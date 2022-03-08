Fenerbahçe para basacak! Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...

Attila Szalai, Fenerbahçe'ye transfer olduğunda kimse onun ilk 11'in vazgeçilmezi olacağına ihtimal vermiyordu. Macar stoper gösterdiği performans ile takımın değişmez isimleri arasına adını yazdırdı. Szalai, bu sezon Fenerbahçe'de 37 maçta forma giydi ve iki gol atıp iki de asist yaptı.