Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vurdu! Diego Rossi'den bir ilk! İsmail Kartal'dan bomba hamle, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler...

DIEGO ROSSI, KADIKÖY'DE İLK KEZ ATTI

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi de bir ilk yaşadı. Tecrübeli futbolcu ilk kez bir iç saha maçında gol atma sevinci yaşadı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti. Diego Rossi, Süper Lig'de takım arkadaşlarına da 8 asist yaptı.