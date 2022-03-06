Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, lider Trabzonspor ile Ülker Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci 18. dakikada kırmızı kart görürken, bordo mavili ekip 22'de Nwakaeme'yle öne geçti. Mücadelenin hiçbir dakikasında kopmayan İsmail Kartal ve öğrencileri 71.dakikada Zajc'ın kafa golüyle mücadeleye eşitlik getirdi. İşte olaylı derbide yaşananlar...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 18. dakikada kırmızı kart gördü. Siopis ile girdiği ikili mücadele sonrası, VAR hakemi Mete Kalkavan maçın hakemi Zorbay Küçük'ü uyardı. Pozisyonu monitörden inceleyen Zorbay Küçük, kırmızı kart kararı verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Arda Güler ve Mergim Berisha'yı yedek soyundurdu. Kartal, bu isimlerin yerine Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u ilk 11'de sahaya sürdü.
İsmail Kartal, Trabzonspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Attila Szalai'den oluştu. Orta sahada Miguel Crespo, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'ı oynatan Kartal, sağda İrfan Can Kahveci, solda ise Diego Rossi'ye şans tanıdı. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Serdar Dursun'u görevlendirdi.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı. Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 8 maç sonra kadroya dahil edildi. Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçını kaçırdı. Mesut'un yanı sıra sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler de yedek soyundu.
İki takımın da istekli ve tempolu başladığı maçta Fenerbahçe, 18. dakikada 10 kişi kaldı. İrfan Can Kahveci'nin, Siopis'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Zorbay Küçük, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla pozisyonu izleyerek İrfan Can Kahveci'yi direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe, 35. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Crespo'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Szalai arka direkte vurdu. Uğurcan son anda refleksle topu çıkardı. Dönen topa Serdar Dursun vurdu, bu vuruşu da Ahmetcan Kaplan çizgiden çıkardı. Bir kez daha seken topu Diego Rossi kontrol edemedi ve top auta gitti
Sarı-lacivertli taraftarlar, 17. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesinin ardından hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterdi. İlk yarının sona ermesinin hemen ardından tribünlerden sahaya inen bir Fenerbahçe taraftarı, hakem Küçük'ün üzerine koştu. İlk olarak araya giren kaleci Altay Bayındır, taraftarın Zorbay Küçük'e saldırmasına engel oldu. Daha sonra güvenlik güçleri, taraftarı saha dışına çıkardı. Emniyet güçleri, yaşanan gerginliğin ardından saha çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sarı-lacivertli futbolcular da hakem Küçük'e soyunma odasına girerken uzun süre itirazda bulundu.