• 10 Nisan 2022 - 22:00 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi! Polis hemen müdahale etti
Bursa'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki taraftar grubu birbirine girdi. Gençlerin yoğunlukta olduğu Görükle Mahallesi'nde karşı karşıya gelen taraftar grubu arasındaki sözlü sataşmada meşaleler havada uçuştu.
• 10 Nisan 2022 - 22:00 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ateşi Bursa'ya sıçradı. Üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğunu Görükle Mahallesi'nde karşı karşıya geldi.
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Taraftar grupları tezahüratlarla birbirine sataştı.