Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Her iki takım da ön alanda agresif presle başladı. Fenerbahçe, bu presi Kim Min-Jae'nin bek ile açık arasına koşan Osayi-Samuel ve Szalai'ye atılan uzun paslarıyla aşmaya çalıştı. Trabzonspor ise kısa paslar ve hücum oyuncularını geriye doğru çekip oyunu daraltarak aştı.