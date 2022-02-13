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FenerbahçeFenerbahçe'de ayrılık! 28 maçta sadece 2 gol attı Premier Lig ekibine gitmek için yola çıktı!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de ayrılık! 28 maçta sadece 2 gol attı Premier Lig ekibine gitmek için yola çıktı!
• 13 Şubat 2022 - 16:51 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de ayrılık! 28 maçta sadece 2 gol attı Premier Lig ekibine gitmek için yola çıktı!

Fenerbahçe'de sezon sonunda kontratı bitecek olan yıldız futbolcunun İngiliz ekibi Brighton'la anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. 28 maçta 2 gol 2 asist yapan yetenekli orta sahanın ayrılık hazırlıklarına başladığı bildirildi.

• 13 Şubat 2022 - 16:51 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede ayrılık 28 maçta sadece 2 gol attı Premier Lig ekibine gitmek için yola çıktı
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Fenerbahçe, Süper Lig'de zirvenin bir hayli gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşattı. Devre arasında Ozan Tufan hariç kadrosuna takviye yapmayan sarı lacivertliler, yeni sezon planlamasına da başladı..

2Fenerbahçede ayrılık 28 maçta sadece 2 gol attı Premier Lig ekibine gitmek için yola çıktı

Yeni sezona yeni bir hocayla başlamayı düşünen Kanarya, kadrosunda da büyük bir değişime gidecek. Özellikle forvet, bek ve kanat bölgelerine transfer yapacak olan sarı lacivertlilerde, bazı isimler ile de yollar ayrılacak..

3Fenerbahçede ayrılık 28 maçta sadece 2 gol attı Premier Lig ekibine gitmek için yola çıktı

Takımda düşünülmeyen isimlerin yanı sıra yeni hocanın planlamalarını da göz önünde bulunduracak olan yönetim, gelen teklifleri de değerlendirecek..

4Fenerbahçede ayrılık 28 maçta sadece 2 gol attı Premier Lig ekibine gitmek için yola çıktı

Kanarya'nın parlayan yıldızlarının ise yaz transfer döneminde büyük ses getirmesi bekleniyor..

5Fenerbahçede ayrılık 28 maçta sadece 2 gol attı Premier Lig ekibine gitmek için yola çıktı

Özellikle Szalai, Kim Min-Jae gibi futbolcuların satılması durumunda önemli bir bonservis geliri bekleyen sarı lacivertliler için bir başka isim için sürpriz bir gelişme yaşandı..

6Fenerbahçede ayrılık 28 maçta sadece 2 gol attı Premier Lig ekibine gitmek için yola çıktı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'na Brighton talip oldu..

7Fenerbahçede ayrılık 28 maçta sadece 2 gol attı Premier Lig ekibine gitmek için yola çıktı

İngiliz kaynaklar, Premier Lig'de 9. sırada yer alan ekibin sarı-lacivertli oyuncuya 5 yıllık kontrat önerdiğini duyurdu..

8Fenerbahçede ayrılık 28 maçta sadece 2 gol attı Premier Lig ekibine gitmek için yola çıktı

22 yaşındaki Ferdi bu sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı..

9Fenerbahçede ayrılık 28 maçta sadece 2 gol attı Premier Lig ekibine gitmek için yola çıktı

Fenerbahçe'nin de görüşmeleri sürdürdüğü Ferdi'nin şu ana kadar yapılan kontrat uzatma tekliflerine olumlu yanıt vermediği belirtiliyor..

10Fenerbahçede ayrılık 28 maçta sadece 2 gol attı Premier Lig ekibine gitmek için yola çıktı

Bu sezon oldukça kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, zirve yarışından uzak kalsa da Ferdi Kadıoğlu, performansıyla beğeni toplamıştı. Takımın değişilmez ismi olan genç oyuncu, kenar bölgelerin hemen hemen hepsinde forma giydi..

11Fenerbahçede ayrılık 28 maçta sadece 2 gol attı Premier Lig ekibine gitmek için yola çıktı

Ferdi, A Milli Takım tercihini de uzun süre bekledikten sonra ay-yıldızlı ekipten yana kullanmıştı..

12Fenerbahçede ayrılık 28 maçta sadece 2 gol attı Premier Lig ekibine gitmek için yola çıktı

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