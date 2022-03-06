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FenerbahçeFenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi
• 06 Mart 2022 - 21:22 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, lider Trabzonspor ile Ülker Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci 18. dakikada kırmızı kart görürken, bordo mavili ekip 22'de Nwakaeme'yle öne geçti. Mücadelenin hiçbir dakikasında kopmayan İsmail Kartal ve öğrencileri 71.dakikada Zajc'ın kafa golüyle mücadeleye eşitlik getirdi. İşte olaylı derbide yaşananlar...

• 06 Mart 2022 - 21:22 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

2Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 18. dakikada kırmızı kart gördü. Siopis ile girdiği ikili mücadele sonrası, VAR hakemi Mete Kalkavan maçın hakemi Zorbay Küçük'ü uyardı. Pozisyonu monitörden inceleyen Zorbay Küçük, kırmızı kart kararı verdi.

3Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Trabzonspor, 22. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle öne geçti. Nijeryalı oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez Fenerbahçe ağlarını sarstı. Fenerbahçe, 71. dakikada Miha Zajc'ın golüyle skoru eşitledi.

4Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Trabzonspor'a karşı Kadıköy'de 25 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe, puanını 47 yaptı. Yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Trabzonspor ise puanını 67'ye çıkardı.

5Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Fenerbahçe, gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Göztepe'yi konuk edecek.

6Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Arda Güler ve Mergim Berisha'yı yedek soyundurdu. Kartal, bu isimlerin yerine Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u ilk 11'de sahaya sürdü.

7Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

İsmail Kartal, Trabzonspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Attila Szalai'den oluştu. Orta sahada Miguel Crespo, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'ı oynatan Kartal, sağda İrfan Can Kahveci, solda ise Diego Rossi'ye şans tanıdı. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Serdar Dursun'u görevlendirdi.

8Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Fenerbahçe'de Berke Özer, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Çağtay Kurukalıp ise forma bekledi.

9Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'a karşı oynanan maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı.

10Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Avcı, savunmada sakat olan Vitor Hugo'nun yerine Ahmetcan Kaplan'a, sağ bek pozisyonunda Serkan Asan yerine Bruno Peres'e, orta sahada Berat Özdemir yerine Abdülkadir Ömür'e, hücum hattında ise Jean Kouassi yerine Anthony Nwakaeme'ye ve Djaniny yerine Andreas Cornelius'a forma verdi.

11Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bordo-mavililere karşı forma giyemedi.

12Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı, önemli karşılaşma öncesinde kadroda yer almadı.

13Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı. Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 8 maç sonra kadroya dahil edildi. Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçını kaçırdı. Mesut'un yanı sıra sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler de yedek soyundu.

14Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, mücadele öncesinde tezahüratlarla oyuncularına moral verdi. Taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.

15Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Her iki takım da ön alanda agresif presle başladı. Fenerbahçe, bu presi Kim Min-Jae'nin bek ile açık arasına koşan Osayi-Samuel ve Szalai'ye atılan uzun paslarıyla aşmaya çalıştı. Trabzonspor ise kısa paslar ve hücum oyuncularını geriye doğru çekip oyunu daraltarak aştı.

16Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Tempolu başlayan maçta ilk etkili atağı Fenerbahçe'den geldi. 10. dakikada Mert Hakan'ın son çizgiden yaptığı ortasını Uğurcan kontrol edemedi ancak Trabzonspor savunması uzaklaştı.

17Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

İki takımın da istekli ve tempolu başladığı maçta Fenerbahçe, 18. dakikada 10 kişi kaldı. İrfan Can Kahveci'nin, Siopis'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Zorbay Küçük, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla pozisyonu izleyerek İrfan Can Kahveci'yi direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

18Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Trabzonspor, 22. dakikada Anthony Nwakaeme ile öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına soldan içeri gönderdiği pasında Miha Zajc'dan seken topu önünde bulan Nwakaeme, hafif sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Altay'ın solundan uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

19Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Nijeryalı oyuncu, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe ağlarını ilk kez sarsmayı başardı ve aynı zamanda Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı 100. lig golünü attı.

20Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

1-0'dan sonra Trabzonspor savunmada bekleyip daha çok kontratakları düşündü. Fenerbahçe ise 1 kişi eksik oynamasına karşın topla daha fazla oynayan taraf oldu.

21Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Fenerbahçe, 35. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Crespo'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Szalai arka direkte vurdu. Uğurcan son anda refleksle topu çıkardı. Dönen topa Serdar Dursun vurdu, bu vuruşu da Ahmetcan Kaplan çizgiden çıkardı. Bir kez daha seken topu Diego Rossi kontrol edemedi ve top auta gitti

22Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Fenerbahçe, 42. dakikada Miha Zajc'ın ceza yayından şutuyla bir kez daha gole yaklaştı ancak devreyi Trabzonspor 1-0 önde kapattı.

23Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ilk yarının bitiş düdüğüyle sahaya taraftar girdi.

24Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Sarı-lacivertli taraftarlar, 17. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesinin ardından hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterdi. İlk yarının sona ermesinin hemen ardından tribünlerden sahaya inen bir Fenerbahçe taraftarı, hakem Küçük'ün üzerine koştu. İlk olarak araya giren kaleci Altay Bayındır, taraftarın Zorbay Küçük'e saldırmasına engel oldu. Daha sonra güvenlik güçleri, taraftarı saha dışına çıkardı. Emniyet güçleri, yaşanan gerginliğin ardından saha çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sarı-lacivertli futbolcular da hakem Küçük'e soyunma odasına girerken uzun süre itirazda bulundu.

25Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ün atamasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

26Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin oyundan atıldığı pozisyona işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

27Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

"Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!"

28Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

İkinci yarıya Trabzonspor daha çok topa sahip olarak başladı. Kısa paslarla oynayan konuk ekip, oyunu kontrol altında tutmayı amaçladı. Fenerbahçe ise ikinci bölgede bekleyerek kaptığı toplarla direkt hücumlar denedi.

29Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Karşılaşmada tempo giderek düşerken, pozisyonlar da azaldı. Trabzonspor daha atak taraf olurken, ikinci yarının ilk 25 dakikalık bölümünde pozisyon yaşanmadı.

30Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Fenerbahçe, 71. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Miha Zajc, ön direkten yakın köşeye yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturmayı başardı.

31Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

1-1'den sonra 10 kişi olan Fenerbahçe'de yorgunluk emareleri başladı. Trabzonspor ise üst üste gollük pozisyonlar bulmaya başladı.

32Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

Özellikle 84. dakikada Anthony Nwakaeme, net gol fırsatında topu direğe nişanladı. Maç 2 takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

33Fenerbahçe 80 dakika 10 kişi oynadı derbide Nwakaeme attı Zajc cevap verdi

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