Fatih Terim'in prensiydi! Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson'dan sonra bir transfer çalımı daha
Daha önce Gedson Fernandes'i transfer ederek Galatasaray'a büyük bir çalım atan Beşiktaş, ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in jokerlerinden biri olan genç golcü için siyah beyazlı yönetim atağa kalktı.
Galatasaray ile yaz Transfer döneminde de Gedson Ferdandes için karşı karşıya gelen Beşiktaş ezeli rakibine bir çalım daha atmak üzere. Galatasaraylı yıldız için harekete geçen siyah-beyazlılar sezon sonunda bombayı patlatacak.
Transferin perde arkasında, Gedson Fernandes sezon sonunda Beşiktaş'a transfer olacak. Dev transferle ilgili Beşiktaş'tan KAP'A yapılan açıklamada; 'Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
İtalyan basını, Beşiktaş'ın Gedson Fernandes transferini "ilginç bir hikaye" olarak okuyucularıyla paylaştı ve şu ifadeler kullanıldı: "Gedson Fernandes İstanbul derbisi haline gelen iç içe geçen bir transfer pazarının merkezindeydi. Fatih Terim tarafından istendi, Instagram hesabından Galatasaray formasıyla bir fotoğraf yayınladı. Ancak Fatih Terim ayrılınca, Galatasaray Başkanı Burak Elmas onu Beşiktaş'a bıraktı. Beşiktaş onu transfer edip, Galatasaraylıların sevmediği Çaykur Rizespor'a gönderdi."
Ara transfer döneminde bombayı patlatarak Gedson Fernandes’i sezon sonundan itibaren kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, atağına devam ediyor. Sezon sonunda 10 futbolcuyla yollarını ayıracak olan yönetim, son olarak Galatasaray ’da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı.