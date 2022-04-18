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FenerbahçeFenerbahçe'de deprem! Canlı yayında açıkladı 'Bu 5 yıldızı gönderiyorum'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de deprem! Canlı yayında açıkladı 'Bu 5 yıldızı gönderiyorum'
• 18 Nisan 2022 - 12:41 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de deprem! Canlı yayında açıkladı 'Bu 5 yıldızı gönderiyorum'

Fenerbahçe - Göztepe maçından sonra Vole programında yaptığı açıklamalarla yine gündeme damga vuran Serdar Ali Çelikler, yeni teknik direktör konusunda da dikkat çeken bilgiler verdi. Ali Koç ve İsmail Kartal'a çağrıda bulunan Çelikler takımdan gönderilmesi gereken 5 yıldızı duyurdu.

• 18 Nisan 2022 - 12:41 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede deprem Canlı yayında açıkladı Bu 5 yıldızı gönderiyorum
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Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0'lık skorla yenmesinin ardından taraftarların bir kez daha kalbini fetheden, maçın ilerleyen dakikalarında tribünlerden büyük destek alan İsmail Kartal'ın durumu henüz netlik kazanmamışken, Ali Koç'un Joachim Löw ve Jorge Jesus'la ilgili radikal kararlar aldığı öğrenildi.

2Fenerbahçede deprem Canlı yayında açıkladı Bu 5 yıldızı gönderiyorum

Joachim Löw için görüşmelerine devam eden ve tecrübeli teknik adamla dirsek teması halinde olan Ali Koç'un Alman çalıştırıcıdan vazgeçtiği bilgisi gelirken, başkanın Löw tarafından talep edilen 30 milyon euro'luk bütçeyi FFP kriterleri sebebiyle veto ettiği bildirildi. Bu hafta Löw defterini kapattıklarını açıklaması beklenen Ali Koç'un B planına yönlendiği aktarılırken, Jesus'ta da durumun sanıldığı kadar kolay olmadığı ifade edildi.

3Fenerbahçede deprem Canlı yayında açıkladı Bu 5 yıldızı gönderiyorum

Jorge Jesus'un avukatı Hugo Vaz Terra ile görüşen Ali Koç'un '7 milyon euro maaş isteriz' yanıtıyla şok olduğu aktarılırken, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus dosyasını açmadan kapattığı belirtildi. Sarı kanaryadaki son dakika gelişmelerini enine boyuna anlatan Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe'den gönderilecek futbolcuları açıklarken, ünlü yorumcunun yeni teknik direktör konusu hakkında verdiği bilgiler ise bir hayli dikkat çekti. İşte Çelikler'in o ifadeleri...

4Fenerbahçede deprem Canlı yayında açıkladı Bu 5 yıldızı gönderiyorum

"Ali Koç bu hafta Löw'den vazgeçeceğini açıklayacak. Löw için Koç UEFA'ya gitti hoca 30 milyon euro'luk bütçe istiyor. UEFA'ya gitmesinin sebebi ise bu bütçeyi yapabilir miyiz, FFP buna izin verecek mi şeklinde danışmaktı. Ali Koç artık Löw defterini kapattı. Jorg Jesus ise 7 milyon euro maaş istedi. Başkan yüzde 80 İsmail Kartal'ı takımda tutacak.

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"Gelecek sezonun kadro planlamasına gelecek olursak, Fenerbahçe'nin bana göre 3 tane net transfer yapması lazım. 1- Crespo'nun yedeği, 2- Çok iyi bir forvet 3- Sol bek. Yönetimin lig biter bitmez 5 futbolcuya (Ozan Tufan, Mesut Özil, Sosa, Luiz Gustavo ve Berisha'ya) sizi gönderiyoruz demesi lazım. Ben bu adamları gönderiyorum, yerlerine 3 transferle bu işi hallediyorum"

6İSMAİL KARTAL GERÇEĞİ

İSMAİL KARTAL GERÇEĞİ

Fenerbahçe'yi en az 15 maç çalıştıran yerli hocalar arasında, maç başı puan ortalaması en yüksek Teknik Direktör İsmail Kartal oldu. 47 maçta 104 puan toplayan başarılı çalıştırıcı, 2.21'lik puan ortalaması yakaladı.

7Fenerbahçede deprem Canlı yayında açıkladı Bu 5 yıldızı gönderiyorum

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup ederek galibiyet serisini 5'e, yenilmezlik serisini ise 9'a çıkardı. Bitime 5 hafta kala lider Trabzonspor ile puan farkını 11'e indirme başarısı gösteren İsmail Kartal'ın öğrencileri lig ikinciliği için de büyük avantajı yakaladı.

8Fenerbahçede deprem Canlı yayında açıkladı Bu 5 yıldızı gönderiyorum

Kartal, bu yenilmezlik serisiyle, tarihi bir performans sergilemiş oldu. Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en az 15 maç çalıştıran yerli hocalar arasında maç başı puan ortalaması en yüksek Teknik Direktör İsmail Kartal oldu.

9Fenerbahçede deprem Canlı yayında açıkladı Bu 5 yıldızı gönderiyorum

Sarı-Lacivertli takımın başında 47 maça çıkan Kartal, 104 puan toplamayı başardı ve 2.21'lik puan ortalaması tutturdu. 60 yaşındaki teknik adam bu etkili performansıyla yerli antrenörler arasında zirvede yer aldı.

10Fenerbahçede deprem Canlı yayında açıkladı Bu 5 yıldızı gönderiyorum

İsmail Kartal'a yakın grafik sergileyen diğer isim Mustafa Denizli... Fenerbahçe'nin başında 51 maça çıkan Denizli 2.16'lık puan ortalaması yakaladı. 3. sırada ise Aykut Kocaman var.

11Fenerbahçede deprem Canlı yayında açıkladı Bu 5 yıldızı gönderiyorum

142 maçta toplam 296 puan toplamayı başaran Aykut Kocaman 2.08'lik puan ortalaması tutturdu. 30 maçta 59 puan kazanan Erol Bulut ise 1.97'lik ortalama ile dördüncü sırada yer aldı.

12Fenerbahçede deprem Canlı yayında açıkladı Bu 5 yıldızı gönderiyorum

5. sırada ise 'Rambo' lakaplı Turhan Sofuoğlu yer aldı. Sofuoğlu ise 19 maçta 36 topladı ve 1.89'luk ortalama yakaladı. İsmail Kartal'ın bu performansı sonrası takımda kalma ihtimali yükseliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonunda kararını verecek.

13Fenerbahçede deprem Canlı yayında açıkladı Bu 5 yıldızı gönderiyorum

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