• 13 Şubat 2022 - 16:51 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık! 28 maçta sadece 2 gol attı Premier Lig ekibine gitmek için yola çıktı!
Fenerbahçe'de sezon sonunda kontratı bitecek olan yıldız futbolcunun İngiliz ekibi Brighton'la anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. 28 maçta 2 gol 2 asist yapan yetenekli orta sahanın ayrılık hazırlıklarına başladığı bildirildi.
• 13 Şubat 2022 - 16:51 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Lig'de zirvenin bir hayli gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşattı. Devre arasında Ozan Tufan hariç kadrosuna takviye yapmayan sarı lacivertliler, yeni sezon planlamasına da başladı..
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Yeni sezona yeni bir hocayla başlamayı düşünen Kanarya, kadrosunda da büyük bir değişime gidecek. Özellikle forvet, bek ve kanat bölgelerine transfer yapacak olan sarı lacivertlilerde, bazı isimler ile de yollar ayrılacak..
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'na Brighton talip oldu..
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