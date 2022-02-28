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GalatasarayFatih Terim'in transfer enkazı! 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euro'ya satılırsa büyük başarı
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'in transfer enkazı! 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euro'ya satılırsa büyük başarı
• 28 Şubat 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:

Fatih Terim'in transfer enkazı! 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euro'ya satılırsa büyük başarı

Sezon başında Fatih Terim'in ısrarlarıyla 6,5 milyon euro'ya transfer edilen ve özellikle Covid'e yakalandıktan sonra bir daha kendisine gelemeyen tecrübeli orta sahanın Ç.Rizespor maçında oynadığı futbol yine hayal kırıklığı yarattı.

• 28 Şubat 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:
1Fatih Terimin transfer enkazı 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euroya satılırsa büyük başarı
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Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Aliou Dieng ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

2Fatih Terimin transfer enkazı 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euroya satılırsa büyük başarı

Mısır basınında yer alan habere göre sarı kırmızılıların uzun süredir takibinde olduğu Alio Dieng'e, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United talip oldu.

3Fatih Terimin transfer enkazı 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euroya satılırsa büyük başarı

Haberin detaylarında, Arap sermayesine satılan Newcastle'ın, Dieng transferi için resmi girişimlerde bulunacağı kaydedilirken, oyuncunun tavrı da belli oldu.

4Fatih Terimin transfer enkazı 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euroya satılırsa büyük başarı

Galatasaray ile beraber bir Fransız ekibinin de talip olduğu bilinen Aliou Dieng, kulüp yönetimine "Gitmek istiyorum, transferimde kolaylık yapın." dedi.

5Fatih Terimin transfer enkazı 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euroya satılırsa büyük başarı

Bilindiği üzere Al Ahly kulüp yönetimi, Aliou Dieng için 8 milyon dolar bonservis istemişti ve bu meblağ, Galatasaray'a fazla gelmişti. Sarı kırmızılılar, Dieng'i satın alma opsiyonlu kiralık istiyordu.

6Fatih Terimin transfer enkazı 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euroya satılırsa büyük başarı

Galatasaray'ın sezon başında Craiova'dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau 6.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle daha İstanbul'a ayak basmadan tartışma yaratmıştı.

7Fatih Terimin transfer enkazı 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euroya satılırsa büyük başarı

Teknik direktör Fatih Terim'in çok güvendiği ve takımın banko ismi yaptığı Rumen yıldız sezonun ilk bölümünde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki futboluyla alkış topladı.

8Fatih Terimin transfer enkazı 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euroya satılırsa büyük başarı

Ancak Cicaldau, Terim'in gidişinin ardından adeta tepetaklak oldu. Yeni teknik direktör Domenec Torrent'le bir türlü yıldızı barışmayan ve ilk 11'deki yerini kaybetmeye başlayan yıldız futbolcudaki düşüş rakamlara da yansıdı.

9Fatih Terimin transfer enkazı 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euroya satılırsa büyük başarı

Torrent döneminde oynanan 7 maçta sadece 1 kez 90 dakika sahada kalabilen Cicaldau 1 gol atabilirken, o golü de Trabzonspor karşısında penaltıdan buldu.

10Fatih Terimin transfer enkazı 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euroya satılırsa büyük başarı

Takvim'in haberine göre, 7 maçta hiç asist yapamayan ve takımın topla en az buluşan isimlerinden biri olan 24 yaşındaki futbolcu dün oynanan Rizespor maçında da büyük hayal kırıklığı yarattı.

11Fatih Terimin transfer enkazı 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euroya satılırsa büyük başarı

80 dakika sahada kalan ve hücumda hiçbir varlık gösteremeyen Cicaldau'nun yerine oyuna giren Sofiane Feghouli 10 dakikada 2 asist yaparak kalitesini sergiledi.

12Fatih Terimin transfer enkazı 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euroya satılırsa büyük başarı

Taraftarların da büyük tepkisini çekmeye başlayan Rumen futbolcunun Galatasaray'daki geleceği artık tartışma konusu olmaya başladı. Galatasaray'la 4 yıl daha sözleşmesi bulunan Cicaldau için, "6.5 milyon Euro'ya alındı. 2 milyon Euro'ya satılabilirse büyük başarı" yorumları yapılıyor.

13Fatih Terimin transfer enkazı 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euroya satılırsa büyük başarı

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