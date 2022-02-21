Fenerbahçe'de deprem! 20-25 milyon euro deniyordu tek bir teklif yok...
'20 milyon euro'dan aşağı bırakmam' açıklamalarıyla futbolcusunun bonservis bedelini belirleyen Ali Koç tam bir şok yaşıyor. West Ham - Tottenham - Milan - Newcastle'ın talip olduğu iddia edilen yıldız oyuncuya tek bir teklifin gelmediği öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında dün akşam Fenerbahçe Kadıköy'de Atakaş Hatayspor'u mağlup etti. Bu galibiyet sonrası sarı-lacivertli camiadaki son gelişmeleri Milliyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Senad Ok, Skorer'in Youtube hesabındaki canlı yayınında aktardı.
Senad Ok canlı yayında, son dönemde Fenerbahçe'de iyi bir performans gösteren, sezon sonu kontratı sona erecek olan ve Trabzonspor'un transfer etmek için girişimde bulunduğu iddia edilen Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili flaş bilgiler verdi.
'Ferdi, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Hatta çok daha önce Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtip bu görüşmelerin bir an önce başlamasını istemiş ama Fenerbahçe ağırdan almış. Aslında Fenerbahçe burada zararlı çıktı. Şimdi kalmak için daha fazla zam isteyecektir kalmak için. Baya iyi gidiyor performansı.'
Attila Szalai'de sıcak gelişme... Fenerbahçe'nin bonservisinden yüksek meblağ kazanmayı hedeflediği Macar futbolcu için transfer iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Attila Szalai için bir çok kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı konuşulurken gerçeğin daha farklı olduğu öğrenildi.
Başta Chelsea olmak üzere Milan ve Newcastle United'la da ismi sık sık anılan Macar stoper için sarı-lacivertli kulübe henüz gelmiş bir teklif yok. Son haftalardaki düşük performansı dikkatlerden kaçmayan Attila Szalai için Ali Koç yönetiminin nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu.
Attila Szalai daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'ye iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı. 24 yaşındaki oyuncu, "Ben Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçeliyim ve kontratım da devam ediyor. Kendimi en iyi liglerde oynarken hayal ettiğim açık. En iyi liglerde oynamak için her gün çalışıyorum. Fenerbahçe, istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar Fenerbahçe'de kalacağım." ifadelerini kullanmıştı.