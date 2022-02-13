Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi! 'Attınız tuttunuz ama...'

Aslında Galatasaray için hani moda bir cümle var. 'Kadro mühendisliği kötü' diyorlar. İyi de bu kadroyla daha farklı ve daha iyi oynaması lazım. Futbolcular arasında da bazı sorunların olduğu belli ve bu sahaya da yansıyor. Bunu çözecek olan teknik adam ve yönetim. O da şu an gözükmüyor.