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FenerbahçeFenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak! Ali Koç'tan Jorge Jesus'a ilk transfer hediyesi
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak! Ali Koç'tan Jorge Jesus'a ilk transfer hediyesi
• 26 Nisan 2022 - 11:16 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak! Ali Koç'tan Jorge Jesus'a ilk transfer hediyesi

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la prensip anlaşmasına varan ve bir yandan da transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Ali Koç'un ilk bombasını patlattığı ortaya çıktı. Fenerbahçeli yöneticilerin dünyaca ünlü bir forvetin işini bitirmek için gün saydığı öğrenildi.

• 26 Nisan 2022 - 11:16 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak Ali Koçtan Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi
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Gelecek sezon için ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşen Fenerbahçe, forvet hattına da İtalyan golcü Andrea Belotti ile transfer görüşmelerine başladı.

2Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak Ali Koçtan Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi

Fenerbahçe'de teknik direktör için görüşmeler devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler, forvet transferine yoğunlaştı.

3Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak Ali Koçtan Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi

Sarı-Lacivertliler, İtalya'da Torino forması giyen İtalyan golcü Andrea Belotti'yi transfer etmek istiyor.

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Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki golcü ve menajeriyle temasa geçildi. Sarı-lacivertliler, İtalya Milli Takım forması da giyen Belotti'yi kadrosuna katarak, forveti güçlendirmeyi planlıyor.

5Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak Ali Koçtan Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi

Belotti'yi isteyen başka takımlar da olduğu F.Bahçeli kurmaylardan oyuncunun yıllık 4 milyon Euro ile birlikte imza parası talep ettiği bildirildi.

6Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak Ali Koçtan Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi

Tecrübeli futbolcu, Torino formasıyla 19 maçta süre aldı ve 5 gol kaydetti. Belotti bu sezon tendon ve kas sakatlıkları nedeniyle 15 maçı kaçırdı. 28 yaşında, 1.81 boyunda olan Belotti, 42 kez giydiği İtalya Milli Takım forması ile 12 kez fileleri havalandırdı.

7Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak Ali Koçtan Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi

Vitor Pereira'nın ayrılığından sonra takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a teslim eden Fenerbahçe'de çıkış devam ediyor. Sarı lacivertliler son 10 maçın 9'unu kazandı ve 1 beraberlik aldı. Gelecek sezon yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus ile Portekiz'de görüştü.

8Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak Ali Koçtan Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi

Fenerbahçe'de bir yandan sezon devam ederken bir yandan da gelecek sezon için planlama yapılıyor. İsmail Kartal yönetiminde iyi bir performans gösteren sarı lacivertlilerde bu sezon en büyük kazanç, hiç şüphesiz Arda Güler oldu. Taraflı tarafsız herkesin beğenisi toplayan 17 yaşındaki futbolcu için şimdiden transfer haberleri ortada dolaşıyor. Ancak en azından önümüzdeki sezon için Arda'nın ayrılma ihtimali bulunmuyor.

9Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak Ali Koçtan Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi

Fenerbahçe Yönetimi, genç yıldız için bu yaz döneminde gelebilecek bütün teklifleri geri çevirecek. Ancak önümüzdeki sezonun ardından satış kararı çıkabilir. Burada ise bonservis bedeli hariç yönetimin muhtemel alıcıdan bir talebi daha bulunacak. Arda, hangi takıma giderse gitsin, muhtemel sonraki satışından yüzde 30'luk pay talep edilecek. Arda henüz çok genç olduğu için kariyerinde büyük paralarla birden fazla transfer yapma ihtimali yüksek.

10Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak Ali Koçtan Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Chelsea'nin Rüdiger'le yolları ayırması halinde listesinde yer alan isimlerden biriydi. Alman savunmacının ayrılığı kesinleşse de Szalai'nin omzundan yaşadığı sakatlık, büyük bir şanssızlık oldu.

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Son haftalarda zaten 11'de şans bulamayan 24 yaşındaki defans oyuncusunun artık İngiliz devinin listesinde ilk sıralarda yer almadığı kaydedildi. Yönetimin düşüncesi, Kim'i takımda tutup Szalai'yi satmaktı. Chelsea olmasa bile başka takımlardan Macar savunmacıya teklif gelmesi bekleniyor.

12Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak Ali Koçtan Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi

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