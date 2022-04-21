Fenerbahçe'de 3 ayrılık 2 transfer! ROGON'un oyuncularına güle güle

Diğer yandan ise İsmail Kartal ile yola devam seçeneği de masada... Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'de büyük bir çıkış yakalarken ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan teknik direktör oldu. Sarı Lacivertlilerin başında göreve geldikten sonra 13 maça çıkan İsmail Kartal, 9 galibiyet elde ederken 3 beraberlik aldı ve 1 kez sahadan yenik ayrıldı. Bu süreçte Fenerbahçe 30 puan toplayarak Süper Lig'de ikinci sıraya kadar yükseldi.