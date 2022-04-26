Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak! Ali Koç'tan Jorge Jesus'a ilk transfer hediyesi

Fenerbahçe'de bir yandan sezon devam ederken bir yandan da gelecek sezon için planlama yapılıyor. İsmail Kartal yönetiminde iyi bir performans gösteren sarı lacivertlilerde bu sezon en büyük kazanç, hiç şüphesiz Arda Güler oldu. Taraflı tarafsız herkesin beğenisi toplayan 17 yaşındaki futbolcu için şimdiden transfer haberleri ortada dolaşıyor. Ancak en azından önümüzdeki sezon için Arda'nın ayrılma ihtimali bulunmuyor.