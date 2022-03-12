Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...

Klasman belirlemenin Kurumun bir tasarrufu olduğunun unutulmaması gerektiği ve yapılan olumsuz eleştirilerin hakemliğe katkısı olmayacağı gibi, sadece hakemlerimiz üzerinde baskı oluşturacağı kesindir. Adil ve seyir zevki olan futbol isteyen tüm paydaşlarımızın bu konuya dikkatini çekmek isteriz.