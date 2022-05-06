Fenerbahçe'de Alexander Sörloth bombası patladı! Flaş transfer hamlesi, işte bedeli...

'KALMASINI İSTİYORUM'

Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil, ""Sörloth'un gelecek sezon da kalmasını istiyorum. Buna hiç şüphe yok. Alex'in performansı giderek artıyor. Onun performansından ve takıma yaptığı katkılardan ötürü mutluyum." şeklinde açıklama yaptı.