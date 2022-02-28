• 28 Şubat 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:
Fatih Terim'in transfer enkazı! 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euro'ya satılırsa büyük başarı
Sezon başında Fatih Terim'in ısrarlarıyla 6,5 milyon euro'ya transfer edilen ve özellikle Covid'e yakalandıktan sonra bir daha kendisine gelemeyen tecrübeli orta sahanın Ç.Rizespor maçında oynadığı futbol yine hayal kırıklığı yarattı.
• 28 Şubat 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:
1
Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Aliou Dieng ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
3
4
6
7
Teknik direktör Fatih Terim'in çok güvendiği ve takımın banko ismi yaptığı Rumen yıldız sezonun ilk bölümünde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki futboluyla alkış topladı.
9
10
12
13