Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeFenerbahçe para basacak! Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe para basacak! Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...
• 08 Mart 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe para basacak! Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start veren Fenerbahçe'de Avrupa'nın dev kulüpleri 2 yıldız için 40 milyon euro'yu gözden çıkarmak zorunda. İşte sarı lacivertli kulüpte yapılan o plan ve Ali Koç'un astronomik bonservis beklentisi...

• 08 Mart 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçe para basacak Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...
ABONE OL

Süper Lig'de son olarak Kadıköy'de 10 kişi kaldığı karşılaşmada Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması çoktan yapılmaya başladı.

2Fenerbahçe para basacak Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...

Kötü bir süreçten geçen Fenerbahçe, önümüzdeki sezona güçlü bir kadroyla kadroyla girmek istiyor. Takımda performansı yüksek olan ve Avrupa devlerinin de dikkatini çeken futbolcuları bulunan Fenerbahçe, yıldızlarını olabildiğince yüksek bonservis bedeliyle satmak istiyor.

3Fenerbahçe para basacak Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...

Gelecek sezon kurulacak kadro ve yapılacak transferler için sağlam bir bütçeye ihtiyacı olan sarı-lacivertli ekip 40 milyon euroluk bir bonservis geliri için kolları sıvadı.

4Fenerbahçe para basacak Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo. sarı-lacivertli takımdaki performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

5Fenerbahçe para basacak Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...

Yeni Şafak'ın haberine göre; Estoril'den 1.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki Portekizli oyuncuyla Atletico Madrid ve Everton kulüplerinin ilgilendiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Crespo için 10 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

6Fenerbahçe para basacak Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...

Atletico Madrid'in devre arasında sarı lacivertli kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Crespo için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek.

7Fenerbahçe para basacak Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki orta sahası Miguel Crespo, Trabzonspor maçı sonrasında sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

8Fenerbahçe para basacak Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...

Portekizli oyuncu mücadele sonrasında paylaşılan koşu mesafelerinde 13 km koştuğu belirtildi. Karşılaşmanın 18. dakikasında takım arkadaşı İrfan Can'ın oyundan atılmasının ardından büyük bir mücadele ortaya koyan Miguel Crespo sarı lacivertli taraftarlardan büyük destek gördü.

9

Macaristan basınından Attila Szalai için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Fenerbahçe, Attila Szalai ile yeni sözleşme imzalayıp oyuncunun maaşını 2 katına çıkaracak. Macarların flaş olarak geçtiği haber detayında başarılı stoperin serbest kalma bedelinin 30 milyon euro olacağı bilgisi de verildi.

10Fenerbahçe para basacak Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...

Fenerbahçe Macar stoperi Attila Szalai için harekete geçti. Sarı-lacivertliler başarılı savunma oyuncusu için gelen transfer teklifleri sonrası, sözleşmesine serbest kalma maddesi eklemek istiyor. 24 yaşındaki stoperin maaşı iki katına çıkarılacak ve serbest kalma maddesi 30 milyon euro olarak belirlenecek.

11Fenerbahçe para basacak Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...

Attila Szalai, Fenerbahçe'ye transfer olduğunda kimse onun ilk 11'in vazgeçilmezi olacağına ihtimal vermiyordu. Macar stoper gösterdiği performans ile takımın değişmez isimleri arasına adını yazdırdı. Szalai, bu sezon Fenerbahçe'de 37 maçta forma giydi ve iki gol atıp iki de asist yaptı.

12Fenerbahçe para basacak Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
'Son imzam' diyerek Galatasaray'dan ayrılmıştı! Flaş Fatih Terim gelişmesi 'Gelirim...'

'Son imzam' diyerek Galatasaray'dan ayrılmıştı! Flaş Fatih Terim gelişmesi 'Gelirim...'

Fenerbahçe para basacak! Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...

Fenerbahçe para basacak! Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...

Ahmet Nur Çebi'nin yeni teknik direktör planını deşifre etti Beşiktaş camiası dikkat kesildi

Ahmet Nur Çebi'nin yeni teknik direktör planını deşifre etti Beşiktaş camiası dikkat kesildi

Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı! İsmail Kartal'ın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu

Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı! İsmail Kartal'ın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu