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FenerbahçeFenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vurdu! Diego Rossi'den bir ilk! İsmail Kartal'dan bomba hamle, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vurdu! Diego Rossi'den bir ilk! İsmail Kartal'dan bomba hamle, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler...
• 29 Nisan 2022 - 23:15 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vurdu! Diego Rossi'den bir ilk! İsmail Kartal'dan bomba hamle, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftası kritik bir maça sahne oldu. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmanın 90 dakikası nefes kesti. Erken gelen gol, kaçan pozisyonlar ve hakem kararlarının damgasını vurduğu müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Diego Rossi, Serdar Dursun ve Miha Zajc galibiyeti getiren golleri atarken, sarı - lacivertliler üst üste 7. kez kazandı. Kritik müsabakada sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu bir ilke imza attı. Öte yandan Kadıköy'de ilginç bir tesadüf yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

• 29 Nisan 2022 - 23:15 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vurdu Diego Rossiden bir ilk İsmail Kartaldan bomba hamle, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler...
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Heyecan dolu karşılaşmaya sarı-lacivertlilerin yıldızı damga vurdu. Tecrübeli futbolcu bir ilke imza attı. Öte yandan Kadıköy'de ilginç bir tesadüf yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vurdu Diego Rossiden bir ilk İsmail Kartaldan bomba hamle, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler...

Fenerbahçe taraftarları, Gaziantep FK maçında da takımını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli takımı destekleyenler, Kadıköy'de tribünleri doldurdu. Fenerbahçe taraftarları karşılaşma öncesi ve sırasında takımlarına büyük destek oldu.

3GUSTAVO 18 MAÇ SONRA İLK KEZ 11DE

GUSTAVO 18 MAÇ SONRA İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, Gaziantep FK maçıyla birlikte ilk 11'e döndü. Sakatlığı dolayısıyla uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu, son olarak Gaziantep FK deplasmanında ilk 11'de yer almıştı.

4GOL PERDESİNİ ROSSI AÇTI

GOL PERDESİNİ ROSSI AÇTI

Karşılaşmada gol perdesini açan isim Diego Rossi oldu. Nazım Sangare'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Uruguaylı futbolcu, sağ çaprazdan düzgün bir vuruş yaparak takımını 5'inci dakikada 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

5MERT HAKAN VE SAGAL ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

MERT HAKAN VE SAGAL ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşmanın 32'nci dakikasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Alin Tosca'ya top oyun alanı dışındayken müdahalede bulundu. Takım arkadaşının sessiz kaldığı anlarda o bölgeye gelen Angelo Sagal, Mert Hakan Yandaş'ı itti. İkili arasında tansiyon yükseldi.

6Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vurdu Diego Rossiden bir ilk İsmail Kartaldan bomba hamle, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler...

İki takım futbolcularının araya girmesi sonrası olaylar büyümeden önlendi. Karşılaşmanın hakemi Sarper Barış Saka, Angelo Sagal ve Mert Hakan Yandaş'ı uyardı.

7Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vurdu Diego Rossiden bir ilk İsmail Kartaldan bomba hamle, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler...

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 5. dakikada Diego Rossi, 62. dakikada Serdar Dursun ve Miha Zajc kaydetti.

8Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vurdu Diego Rossiden bir ilk İsmail Kartaldan bomba hamle, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler...

Gaziantep FK'nın sayıları, 65'te Sagal ve 90+7'de penaltıdan Maxim'den geldi.

9Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vurdu Diego Rossiden bir ilk İsmail Kartaldan bomba hamle, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler...

Fenerbahçe, 57. dakikada Serdar Dursun'un ayağından kullanılan penaltıdan yararlanamadı.

10DIEGO ROSSI, KADIKÖYDE İLK KEZ ATTI

DIEGO ROSSI, KADIKÖY'DE İLK KEZ ATTI

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi de bir ilk yaşadı. Tecrübeli futbolcu ilk kez bir iç saha maçında gol atma sevinci yaşadı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti. Diego Rossi, Süper Lig'de takım arkadaşlarına da 8 asist yaptı.

11Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vurdu Diego Rossiden bir ilk İsmail Kartaldan bomba hamle, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler...

Bu sonucun ardından Fenerbahçe üst üste 7. kez kazanırken, ligde oynadığı son 11 maçta 10. galibiyetini alarak puanını 68'e yükselterek ikinci sırada yer aldı. 5 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise 42 puanla 16. sırada yer buldu.

12Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vurdu Diego Rossiden bir ilk İsmail Kartaldan bomba hamle, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler...

Fenerbahçe, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Kayserispor'u ağırlayacak.

13Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vurdu Diego Rossiden bir ilk İsmail Kartaldan bomba hamle, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler...

Öte yandan Fenerbahçe, 15. dakikada geliştirdiği atakta penaltı bekledi.

14KARAR: DEVAM

KARAR: DEVAM

Pozisyonu devam ettiren hakem Sarper Barış Saka daha sonra VAR ile görüştü. Fenerbahçeli futbolcuların yoğun itirazlarda bulunduğu Saka, görüşmesinin ardından kararını değiştirmedi ve oyun devam etti.

15Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vurdu Diego Rossiden bir ilk İsmail Kartaldan bomba hamle, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler...

Fenerbahçe'de sol kanattan gelişen atakta içeriye çevrilen topa Diego Rossi vuruşunu yaptı. Uruguaylı futbolcunun vuruşu, savunmadan sekti. Sarı - lacivertliler bu pozisyon sonrası yoğun itirazlarda bulundular ancak karar değişmedi.Fenerbahçe taraftarları ise sosyal medyada karara tepki gösterdi.

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