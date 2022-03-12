• 12 Mart 2022 - 17:43 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün yaptığı açıklamalara, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi siteden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.
• 12 Mart 2022 - 17:43 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına, Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden yanıt verdi ve açıklamada, "Nefret, tehdit, husumet ve uğraşma gibi söylemlerinin spor kültüründe asla yeri yoktur" ifadeleri yer aldı.
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TFF, Ali Koç'un açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un 2.5 saati bulan ve neredeyse tamamı Federasyonumuz, MHK ve hakemlerimiz odaklı düzenlediği basın toplantısındaki söylemlerine ilişkin, bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
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