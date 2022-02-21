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FenerbahçeFenerbahçe'de deprem! 20-25 milyon euro deniyordu tek bir teklif yok...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de deprem! 20-25 milyon euro deniyordu tek bir teklif yok...
• 21 Şubat 2022 - 15:58 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de deprem! 20-25 milyon euro deniyordu tek bir teklif yok...

'20 milyon euro'dan aşağı bırakmam' açıklamalarıyla futbolcusunun bonservis bedelini belirleyen Ali Koç tam bir şok yaşıyor. West Ham - Tottenham - Milan - Newcastle'ın talip olduğu iddia edilen yıldız oyuncuya tek bir teklifin gelmediği öğrenildi.

• 21 Şubat 2022 - 15:58 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede deprem 20-25 milyon euro deniyordu tek bir teklif yok...
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında dün akşam Fenerbahçe Kadıköy'de Atakaş Hatayspor'u mağlup etti. Bu galibiyet sonrası sarı-lacivertli camiadaki son gelişmeleri Milliyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Senad Ok, Skorer'in Youtube hesabındaki canlı yayınında aktardı.

2Fenerbahçede deprem 20-25 milyon euro deniyordu tek bir teklif yok...

Senad Ok canlı yayında, son dönemde Fenerbahçe'de iyi bir performans gösteren, sezon sonu kontratı sona erecek olan ve Trabzonspor'un transfer etmek için girişimde bulunduğu iddia edilen Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili flaş bilgiler verdi.

3Fenerbahçede deprem 20-25 milyon euro deniyordu tek bir teklif yok...

'Ferdi Kadıoğlu için yazılan Trabzonspor iddiaları doğru değil. Belçika ve Fransa'dan Ferdi'ye teklifler var ama anladığım kadarıyla önerdikleri ücret çok yüksek değil.'

4Fenerbahçede deprem 20-25 milyon euro deniyordu tek bir teklif yok...

'Ferdi, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Hatta çok daha önce Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtip bu görüşmelerin bir an önce başlamasını istemiş ama Fenerbahçe ağırdan almış. Aslında Fenerbahçe burada zararlı çıktı. Şimdi kalmak için daha fazla zam isteyecektir kalmak için. Baya iyi gidiyor performansı.'

5Fenerbahçede deprem 20-25 milyon euro deniyordu tek bir teklif yok...

'2-3 hafta içinde anlaşma ihtimali yüksek''En son sorduğumda 2-3 hafta içinde Ferdi'yle anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu bana ifade edildi. Yerli ve profesyonel bir oyuncu. Fenerbahçe ve Türk futboluna da çok yakışır. Kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim.'

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Attila Szalai'de sıcak gelişme... Fenerbahçe'nin bonservisinden yüksek meblağ kazanmayı hedeflediği Macar futbolcu için transfer iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Attila Szalai için bir çok kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı konuşulurken gerçeğin daha farklı olduğu öğrenildi.

7Fenerbahçede deprem 20-25 milyon euro deniyordu tek bir teklif yok...

Sky Sports'un haberine göre West Ham United'ın Attila Szalai için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Haberin devamında İngiliz ekibinin menajeri David Moyes'ın Szalai'yi bizzat istediği belirtildi.

8Fenerbahçede deprem 20-25 milyon euro deniyordu tek bir teklif yok...

Başta Chelsea olmak üzere Milan ve Newcastle United'la da ismi sık sık anılan Macar stoper için sarı-lacivertli kulübe henüz gelmiş bir teklif yok. Son haftalardaki düşük performansı dikkatlerden kaçmayan Attila Szalai için Ali Koç yönetiminin nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu.

9Fenerbahçede deprem 20-25 milyon euro deniyordu tek bir teklif yok...

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 15 milyon euro olan Attila Szalai'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Sarı-lacivertlilerde 56 maça çıkan Szalai, 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

10Fenerbahçede deprem 20-25 milyon euro deniyordu tek bir teklif yok...

Attila Szalai daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'ye iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı. 24 yaşındaki oyuncu, "Ben Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçeliyim ve kontratım da devam ediyor. Kendimi en iyi liglerde oynarken hayal ettiğim açık. En iyi liglerde oynamak için her gün çalışıyorum. Fenerbahçe, istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar Fenerbahçe'de kalacağım." ifadelerini kullanmıştı.

11Fenerbahçede deprem 20-25 milyon euro deniyordu tek bir teklif yok...

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