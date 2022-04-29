Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vurdu! Diego Rossi'den bir ilk! İsmail Kartal'dan bomba hamle, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler...
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftası kritik bir maça sahne oldu. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmanın 90 dakikası nefes kesti. Erken gelen gol, kaçan pozisyonlar ve hakem kararlarının damgasını vurduğu müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Diego Rossi, Serdar Dursun ve Miha Zajc galibiyeti getiren golleri atarken, sarı - lacivertliler üst üste 7. kez kazandı. Kritik müsabakada sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu bir ilke imza attı. Öte yandan Kadıköy'de ilginç bir tesadüf yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Heyecan dolu karşılaşmaya sarı-lacivertlilerin yıldızı damga vurdu. Tecrübeli futbolcu bir ilke imza attı. Öte yandan Kadıköy'de ilginç bir tesadüf yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...
MERT HAKAN VE SAGAL ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ
Karşılaşmanın 32'nci dakikasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Alin Tosca'ya top oyun alanı dışındayken müdahalede bulundu. Takım arkadaşının sessiz kaldığı anlarda o bölgeye gelen Angelo Sagal, Mert Hakan Yandaş'ı itti. İkili arasında tansiyon yükseldi.
DIEGO ROSSI, KADIKÖY'DE İLK KEZ ATTI
Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi de bir ilk yaşadı. Tecrübeli futbolcu ilk kez bir iç saha maçında gol atma sevinci yaşadı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti. Diego Rossi, Süper Lig'de takım arkadaşlarına da 8 asist yaptı.