Fenerbahçe'de deprem! Canlı yayında açıkladı 'Bu 5 yıldızı gönderiyorum'
Fenerbahçe - Göztepe maçından sonra Vole programında yaptığı açıklamalarla yine gündeme damga vuran Serdar Ali Çelikler, yeni teknik direktör konusunda da dikkat çeken bilgiler verdi. Ali Koç ve İsmail Kartal'a çağrıda bulunan Çelikler takımdan gönderilmesi gereken 5 yıldızı duyurdu.
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0'lık skorla yenmesinin ardından taraftarların bir kez daha kalbini fetheden, maçın ilerleyen dakikalarında tribünlerden büyük destek alan İsmail Kartal'ın durumu henüz netlik kazanmamışken, Ali Koç'un Joachim Löw ve Jorge Jesus'la ilgili radikal kararlar aldığı öğrenildi.
Joachim Löw için görüşmelerine devam eden ve tecrübeli teknik adamla dirsek teması halinde olan Ali Koç'un Alman çalıştırıcıdan vazgeçtiği bilgisi gelirken, başkanın Löw tarafından talep edilen 30 milyon euro'luk bütçeyi FFP kriterleri sebebiyle veto ettiği bildirildi. Bu hafta Löw defterini kapattıklarını açıklaması beklenen Ali Koç'un B planına yönlendiği aktarılırken, Jesus'ta da durumun sanıldığı kadar kolay olmadığı ifade edildi.
Jorge Jesus'un avukatı Hugo Vaz Terra ile görüşen Ali Koç'un '7 milyon euro maaş isteriz' yanıtıyla şok olduğu aktarılırken, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus dosyasını açmadan kapattığı belirtildi. Sarı kanaryadaki son dakika gelişmelerini enine boyuna anlatan Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe'den gönderilecek futbolcuları açıklarken, ünlü yorumcunun yeni teknik direktör konusu hakkında verdiği bilgiler ise bir hayli dikkat çekti. İşte Çelikler'in o ifadeleri...
"Ali Koç bu hafta Löw'den vazgeçeceğini açıklayacak. Löw için Koç UEFA'ya gitti hoca 30 milyon euro'luk bütçe istiyor. UEFA'ya gitmesinin sebebi ise bu bütçeyi yapabilir miyiz, FFP buna izin verecek mi şeklinde danışmaktı. Ali Koç artık Löw defterini kapattı. Jorg Jesus ise 7 milyon euro maaş istedi. Başkan yüzde 80 İsmail Kartal'ı takımda tutacak.
"Gelecek sezonun kadro planlamasına gelecek olursak, Fenerbahçe'nin bana göre 3 tane net transfer yapması lazım. 1- Crespo'nun yedeği, 2- Çok iyi bir forvet 3- Sol bek. Yönetimin lig biter bitmez 5 futbolcuya (Ozan Tufan, Mesut Özil, Sosa, Luiz Gustavo ve Berisha'ya) sizi gönderiyoruz demesi lazım. Ben bu adamları gönderiyorum, yerlerine 3 transferle bu işi hallediyorum"
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup ederek galibiyet serisini 5'e, yenilmezlik serisini ise 9'a çıkardı. Bitime 5 hafta kala lider Trabzonspor ile puan farkını 11'e indirme başarısı gösteren İsmail Kartal'ın öğrencileri lig ikinciliği için de büyük avantajı yakaladı.