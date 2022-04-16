Fenerbahçe kariyerinden bu yana Volkan Demirel'den inanılmaz seri! Trabzonspor'a karşı 25 maçtır...

Süper Lig'de 25 karşılaşmada da yenilmedi

Kalecilik kariyerinde Trabzonspor'a karşı oynadığı 24 maçta 14 galibiyet ve 10 beraberlik elde eden Volkan Demirel, teknik adamlık kariyerinde de bordo-mavililere yenilmedi. Volkan Demirel'in Trabzonspor'a karşı Süper Lig'de devam eden yenilmezlik serisi 25 maça çıktı.