Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

İki takımın da istekli ve tempolu başladığı maçta Fenerbahçe, 18. dakikada 10 kişi kaldı. İrfan Can Kahveci'nin, Siopis'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Zorbay Küçük, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla pozisyonu izleyerek İrfan Can Kahveci'yi direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.