Fenerbahçe para basacak! Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start veren Fenerbahçe'de Avrupa'nın dev kulüpleri 2 yıldız için 40 milyon euro'yu gözden çıkarmak zorunda. İşte sarı lacivertli kulüpte yapılan o plan ve Ali Koç'un astronomik bonservis beklentisi...
Süper Lig'de son olarak Kadıköy'de 10 kişi kaldığı karşılaşmada Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması çoktan yapılmaya başladı.
Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo. sarı-lacivertli takımdaki performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
Macaristan basınından Attila Szalai için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Fenerbahçe, Attila Szalai ile yeni sözleşme imzalayıp oyuncunun maaşını 2 katına çıkaracak. Macarların flaş olarak geçtiği haber detayında başarılı stoperin serbest kalma bedelinin 30 milyon euro olacağı bilgisi de verildi.
Fenerbahçe Macar stoperi Attila Szalai için harekete geçti. Sarı-lacivertliler başarılı savunma oyuncusu için gelen transfer teklifleri sonrası, sözleşmesine serbest kalma maddesi eklemek istiyor. 24 yaşındaki stoperin maaşı iki katına çıkarılacak ve serbest kalma maddesi 30 milyon euro olarak belirlenecek.