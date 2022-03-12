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FenerbahçeFenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...
• 12 Mart 2022 - 17:43 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün yaptığı açıklamalara, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi siteden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

• 12 Mart 2022 - 17:43 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçe Başkanı Ali Koça Türkiye Futbol Federasyonundan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına, Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden yanıt verdi ve açıklamada, "Nefret, tehdit, husumet ve uğraşma gibi söylemlerinin spor kültüründe asla yeri yoktur" ifadeleri yer aldı.

2Fenerbahçe Başkanı Ali Koça Türkiye Futbol Federasyonundan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...

TFF, Ali Koç'un açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un 2.5 saati bulan ve neredeyse tamamı Federasyonumuz, MHK ve hakemlerimiz odaklı düzenlediği basın toplantısındaki söylemlerine ilişkin, bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

3Fenerbahçe Başkanı Ali Koça Türkiye Futbol Federasyonundan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...

Öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu olarak, kulüp başkan ve yöneticilerimizin her türlü öneri ve eleştirisine açığız, ancak kurumumuzun onurlu tarihi ve saygınlığını hedef alan açıklamaları kabul etmemiz mümkün değildir.

4Fenerbahçe Başkanı Ali Koça Türkiye Futbol Federasyonundan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...

Sayın Ali Koç'un daha çok, mesnetsiz ve kurgu ürünü sosyal medya "malzeme"lerini içeren, TFF kurumu, yöneticileri, MHK ve görevlileriyle ilgili küçük düşürücü söylemleri, her şeyden önce temsil ettiği başkanlık sorumluluğuna yakışmamıştır.

5Fenerbahçe Başkanı Ali Koça Türkiye Futbol Federasyonundan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...

Federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir ve Fenerbahçe camiası Türk futbolu için vazgeçilmez bir değerdir.

6Fenerbahçe Başkanı Ali Koça Türkiye Futbol Federasyonundan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...

Sayın Koç'un Federasyonumuza yönelik, "Nefret", "Tehdit", "Husumet" ve "Uğraşma" gibi söylemlerinin spor kültüründe asla yeri yoktur.

7Fenerbahçe Başkanı Ali Koça Türkiye Futbol Federasyonundan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...

Bizzat TFF yöneticilerimiz, MHK Başkanımız ve üyeleri ile hakemlerimizin yetkinliklerine ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki, MHK Başkanının şahsına ve temsil ettiği kuruma yönelik küçük düşürücü söylemleri için gerekli inceleme yapılacaktır.

8Fenerbahçe Başkanı Ali Koça Türkiye Futbol Federasyonundan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...

Hakem atamalarına yönelik üretilen senaryolar üzerine kurulu eleştiriler gerçekleri yansıtmamakla birlikte, futbolumuza ve hakemliğe hiçbir katkı sağlamadığı gibi kaos ortamı oluşturmaktadır.

9Fenerbahçe Başkanı Ali Koça Türkiye Futbol Federasyonundan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...

Klasman belirlemenin Kurumun bir tasarrufu olduğunun unutulmaması gerektiği ve yapılan olumsuz eleştirilerin hakemliğe katkısı olmayacağı gibi, sadece hakemlerimiz üzerinde baskı oluşturacağı kesindir. Adil ve seyir zevki olan futbol isteyen tüm paydaşlarımızın bu konuya dikkatini çekmek isteriz.

10Fenerbahçe Başkanı Ali Koça Türkiye Futbol Federasyonundan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...

Sistem değişikliğini savunanların öncelikle hakemlik kurumundaki sistemsel değişikliklere de saygı duyması beklenir!

11Fenerbahçe Başkanı Ali Koça Türkiye Futbol Federasyonundan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...

Yabancı hakem gelsin gibi bir düşünceye kesinlikle katılmıyor ve bu türden önerileri kabul edilemez buluyoruz.

12Fenerbahçe Başkanı Ali Koça Türkiye Futbol Federasyonundan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...

Federasyonumuz ve MHK'yi suçlarken, "Haklılar ama şeklen yanlış", "El birliğiyle bu hale getirdik", "Hakem hataları var ama şanssızlıklar yaşadık" gibi itirafları da kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

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Futbolun tüm paydaşlarını da ayrıştırmaya değil birleştirmeye çağırıyoruz."

14Fenerbahçe Başkanı Ali Koça Türkiye Futbol Federasyonundan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...

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