya asist yaptı. Karşılaşmanın ardından taraftarların oylarıyla Arda Güler, maçın adamı seçildi.
Karşılaşma sonrası Arda’ya çok özel bir tebrik geldi. Çocukluk kahramanı, Fenerbahçe’nin efsanesi Alex De Souza, Twitter’dan genç yıldız için paylaşım yaptı. Alex, Sarı-Lacivertli formayla attığı ilk gol için, “Bravo Arda Güler. Birçoğunun ilki” ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncu, bu sözlere, “İnşallah kaptan” diyerek karşılık verdi.
17 yaşındaki oyuncu, performansıyla Hollanda basınının da ilgisini çekti. Voetbal International, özel haberinde Arda için, “Harika dripling yeteneği olan, eski moda 10 numara karakterine sahip bir yıldız” ifadelerini kullandı. Güney Koreli gazeteci Jason Lee ise, “Fenerbahçe’ye transfer olduğu için Kim’e çok teşekkür ederim. Böylece futbolun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneği izleme şansım oldu” diye yazdı.
Dünyaca ünlü yıldız, genç takım arkadaşını adeta kanatlarının altına almıştı. Mesut, Alanya maçında penaltı golünü attıktan sonra kenarda ısınan Arda’yla sevinmişti. 17 yaşındaki yıldız da Sarı-Lacivertli forma altındaki tarihi golünün ardından soluğu kulübede, Mesut ağabeyinin yanında aldı. Unutulmaz mutluluğunu Mesut Özil ile paylaştı.
Fenerbahçe'de ilk kez Vitor Pereira'nın şans verdiği ancak İsmail Kartal'ın hem ilk 11'de kullanıp hem de daha uzun süreler oynattığı 17 yaşındaki Arda Güler, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da radarına girdi.
Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; Genç futbolcunun milli takımda süre alması için 'henüz erken' fikri öne çıkarken, Alman teknik adamın genç yıldızı Milli Takım havasını yaşaması için kadroya çağırmayı düşündüğü belirtildi. Bu arada Arda Güler'i, Bayern Münih, Arsenal ve Liverpool'un yakından takip ettiği öğrenildi.
Öte yandan Güney Koreli futbol yazarı Jason Hanshin Lee, Arda'nın performansının ardından vatandaşı Kim Min-Jae'ye ilginç bir teşekkürde bulundu. Lee, "Fenerbahçe'ye transfer olduğu için Kim Min-Jae'ye çok teşekkür ediyorum. Böylece Türk futbolunun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneğini izleme fırsatı verdi" ifadelerini kullandı.