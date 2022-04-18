Fenerbahçe'de deprem! Canlı yayında açıkladı 'Bu 5 yıldızı gönderiyorum'

Joachim Löw için görüşmelerine devam eden ve tecrübeli teknik adamla dirsek teması halinde olan Ali Koç'un Alman çalıştırıcıdan vazgeçtiği bilgisi gelirken, başkanın Löw tarafından talep edilen 30 milyon euro'luk bütçeyi FFP kriterleri sebebiyle veto ettiği bildirildi. Bu hafta Löw defterini kapattıklarını açıklaması beklenen Ali Koç'un B planına yönlendiği aktarılırken, Jesus'ta da durumun sanıldığı kadar kolay olmadığı ifade edildi.