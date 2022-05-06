• 06 Mayıs 2022 - 22:35 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Alexander Sörloth bombası patladı! Flaş transfer hamlesi, işte bedeli...
Fenerbahçe'de Alexander Sörloth bombası patladı. Son dakika transfer gelişmesi. Detaylar ortaya çıktı. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi golcü transferinde hedefin Alexander Sörloth olduğu belirtildi. İşte son dakika haberin detayları...
• 06 Mayıs 2022 - 22:35 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de gelecek sezon öncesi teknik direktör ve Transfer konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
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NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Alexander Sörloth'untransferi için Leipzig ile görüşmelere başladı.
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