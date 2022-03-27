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FenerbahçeFenerbahçe taraftarları Gerrard'a duacı! İki futbolcu Aston Villa'ya gidiyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe taraftarları Gerrard'a duacı! İki futbolcu Aston Villa'ya gidiyor
• 27 Mart 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe taraftarları Gerrard'a duacı! İki futbolcu Aston Villa'ya gidiyor

Bir yandan yeni hocasını belirlemeye çalışan Fenerbahçe yönetimi diğer taraftan kadro mühendisliği için yoğun uğraşlar veriyor. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın 2 sarı lacivertli oyuncuya talip olması büyük dikkat çekerken, Gerrard'ın Fenerbahçe'de gözden çıkarılan futbolcuyu istemesi ise camiada sevinçle karşılandı.

• 27 Mart 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçe taraftarları Gerrarda duacı İki futbolcu Aston Villaya gidiyor
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Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergilediği için eleştirilen, son olarak izin gününde içki şişesiyle çıkan fotoğrafları nedeniyle taraftarların tepki gösterdiği Jose Sosa yine de Samandıra'nın gözbebeği...

2Fenerbahçe taraftarları Gerrarda duacı İki futbolcu Aston Villaya gidiyor

Uyumlu kişiliği, parlak kariyerine rağmen yedek kalmayı asla sorun etmemesi, teknik adamlara ve yöneticilere her zaman saygıyla yaklaşması, antrenmanlara en erken gelip en son çıkan isim olması, gençlere sürekli bir şeyler öğretmesiyle Arjantinli futbolcu kadronun önemli bir figürü olma özelliğini sürdürüyor.

3Fenerbahçe taraftarları Gerrarda duacı İki futbolcu Aston Villaya gidiyor

Hürriyet'in haberine göre, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın saha performansı nedeniyle çoğu maçta forma vermese de sporcu kişiliğiyle takdir ettiği bir isim olan Jose Sosa, geçtiğimiz hafta hocasından teşekkür aldı.

4Fenerbahçe taraftarları Gerrarda duacı İki futbolcu Aston Villaya gidiyor

İsmail Kartal, Sosa'nın yanına gidip uyumlu davranışları, takıma ağabeylik yapması ve altyapıdan gelen gençlere destek olup öğretmenlik yaptığı için kendisine teşekkür etti.

5Fenerbahçe taraftarları Gerrarda duacı İki futbolcu Aston Villaya gidiyor

Gelecek sezon öncesinde Fenerbahçe özellikle yabancı kontenjanını doğru değerlendirmek istiyor.

6Fenerbahçe taraftarları Gerrarda duacı İki futbolcu Aston Villaya gidiyor

Bu sebeple kullanmayacağı oyuncuları elden çıkarmaya çalışacak. Aynı zamanda iyi teklifler de değerlendirilecek.

7Fenerbahçe taraftarları Gerrarda duacı İki futbolcu Aston Villaya gidiyor

Aston Villa, Antwerp'te kiralık oynayan eski forveti Samatta ile savunmadan Attila Szalai'ye kanca attı.

8Fenerbahçe taraftarları Gerrarda duacı İki futbolcu Aston Villaya gidiyor

Samatta'yı kesin olarak kadroda düşünmeyen Kanarya, İngiliz ekibin önerisini kabul edecek.

9Fenerbahçe taraftarları Gerrarda duacı İki futbolcu Aston Villaya gidiyor

Szalai için de kıran kırana pazarlıklar yürütülecek. Fenerbahçe, Macar stoperinin olası satışından en az 20 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor.

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11Fenerbahçe taraftarları Gerrarda duacı İki futbolcu Aston Villaya gidiyor

 

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