Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu! Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartal'dan bomba hamle geldi! Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

2016'DAN BU YANA İLK KEZ...

Fenerbahçe ayrıca, Kasım 2016'dan bu yana ilk kez Galatasaray'a rakip olduğu bir Süper Lig maçının ilk yarısını önde tamamlarken, sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir iç saha maçında asist yapmış oldu.