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FenerbahçeFenerbahçe'de Alexander Sörloth bombası patladı! Flaş transfer hamlesi, işte bedeli...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Alexander Sörloth bombası patladı! Flaş transfer hamlesi, işte bedeli...
• 06 Mayıs 2022 - 22:35 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth bombası patladı! Flaş transfer hamlesi, işte bedeli...

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth bombası patladı. Son dakika transfer gelişmesi. Detaylar ortaya çıktı. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi golcü transferinde hedefin Alexander Sörloth olduğu belirtildi. İşte son dakika haberin detayları...

• 06 Mayıs 2022 - 22:35 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede Alexander Sörloth bombası patladı Flaş transfer hamlesi, işte bedeli...
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Süper Lig'de gelecek sezon öncesi teknik direktör ve Transfer konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

2Fenerbahçede Alexander Sörloth bombası patladı Flaş transfer hamlesi, işte bedeli...

NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Alexander Sörloth'untransferi için Leipzig ile görüşmelere başladı.

3Fenerbahçede Alexander Sörloth bombası patladı Flaş transfer hamlesi, işte bedeli...

Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’ın da listesinde yer alan Norveçli golcüyü bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.

4Fenerbahçede Alexander Sörloth bombası patladı Flaş transfer hamlesi, işte bedeli...

Crystal Palace’tan 20 milyon Euro karşılığında Leipzig’e transfer olan Alexander Sörloth, İspanyol temsilcisi Real Sociedad’a kiralanmıştı.

5Fenerbahçede Alexander Sörloth bombası patladı Flaş transfer hamlesi, işte bedeli...

26 yaşındaki forvet, La Liga’da 29 maçta 3 gollük performans sergiledi.

6REAL SOCIEDAD KARAR DEĞİŞTİRDİ

REAL SOCIEDAD KARAR DEĞİŞTİRDİ

Ayrıca Real Sociedad'ın da Alexander Sörloth'u takımda tutma kararı aldığı kaydedildi.

7Fenerbahçede Alexander Sörloth bombası patladı Flaş transfer hamlesi, işte bedeli...

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; son dönemde gol katkısı artan ve gösterdiği performansla takım oyununu yukarı çeken Sörloth için Sociedad, planını değiştirdi ve takımda kalması için girişimlere başlamaya karar verdi.

8Fenerbahçede Alexander Sörloth bombası patladı Flaş transfer hamlesi, işte bedeli...

16 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayan Bask kulübü, Leipzig ile bonservisini almak için görüşecek.

9KALMASINI İSTİYORUM

'KALMASINI İSTİYORUM'

Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil, ""Sörloth'un gelecek sezon da kalmasını istiyorum. Buna hiç şüphe yok. Alex'in performansı giderek artıyor. Onun performansından ve takıma yaptığı katkılardan ötürü mutluyum." şeklinde açıklama yaptı.

10BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Kasımpaşa yenilgisi sonrası takımda bir golcü sorunu olduğunu belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael’in gelecek sezon için yönetimden bir pivot bir de hareketli forvet istediği öğrenildi.

11Fenerbahçede Alexander Sörloth bombası patladı Flaş transfer hamlesi, işte bedeli...

Ismael’in gönlündeki pivot forvet için ilk aday Alexander Sörloth olurken, hareketli golcü adayı ise Kasımpaşa’dan Jackson Muleka...

12Fenerbahçede Alexander Sörloth bombası patladı Flaş transfer hamlesi, işte bedeli...

Bu sezon kiralığı Real Sociedad’da da beklenen etkiyi yapamayan Sörloth ile Standard’dan kiralık gittiği Kasımpaşa’da büyük çıkış yakalayan Muleka için yönetimin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

13Fenerbahçede Alexander Sörloth bombası patladı Flaş transfer hamlesi, işte bedeli...

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