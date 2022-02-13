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GalatasarayFatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi! 'Attınız tuttunuz ama...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi! 'Attınız tuttunuz ama...'
• 13 Şubat 2022 - 10:56 • Son Güncelleme:

Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi! 'Attınız tuttunuz ama...'

Kayserispor karşısında 1 puanı Mostafa Mohamed'in attığı golle kurtaran Galatasaray'da Burak Elmas'a 'istifa et' baskısı sürerken, futbol yorumcularının sezon başında bu kadroyu kuran Fatih Terim'i es geçip faturayı Domenec Torrent'e kesmesi ayrıca tartışma konusu oldu.

• 13 Şubat 2022 - 10:56 • Son Güncelleme:
1Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi Attınız tuttunuz ama...
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Küme düşme potasına yaklaşan Galatasaray'da galibiyet hasreti devam ediyor. Son 6 lig maçında 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı takımda Domenec Torrent de tarihe geçti. Torrent, G.Saray ile çıktığı ilk 5 maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör oldu.

2Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi Attınız tuttunuz ama...

SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu ise maçın ardından Galatasaray yönetimini ve oyuncularını topa tuttu. Usta yazarlar G.Saray için çok sert sözler kaleme aldı. İşte o çarpıcı sözler...

3AHMET ÇAKAR

AHMET ÇAKAR

Galatasaray ne yapsa olmuyor. Hâlâ kısmen de olsa düşme potası içindeler. Dün geceye baktığımızda da aslında ikinci yarı iyi oynadılar. Önemli pozisyonları var. Belki ilk yarı Gomis ceza alanında yalnız kalsa da orta sahadan destek gelmese de ikinci yarı tablo biraz değişti. Fakat dedik ya sanki bir şeyin gazabı Galatasaray'ın üzerinde. İyi oynarken gol yediler. Üstelik ben böyle bir golü yıllardır da görmedim.

4Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi Attınız tuttunuz ama...

Voleyi vuruyor, top direkt kaleye gitse lafım yok, kaleciye çarpsa lafım yok ama o vole kaleye 6 metreden yere vurup yükselip kaleci Pena'nın üzerinden gol oluveriyor.

5Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi Attınız tuttunuz ama...

Galatasaray dua etsin Mostafa Mohamed'e. Sonradan oyuna girdi ve bitime 5-6 dakika kala kornerden gelen topu gol yaptı. Beraberlikle mağlubiyet arasındaki fark sadece 1 puan. Ama Galatasaray için fark çok daha büyük.

6Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi Attınız tuttunuz ama...

Eğer mağlup olsalardı tribünlerde ve yönetimde çok çok farklı şeyler olabilirdi. Ama dedik ya Galatasaray hâlâ az da olsa düşme riskini yaşıyor. Bakalım ne olacak? Burak Elmas ve avaneleri ne yaptıklarını bilmiyorlar.

7Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi Attınız tuttunuz ama...

Domenec Torrent'i getirdiler... Galibiyeti yok, başarısı yok. Olası birkaç arka arkaya mağlubiyet veya puan kaybı Galatasaray'ı çok zor durumlara sokabilir.

8Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi Attınız tuttunuz ama...

Hep söylüyorum, şu artlarda Fatih Terim'i göndermenin manası neydi? Üstelik bu takım önümüzdeki ay Avrupa kupası oynayacak. Ayrıca yönetime sormak lazım, bu Taylan, Berkan, Boey Galatasaray'ın futbolcusu mu? Yazık gerçekten çok yazık!

9Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi Attınız tuttunuz ama...

Gelelim karşılaşmanın hakemi Sarper Barış Saka'ya.... Asla kötü maç yönetmedi. Bir-iki yanlışı var, genç bir hakem ama vücut dili ve fizyonomisi hoşuma gitti. Genel olarak da dün gece sonuca etkili hata yapmadığı gibi güzel işler de yaptı.

10ERMAN TOROĞLU

ERMAN TOROĞLU

Galatasaray bir türlü aşağıdan orta sıralara geçemiyor. Her geçemediği maçtan sonra da strese giriyor. Galatasaray pozisyona giriyor ama bunlar organize bir şekilde olmuyor. Şahsi yetenekle giriyor. Biraz dikkatli oynayan takım, Galatasaray'a tehlike yaratıyor.

11Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi Attınız tuttunuz ama...

Kayseri'ye bakıyoruz. Belli planları var ve onu oynuyorlar. Birbirine yardım ediyorlar. Bir beyinden düşünüyorlar, bunu eksik kaldıkları kupa maçında da gördük. 45 dakika 10 kişiyle Fenerbahçe'yi elediler. Topla fazla oynamıyorlar. Dün 1-0 öne geçtikten sonra akıllı çıksalar rakibin gardını düşüreceklerdi.

12Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi Attınız tuttunuz ama...

Maç 1-0 gittikçe Galatasaray 1 puanı kurtarayım diye oynadı. Yine de kontrollü değillerdi. Galatasaray'ın kazanması lazımdı. Rakibine de puan olarak yaklaşmak için. O zaman hangi teknik adamın 2. yarıda değişiklik yapması gerekirdi?

13Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi Attınız tuttunuz ama...

Torrent, 80. dakikada 3 oyuncu alıyor. Teknik adamın kenarda maç seyretmesiyle benim koltukta oturup televizyon seyretmem arasında bir fark yok.

14Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi Attınız tuttunuz ama...

Şu bir gerçek: Galatasaray yönetimi çok zayıf. Attılar, tuttular ama icraat yok. Aldıkları iki Rumen futbolcu ve teknik adam aynı Galatasaray yönetimi gibi.

15Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi Attınız tuttunuz ama...

Aslında Galatasaray için hani moda bir cümle var. 'Kadro mühendisliği kötü' diyorlar. İyi de bu kadroyla daha farklı ve daha iyi oynaması lazım. Futbolcular arasında da bazı sorunların olduğu belli ve bu sahaya da yansıyor. Bunu çözecek olan teknik adam ve yönetim. O da şu an gözükmüyor.

16Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi Attınız tuttunuz ama...

İki numaralı yardımcı tuhaf işler yaptı. Hakem, ikili mücadeleleri ve avantajları oynattı. Kayseri'nin attığı golde de bunu uygulaması doğruydu. Bir şeyi kötüydü, hep pozisyonların içindeydi. Pas atılırken oyuncular, rakipten fazla hakemi gördü. Hakemler bu işi beceremiyor. Ve çok zaman da topa çarpıyorlar.

17Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi Attınız tuttunuz ama...

Hikmet Karaman'dan önce Kayseri'nin şekli belliydi, düşer deniyordu. Berna başkan ve Hikmet Karaman yaptıkları işlerle Kayseri'yi iyi duruma getirdiler.

18Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi Attınız tuttunuz ama...

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