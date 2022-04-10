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GalatasarayFenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi! Polis hemen müdahale etti
HaberlerGalatasaray Haberleri Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi! Polis hemen müdahale etti
• 10 Nisan 2022 - 22:00 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi! Polis hemen müdahale etti

Bursa'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki taraftar grubu birbirine girdi. Gençlerin yoğunlukta olduğu Görükle Mahallesi'nde karşı karşıya gelen taraftar grubu arasındaki sözlü sataşmada meşaleler havada uçuştu.

• 10 Nisan 2022 - 22:00 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi Polis hemen müdahale etti
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ateşi Bursa'ya sıçradı. Üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğunu Görükle Mahallesi'nde karşı karşıya geldi.

2Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi Polis hemen müdahale etti

Taraftar grupları tezahüratlarla birbirine sataştı.

3Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi Polis hemen müdahale etti

Karşılıklı yaklaşık 100 kişilik grubun sözlü sataşmasında meşaleler de havada uçuştu.

4Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi Polis hemen müdahale etti

Hiçbir şeyden haberi olmayan vatandaşların büyük korku yaşadı.

5Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi Polis hemen müdahale etti

Olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

6Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi Polis hemen müdahale etti

Olaylara karışan taraftarlar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

7Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi Polis hemen müdahale etti
8Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi Polis hemen müdahale etti

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