• 23 Mart 2022 - 15:31 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe 35'lik oyuncularından kurtuluyor! İsmail Kartal 'gönderin' dedi Ali Koç hemen harekete geçti
Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan ve kadroda büyük bir revizyona gidecek olan Fenerbahçe'de 4 ayrılık kesinleşti. İsmail Kartal ile Ali Koç'un ortak hareket ettikleri rapora göre sarı lacivertlilerin bir de sol bek transferi gerçekleştireceği belirtildi.
• 23 Mart 2022 - 15:31 • Son Güncelleme:
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Son olarak Süper Lig'de Konyaspor'u mağlup eden ve ligde 2. sırayı zorlayan Fenerbahçe'de operasyon başlıyor. Sarı lacivertliler, sezon sonu için planını belirledi.
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Gece hayatıyla sıkça gündeme gelen ve Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Sosa'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Yıldız futbolcunun kontratı yenilenmeyecek.
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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ve bu sezon özelinde gerek sakatlığı, gerekse teknik direktörlerle anlaşamaması nedeniyle kadroya giremeyen Luiz Gustavo ile de yollar ayrılacak.
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