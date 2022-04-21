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FenerbahçeFenerbahçe'de 3 ayrılık 2 transfer! ROGON'un oyuncularına güle güle
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de 3 ayrılık 2 transfer! ROGON'un oyuncularına güle güle
• 21 Nisan 2022 - 00:59 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 3 ayrılık 2 transfer! ROGON'un oyuncularına güle güle

Gelecek sezonun yapılanmasına devam eden ve önce kaleye alternatif bir oyuncu arayan Fenerbahçe 32 yaşındaki file bekçisiyle anlaşmaya varırken, sarı lacivertlilerin 21 yaşındaki sol bekin de işini bitmeye yakın olduğu bildirildi. Takıma iki takviye yapmaya hazırlanan Ali Koç'un 3 futbolcuyla da yollarını ayıracağı ifade edildi.

• 21 Nisan 2022 - 00:59 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede 3 ayrılık 2 transfer ROGONun oyuncularına güle güle
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İsmail Kartal yönetiminde büyük çıkış yakalayan ve lig ikinciliğine kadar yükselen Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı. Sarı Lacivertlilerde birçok ismin sözleşmesi sona ererken 3 futbolcunun ayrılığına kesin gözle bakılıyor.

2Fenerbahçede 3 ayrılık 2 transfer ROGONun oyuncularına güle güle

Fenerbahçe'de en önemli gündem maddesi ise teknik direktör... Başkan Ali Koç, Avrupa'da birçok önemli teknik direktörle görüşmelerini sürdürüyor. Koç'un özellikle Jorge Jesus ve Joachim Löw üzerinde durduğu belirtildi.

3Fenerbahçede 3 ayrılık 2 transfer ROGONun oyuncularına güle güle

Diğer yandan ise İsmail Kartal ile yola devam seçeneği de masada... Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'de büyük bir çıkış yakalarken ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan teknik direktör oldu. Sarı Lacivertlilerin başında göreve geldikten sonra 13 maça çıkan İsmail Kartal, 9 galibiyet elde ederken 3 beraberlik aldı ve 1 kez sahadan yenik ayrıldı. Bu süreçte Fenerbahçe 30 puan toplayarak Süper Lig'de ikinci sıraya kadar yükseldi.

4Fenerbahçede 3 ayrılık 2 transfer ROGONun oyuncularına güle güle

Fenerbahçe'de göreve devam eden İsmail Kartal yönetime gelecek sezonun kadro planlaması hakkında raporunu sunarken Sarı Lacivertlilerde 3 ayrılık netlik kazanmaya başladı.

5Fenerbahçede 3 ayrılık 2 transfer ROGONun oyuncularına güle güle

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Fenerbahçe'de Jose Sosa, Luiz Gustavo ve Mergim Berisha ile yeni sezonda yolların ayrılması planlanıyor.

6BERİSHAYI GETİREN MENAJERLİK ŞİRKETİ ROGONDU

BERİSHA'YI GETİREN MENAJERLİK ŞİRKETİ ROGON'DU

Sezon öncesinde Red Bull Salzburg'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer olan Berisha sergilediği performansla beklentilerin gerisinde kaldı. 23 yaşındaki Alman santrfor, sarı-lacivertli formayla 15'i ilk 11, 30 maçta görev aldı ve 7 gol ile 2 asist yaptı.

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GUSTAVO ROGON'UN OYUNCUSU!

Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek olan Luiz Gustavo bu sezon sarı lacivertlilerde 23 karşılaşmada oynadı ve 1 gol ile 1 asist yaptı. Brezilyalı yıldız yıllık 2.5-3 milyon Euro ücretiyle en fazla kazanan oyunculardan biri.

8Fenerbahçede 3 ayrılık 2 transfer ROGONun oyuncularına güle güle

Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa ile mukavele uzatılmayacak.

9Fenerbahçede 3 ayrılık 2 transfer ROGONun oyuncularına güle güle

Fenerbahçe'de bu gelişmeler yaşanırken transferde de ilk resmi adımlar atılmaya başlandı. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ı transfer etmek istediği iddia edilirken Kasımpaşa'dan bir başka ismin transferi için de girişimlere başladı.

10Fenerbahçede 3 ayrılık 2 transfer ROGONun oyuncularına güle güle

Yeni sezon için transfer girişimlerine başlayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 21 yaşındaki sol beki Eren Elmalı için temasta bulundu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Eren Elmalı'nın menajeri Erkut Söğüt ile ilk görüşmeyi yaparak oyuncuyu istediklerini bildirdi. Eren Elmalı'nın temsilcisi bugün Kasımpaşa yönetimi ile bonservis konusunu görüşmek için bir araya geldi.

11Fenerbahçede 3 ayrılık 2 transfer ROGONun oyuncularına güle güle

Kasımpaşa'nın Eren için 6 milyon euro talep ettiği ve sarı lacivertlilerin bu rakamı çok bulduğu kaydedildi. Görüşmelerin ilerleyen günlerde devam edeceği vurgulandı. Bu sezon ligde 29 maça çıkan Eren, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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