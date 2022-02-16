Fatih Terim'in prensiydi! Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson'dan sonra bir transfer çalımı daha

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Gedson Fernandes transferini "ilginç bir hikaye" olarak okuyucularıyla paylaştı ve şu ifadeler kullanıldı: "Gedson Fernandes İstanbul derbisi haline gelen iç içe geçen bir transfer pazarının merkezindeydi. Fatih Terim tarafından istendi, Instagram hesabından Galatasaray formasıyla bir fotoğraf yayınladı. Ancak Fatih Terim ayrılınca, Galatasaray Başkanı Burak Elmas onu Beşiktaş'a bıraktı. Beşiktaş onu transfer edip, Galatasaraylıların sevmediği Çaykur Rizespor'a gönderdi."