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FenerbahçeFenerbahçe 35'lik oyuncularından kurtuluyor! İsmail Kartal 'gönderin' dedi Ali Koç hemen harekete geçti
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe 35'lik oyuncularından kurtuluyor! İsmail Kartal 'gönderin' dedi Ali Koç hemen harekete geçti
• 23 Mart 2022 - 15:31 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe 35'lik oyuncularından kurtuluyor! İsmail Kartal 'gönderin' dedi Ali Koç hemen harekete geçti

Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan ve kadroda büyük bir revizyona gidecek olan Fenerbahçe'de 4 ayrılık kesinleşti. İsmail Kartal ile Ali Koç'un ortak hareket ettikleri rapora göre sarı lacivertlilerin bir de sol bek transferi gerçekleştireceği belirtildi.

• 23 Mart 2022 - 15:31 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti
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Son olarak Süper Lig'de Konyaspor'u mağlup eden ve ligde 2. sırayı zorlayan Fenerbahçe'de operasyon başlıyor. Sarı lacivertliler, sezon sonu için planını belirledi.

2Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti

İlk etapta elindeki yüksek maaş alan isimlerden kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de, 4 isimle yolların ayrılması yönetim ve teknik heyet kararıyla netleşti.

3Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti

Bununla beraber Fenerbahçe, gelecek sezon uygulanacak yabancı kontenjanından da yararlanmak isterken, yabancı futbolcuları göndermenin daha iyi olacağını düşünüyor. İşte o isimler...

4Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile ayrılığı sonrası kadrosuna kattığı Filip Novak, büyük umutlarla transfer edilmesine karşın isteneni veremedi. Sol bek konusunda Fenerbahçe'ye yarar sağlayamayan Çek futbolcu ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

5Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti

Ara transfer sezonunda Fransa'ya transfer olması beklenen ancak transferi gerçekleşmeyen Marcel Tisserand'a da teklifler gelmesi halinde değerlendirilecek.

6Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti

Gece hayatıyla sıkça gündeme gelen ve Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Sosa'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Yıldız futbolcunun kontratı yenilenmeyecek.

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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ve bu sezon özelinde gerek sakatlığı, gerekse teknik direktörlerle anlaşamaması nedeniyle kadroya giremeyen Luiz Gustavo ile de yollar ayrılacak.

8Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti

Sarı-lacivertlilerde kötü geçen sezonların ardından başkan Ali Koç yeni döneme bambaşka bir gözle bakıyor. Artık ne teknik direktör, ne de transferlerde hata yapmak istemeyen Koç bu sebeple 'nokta atışı' isimlere yöneliyor. Bunlardan biri de Adria Pedrosa olacak.

9Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti

Kanarya'da Filip Novak'ın sarı-lacivertliler ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Ancak sezon sonunda kulüp bulması isteniyor...

10Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti

Fenerbahçe bu bölge için mutlak bir transfer yapacak. İlk temas kurulan oyuncu Adria Pedrosa oldu.

11Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti

Kanarya iddialı bir kadro kurmak için kolları erken sıvadı. Sol bek mevkisi için gelecek sezon öncelikli isim Ferdi Kadıoğlu. 22 yaşındaki oyuncu ile yeni kontrat yapılmıştı.

12Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti

Fenerbahçe bu bölgeyi bir de yabancı oyuncu ile takviye etmeyi planlıyor. Espanyol ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Adria Pedrosa için görüşmeler başladı.

13Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti

23 yaşındaki oyuncu için kulübünden fiyat istendi. Genç sol bek bu sezon 29 karşılaşmaya çıktı. 2 defa fileleri sarsarken, 2 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

14Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti

Milimetrik paslar: Kafası yukarıda oynayan bir sol bek. Ezbere değil görerek orta açıyor veya pas atıyor.

15Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti

Sol ayağı raket gibi: Adria Pedrosa sol ayağını çok iyi kullanıyor. Pasları kadar şutları da sert ve isabetli.

16Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti

Mermi gibi hızlı: 23 yaşındaki futbolcu maç içinde birçok defa şiddetli depar atabiliyor. Çevik bir oyuncu.

17Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti

Dayanıklılığı üst düzey: Pedrosa için maçın 1. dakikası ile uzatmalar arasında fark yok. Dengeli ve güçlü.

18Fenerbahçe 35lik oyuncularından kurtuluyor İsmail Kartal gönderin dedi Ali Koç hemen harekete geçti

 

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