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FenerbahçeFenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu! Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartal'dan bomba hamle geldi! Mert Hakan Yandaş ve Marcao...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu! Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartal'dan bomba hamle geldi! Mert Hakan Yandaş ve Marcao...
• 10 Nisan 2022 - 22:47 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu! Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartal'dan bomba hamle geldi! Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Dev maça, Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc damga vururken, Galatasaray cephesinde eleştirilerin odağında Taylan Antalyalı vardı. Öte yandan maçın ikinci yarısında tansiyon bir anda yükseldi. İşte dev derbide yaşanan son dakika gelişmeleri...

• 10 Nisan 2022 - 22:47 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartaldan bomba hamle geldi Mert Hakan Yandaş ve Marcao...
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi.

2Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartaldan bomba hamle geldi Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 31’inci haftasında oynadıkları Kayserispor maçının 11’ine göre tek değişikliğe gitti. Kartal, Novak’ın yerine Ferdi Kadıoğlu’na forma verdi.

3Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartaldan bomba hamle geldi Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ise, Süper Lig’in 31’inci haftasında 2-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. İspanyol teknik adam, sağ bekte Ömer Bayram’ın yerine Omar Elabdellaoui’yi sahaya sürdü.

4Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartaldan bomba hamle geldi Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

26. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Mert Hakan’ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Osayi-Samuel penaltı noktası üzerindeki Zajc’ı gördü. Bu futbolcunun plasesinde top filelere gitti. 1-0

5Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartaldan bomba hamle geldi Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

35. dakikada Fenerbahçe çok hızlı çıktı. Osayi-Samuel kendi yarı sahasından aldığı topla Galatasaray ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun Nelsson’u çalımlayıp sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

6Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartaldan bomba hamle geldi Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

42. dakikada Babel’in pasında topla buluşan Berkan, savunmanın arkasına sarkan Kerem’i gördü. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay gole izin vermedi.

7Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartaldan bomba hamle geldi Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

68. dakikada Fenerbahçe, Serdar Dursun'un golüyle durumu 2-0'a getirdi. İrfan Can sağ kanattan ortasını yaptı, Mert Hakan Yandaş kafasıyla aşırdı, Serdar Dursun topu filelere gönderdi.

8Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartaldan bomba hamle geldi Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

77. dakikada İrfan Can, savunma arkasına koşu yapan Mert Hakan'a gönderdi. Milli futbolcunun açısı biraz kapansa da şutunu attı ancak kaleci Muslera gole izin vermedi.

9Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartaldan bomba hamle geldi Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

85. dakikada Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golüyle durumu 2-1'e getirdi ancak hakem Atilla Karaoğlu, milli futbolcunun topu eliyle aldığını işaret ederek golü geçersiz saydı.

10İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Konyaspor'un puan kaybettiği haftada derbiyi kazanan ve galibiyet serisini 4 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 59 yaparak ikinci sıraya yükseldi.

11Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartaldan bomba hamle geldi Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk ederken, Galatasaray da evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

122016DAN BU YANA İLK KEZ...

2016'DAN BU YANA İLK KEZ...

Fenerbahçe ayrıca, Kasım 2016'dan bu yana ilk kez Galatasaray'a rakip olduğu bir Süper Lig maçının ilk yarısını önde tamamlarken, sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir iç saha maçında asist yapmış oldu.

13İSMAİL KARTALIN PLANI TUTTU VAN AANHOLT...

İSMAİL KARTAL'IN PLANI TUTTU! VAN AANHOLT...

Ev sahibi Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında ağırlıklı olarak kendi sağ kanadını kullandı. Galatasaray'ın sol beki Patrick van Aanholt'u hataya zorlayan ve bunda başarılı olan sarı-lacivertliler, kaydettikleri golü de bu bölümden başlayan atakla buldu.

14GALATASARAYDA TAYLAN TEPKİSİ

GALATASARAY'DA TAYLAN TEPKİSİ!

Karşılaşmanın ilk yarısında istediği pozisyonları bulamayan Galatasaray'da milli futbolcu Taylan Antalyalı, taraftarların hedefi oldu.

15Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartaldan bomba hamle geldi Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

Zajc'ın kaydettiği golde pozisyonunu kaybeden ve Sloven futbolcunun topa bomboş bir şekilde vurmasına neden olan Taylan, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

16Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartaldan bomba hamle geldi Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

Öte yandan karşılaşmanın 55. dakikasında Marcao'nun müdahalesi sonrası Mert Hakan Yandaş yerde kaldı.

17Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartaldan bomba hamle geldi Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

Hakem Atilla Karaoğlan devam kararı verirken Mert Hakan, yerden kalkıp Marcao'nun üzerine yürüdü.

18Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartaldan bomba hamle geldi Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

İki takım oyuncuları araya girerek 27 yaşındaki futbolcuyu sakinleştirdi.

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Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu! Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartal'dan bomba hamle geldi! Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu! Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartal'dan bomba hamle geldi! Mert Hakan Yandaş ve Marcao...

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