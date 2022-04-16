Fenerbahçe kariyerinden bu yana Volkan Demirel'den inanılmaz seri! Trabzonspor'a karşı 25 maçtır...
Spor Toto Süper Lig'de açık ara farkla şampiyonluğa koşan Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Maçın ardından Fatih Karagümrük'ün genç çalıştırıcısı Volkan Demirel'in Fenerbahçe kariyerinden bu yana devam eden serisi devam etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Zorlu karşılaşmanın ardından takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Kritik maç sonrası Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'in inanılmaz serisi devam etti. İşte son dakika haberinin detayları...
Trabzonspor 73, Karagümrük 47 puana yükseldi
Heyecan dolu müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Trabzonspor'un golünü Vitor Hugo kaydetti. Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük'te ise fileleri havalandıran isim Lucas Biglia oldu. Müsabakanın ardından bordo-mavililer 73, Karagümrük ise 47 puana yükseldi.
İstanbul ekibinde 20 maça çıktı
Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuğa başlayan Volkan Demirel, Süper Lig'de sezonun ortalarına doğru Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı. İstanbul ekibi, 40 yaşındaki çalıştırıcının döneminde 20 maça çıktı. Volkan Demirel'in öğrencileri bu maçlarda 9 galibiyet elde etti.
Trabzonspor'a karşı 25 maça çıktı
Volkan Demirel futbolculuk kariyerinde Trabzonspor'a karşı 25 maça çıktı. Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig'de rakibine karşı 24 mücadelede forma şansı bulan eski file bekçisi bu maçlarda sahadan hiçbir zaman mağlup ayrılmadı. Volkan Demirel, 2011'de oynanan kupa maçında ise Trabzonspor'a karşı tek mağlubiyetini yaşadı.
Süper Lig'de 25 karşılaşmada da yenilmedi
Kalecilik kariyerinde Trabzonspor'a karşı oynadığı 24 maçta 14 galibiyet ve 10 beraberlik elde eden Volkan Demirel, teknik adamlık kariyerinde de bordo-mavililere yenilmedi. Volkan Demirel'in Trabzonspor'a karşı Süper Lig'de devam eden yenilmezlik serisi 25 maça çıktı.