• 10 Nisan 2022 - 22:47 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu! Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartal'dan bomba hamle geldi! Mert Hakan Yandaş ve Marcao...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Dev maça, Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc damga vururken, Galatasaray cephesinde eleştirilerin odağında Taylan Antalyalı vardı. Öte yandan maçın ikinci yarısında tansiyon bir anda yükseldi. İşte dev derbide yaşanan son dakika gelişmeleri...
• 10 Nisan 2022 - 22:47 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 31’inci haftasında oynadıkları Kayserispor maçının 11’ine göre tek değişikliğe gitti. Kartal, Novak’ın yerine Ferdi Kadıoğlu’na forma verdi.
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68. dakikada Fenerbahçe, Serdar Dursun'un golüyle durumu 2-0'a getirdi. İrfan Can sağ kanattan ortasını yaptı, Mert Hakan Yandaş kafasıyla aşırdı, Serdar Dursun topu filelere gönderdi.
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İSMAİL KARTAL'IN PLANI TUTTU! VAN AANHOLT...
Ev sahibi Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında ağırlıklı olarak kendi sağ kanadını kullandı. Galatasaray'ın sol beki Patrick van Aanholt'u hataya zorlayan ve bunda başarılı olan sarı-lacivertliler, kaydettikleri golü de bu bölümden başlayan atakla buldu.
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