Fatura bu kadroyu kurana değil Burak Elmas ve Domenec Torrent kesildi! 'Attınız tuttunuz ama...'
Kayserispor karşısında 1 puanı Mostafa Mohamed'in attığı golle kurtaran Galatasaray'da Burak Elmas'a 'istifa et' baskısı sürerken, futbol yorumcularının sezon başında bu kadroyu kuran Fatih Terim'i es geçip faturayı Domenec Torrent'e kesmesi ayrıca tartışma konusu oldu.
Küme düşme potasına yaklaşan Galatasaray'da galibiyet hasreti devam ediyor. Son 6 lig maçında 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı takımda Domenec Torrent de tarihe geçti. Torrent, G.Saray ile çıktığı ilk 5 maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör oldu.
AHMET ÇAKAR
Galatasaray ne yapsa olmuyor. Hâlâ kısmen de olsa düşme potası içindeler. Dün geceye baktığımızda da aslında ikinci yarı iyi oynadılar. Önemli pozisyonları var. Belki ilk yarı Gomis ceza alanında yalnız kalsa da orta sahadan destek gelmese de ikinci yarı tablo biraz değişti. Fakat dedik ya sanki bir şeyin gazabı Galatasaray'ın üzerinde. İyi oynarken gol yediler. Üstelik ben böyle bir golü yıllardır da görmedim.
Eğer mağlup olsalardı tribünlerde ve yönetimde çok çok farklı şeyler olabilirdi. Ama dedik ya Galatasaray hâlâ az da olsa düşme riskini yaşıyor. Bakalım ne olacak? Burak Elmas ve avaneleri ne yaptıklarını bilmiyorlar.
Hep söylüyorum, şu artlarda Fatih Terim'i göndermenin manası neydi? Üstelik bu takım önümüzdeki ay Avrupa kupası oynayacak. Ayrıca yönetime sormak lazım, bu Taylan, Berkan, Boey Galatasaray'ın futbolcusu mu? Yazık gerçekten çok yazık!
Kayseri'ye bakıyoruz. Belli planları var ve onu oynuyorlar. Birbirine yardım ediyorlar. Bir beyinden düşünüyorlar, bunu eksik kaldıkları kupa maçında da gördük. 45 dakika 10 kişiyle Fenerbahçe'yi elediler. Topla fazla oynamıyorlar. Dün 1-0 öne geçtikten sonra akıllı çıksalar rakibin gardını düşüreceklerdi.
İki numaralı yardımcı tuhaf işler yaptı. Hakem, ikili mücadeleleri ve avantajları oynattı. Kayseri'nin attığı golde de bunu uygulaması doğruydu. Bir şeyi kötüydü, hep pozisyonların içindeydi. Pas atılırken oyuncular, rakipten fazla hakemi gördü. Hakemler bu işi beceremiyor. Ve çok zaman da topa çarpıyorlar.