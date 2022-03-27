• 27 Mart 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe taraftarları Gerrard'a duacı! İki futbolcu Aston Villa'ya gidiyor
Bir yandan yeni hocasını belirlemeye çalışan Fenerbahçe yönetimi diğer taraftan kadro mühendisliği için yoğun uğraşlar veriyor. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın 2 sarı lacivertli oyuncuya talip olması büyük dikkat çekerken, Gerrard'ın Fenerbahçe'de gözden çıkarılan futbolcuyu istemesi ise camiada sevinçle karşılandı.
• 27 Mart 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:
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Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergilediği için eleştirilen, son olarak izin gününde içki şişesiyle çıkan fotoğrafları nedeniyle taraftarların tepki gösterdiği Jose Sosa yine de Samandıra'nın gözbebeği...
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Uyumlu kişiliği, parlak kariyerine rağmen yedek kalmayı asla sorun etmemesi, teknik adamlara ve yöneticilere her zaman saygıyla yaklaşması, antrenmanlara en erken gelip en son çıkan isim olması, gençlere sürekli bir şeyler öğretmesiyle Arjantinli futbolcu kadronun önemli bir figürü olma özelliğini sürdürüyor.
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Gelecek sezon öncesinde Fenerbahçe özellikle yabancı kontenjanını doğru değerlendirmek istiyor.
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Aston Villa, Antwerp'te kiralık oynayan eski forveti Samatta ile savunmadan Attila Szalai'ye kanca attı.
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