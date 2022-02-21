Fenerbahçe'de deprem! 20-25 milyon euro deniyordu tek bir teklif yok...

Attila Szalai daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'ye iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı. 24 yaşındaki oyuncu, "Ben Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçeliyim ve kontratım da devam ediyor. Kendimi en iyi liglerde oynarken hayal ettiğim açık. En iyi liglerde oynamak için her gün çalışıyorum. Fenerbahçe, istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar Fenerbahçe'de kalacağım." ifadelerini kullanmıştı.