Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak! Ali Koç'tan Jorge Jesus'a ilk transfer hediyesi
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la prensip anlaşmasına varan ve bir yandan da transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Ali Koç'un ilk bombasını patlattığı ortaya çıktı. Fenerbahçeli yöneticilerin dünyaca ünlü bir forvetin işini bitirmek için gün saydığı öğrenildi.
Gelecek sezon için ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşen Fenerbahçe, forvet hattına da İtalyan golcü Andrea Belotti ile transfer görüşmelerine başladı.
Vitor Pereira'nın ayrılığından sonra takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a teslim eden Fenerbahçe'de çıkış devam ediyor. Sarı lacivertliler son 10 maçın 9'unu kazandı ve 1 beraberlik aldı. Gelecek sezon yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus ile Portekiz'de görüştü.
Fenerbahçe'de bir yandan sezon devam ederken bir yandan da gelecek sezon için planlama yapılıyor. İsmail Kartal yönetiminde iyi bir performans gösteren sarı lacivertlilerde bu sezon en büyük kazanç, hiç şüphesiz Arda Güler oldu. Taraflı tarafsız herkesin beğenisi toplayan 17 yaşındaki futbolcu için şimdiden transfer haberleri ortada dolaşıyor. Ancak en azından önümüzdeki sezon için Arda'nın ayrılma ihtimali bulunmuyor.
Fenerbahçe Yönetimi, genç yıldız için bu yaz döneminde gelebilecek bütün teklifleri geri çevirecek. Ancak önümüzdeki sezonun ardından satış kararı çıkabilir. Burada ise bonservis bedeli hariç yönetimin muhtemel alıcıdan bir talebi daha bulunacak. Arda, hangi takıma giderse gitsin, muhtemel sonraki satışından yüzde 30'luk pay talep edilecek. Arda henüz çok genç olduğu için kariyerinde büyük paralarla birden fazla transfer yapma ihtimali yüksek.