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BeşiktaşFatih Terim'in prensiydi! Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson'dan sonra bir transfer çalımı daha
HaberlerBeşiktaş Haberleri Fatih Terim'in prensiydi! Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson'dan sonra bir transfer çalımı daha
• 16 Şubat 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:

Fatih Terim'in prensiydi! Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson'dan sonra bir transfer çalımı daha

Daha önce Gedson Fernandes'i transfer ederek Galatasaray'a büyük bir çalım atan Beşiktaş, ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in jokerlerinden biri olan genç golcü için siyah beyazlı yönetim atağa kalktı.

• 16 Şubat 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:
1Fatih Terimin prensiydi Beşiktaştan Galatasaraya Gedsondan sonra bir transfer çalımı daha
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Galatasaray ile yaz Transfer döneminde de Gedson Ferdandes için karşı karşıya gelen Beşiktaş ezeli rakibine bir çalım daha atmak üzere. Galatasaraylı yıldız için harekete geçen siyah-beyazlılar sezon sonunda bombayı patlatacak.

2Fatih Terimin prensiydi Beşiktaştan Galatasaraya Gedsondan sonra bir transfer çalımı daha

Yaz transfer döneminde de adı sarı kırmızılılarla anılan Gedson'un transfer gerçekleşmemişti. Sık sık adı Süper Lig ekipleriyle anılan Gedson Fernandes'te Ocak ayında sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız Gedson kiralık olarak Süper Lgi ekibi Çaykur Rizespor ile 6 aylığına anlaşma sağladı.

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Transferin perde arkasında, Gedson Fernandes sezon sonunda Beşiktaş'a transfer olacak. Dev transferle ilgili Beşiktaş'tan KAP'A yapılan açıklamada; 'Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

4Fatih Terimin prensiydi Beşiktaştan Galatasaraya Gedsondan sonra bir transfer çalımı daha

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Gedson Fernandes transferini "ilginç bir hikaye" olarak okuyucularıyla paylaştı ve şu ifadeler kullanıldı: "Gedson Fernandes İstanbul derbisi haline gelen iç içe geçen bir transfer pazarının merkezindeydi. Fatih Terim tarafından istendi, Instagram hesabından Galatasaray formasıyla bir fotoğraf yayınladı. Ancak Fatih Terim ayrılınca, Galatasaray Başkanı Burak Elmas onu Beşiktaş'a bıraktı. Beşiktaş onu transfer edip, Galatasaraylıların sevmediği Çaykur Rizespor'a gönderdi."

5Fatih Terimin prensiydi Beşiktaştan Galatasaraya Gedsondan sonra bir transfer çalımı daha

Ara transfer döneminde bombayı patlatarak Gedson Fernandes’i sezon sonundan itibaren kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, atağına devam ediyor. Sezon sonunda 10 futbolcuyla yollarını ayıracak olan yönetim, son olarak Galatasaray ’da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı.

6Fatih Terimin prensiydi Beşiktaştan Galatasaraya Gedsondan sonra bir transfer çalımı daha

Fanatik'in haberine göre; İngiliz ekibi Brentford’la temaslara başlayan yönetim, maliyet raporu talep etti. Cim Bom’un ön alım hakkıyla kiraladığı 22 yaşındaki forvet, bu sezon 20 lig maçında 3 gol ve 1 asistle oynadı.

7Fatih Terimin prensiydi Beşiktaştan Galatasaraya Gedsondan sonra bir transfer çalımı daha

Terim'in ilk 11'de sıklıkla süre verdiği milli oyuncu, Torrent göreve geldikten sonra forma şansı giymekte zorlanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kayserispor karşısında Halil Dervişoğlu'na süre vermedi.

8Fatih Terimin prensiydi Beşiktaştan Galatasaraya Gedsondan sonra bir transfer çalımı daha

İspanyol teknik adam Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de yer verirken Mostafa Mohamed'i Gomis'in yerine oyuna dahil etti. Galatasaray'da forvet hattında süre almayan tek isim Halil Dervişoğlu oldu.

9Fatih Terimin prensiydi Beşiktaştan Galatasaraya Gedsondan sonra bir transfer çalımı daha

Beşiktaş , Süper Lig’de yeni sezonda uygulanacak 7 artı 4 yabancı kuralına adapte olabilmek için düğmeye bastı. Bu doğrultuda Halil’e ek olarak savunma hattı için de Koray Günter ismi ön plana çıktı.

10Fatih Terimin prensiydi Beşiktaştan Galatasaraya Gedsondan sonra bir transfer çalımı daha

Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan 27 yaşındaki stoper için kulübü Hellas Verona’ya 1,5 milyon Euro; oyuncuya da 1 milyon 350 bin Euro önerildiği belirtildi.

11Fatih Terimin prensiydi Beşiktaştan Galatasaraya Gedsondan sonra bir transfer çalımı daha

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