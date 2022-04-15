• 15 Nisan 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
Fatih Terim'in 'oğlum' dediği yıldızı Valerien İsmael transfer ediyor! Çılgın kanat forvet geliyor
Galatasaray'da gösterdiği performansla Fatih Terim'in 'oğlum' dediği yıldız futbolcu Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu ortaya çıktı. Fransız teknik adam Valerien İsmael'ın tecrübeli oyuncuya son derece sıcak baktığı belirtilirken, Ahmet Nur Çebi'nin bu transfer için atağa kalktığı öğrenildi.
• 15 Nisan 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma kimlerin katılacağı merak konusu oldu.
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Beşiktaş sportif direktörünün bahsettiği isimlerden birinin daha önce Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru olduğu iddia edildi.
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Beşiktaş , gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken geniş bir liste üzerinden yürüyor. Takımdaki Türk oyuncu kalitesini yeni sezonda artırmak isteyen siyah beyazlılar, İngiltere 1. Ligi'nde Rotherham Unided forması giyen Daniel Tan Barlaser'i gündemine aldı. Babası Türk, annesi İngiliz olan Barlaser, kariyerine Newcastle United altyapısında başladı ve sonrasında rotasını İngiltere'nin alt lig takımlarına kırdı.
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