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BeşiktaşFatih Terim'in 'oğlum' dediği yıldızı Valerien İsmael transfer ediyor! Çılgın kanat forvet geliyor
HaberlerBeşiktaş Haberleri Fatih Terim'in 'oğlum' dediği yıldızı Valerien İsmael transfer ediyor! Çılgın kanat forvet geliyor
• 15 Nisan 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:

Fatih Terim'in 'oğlum' dediği yıldızı Valerien İsmael transfer ediyor! Çılgın kanat forvet geliyor

Galatasaray'da gösterdiği performansla Fatih Terim'in 'oğlum' dediği yıldız futbolcu Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu ortaya çıktı. Fransız teknik adam Valerien İsmael'ın tecrübeli oyuncuya son derece sıcak baktığı belirtilirken, Ahmet Nur Çebi'nin bu transfer için atağa kalktığı öğrenildi.

• 15 Nisan 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
1Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı Valerien İsmael transfer ediyor Çılgın kanat forvet geliyor
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma kimlerin katılacağı merak konusu oldu.

2Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı Valerien İsmael transfer ediyor Çılgın kanat forvet geliyor

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında "Yeni transferlerimizin bazıları, taraftarlarımızın çok iyi bildiği ve tanıdığı oyuncular olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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Beşiktaş sportif direktörünün bahsettiği isimlerden birinin daha önce Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru olduğu iddia edildi.

4Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı Valerien İsmael transfer ediyor Çılgın kanat forvet geliyor

Olympiakos'ta forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için Beşiktaş yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.

5Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı Valerien İsmael transfer ediyor Çılgın kanat forvet geliyor

24 yaşındaki futbolcu daha önce kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da çıktığı 71 karşılaşmada 22 gol atarken 12 de asist yapmıştı.

6Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı Valerien İsmael transfer ediyor Çılgın kanat forvet geliyor

Beşiktaş , gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken geniş bir liste üzerinden yürüyor. Takımdaki Türk oyuncu kalitesini yeni sezonda artırmak isteyen siyah beyazlılar, İngiltere 1. Ligi'nde Rotherham Unided forması giyen Daniel Tan Barlaser'i gündemine aldı. Babası Türk, annesi İngiliz olan Barlaser, kariyerine Newcastle United altyapısında başladı ve sonrasında rotasını İngiltere'nin alt lig takımlarına kırdı.

7Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı Valerien İsmael transfer ediyor Çılgın kanat forvet geliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael, Barnsley'i çalıştırdığı dönemde kendisine rakip olan 25 yaşındaki oyuncuyu iyi tanıyor. Bu sezon performansını artıran ve çok iyi bir yıl geçiren Barlaser, çıktığı 46 resmi karşılaşmada 9 gol, 8 asist kaydetti.

8Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı Valerien İsmael transfer ediyor Çılgın kanat forvet geliyor

Aralık ayında oynadığı 5 lig maçında 4 gol atarak ligin en iyi futbolcusu seçilen Barlaser'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, hem ön libero hem de merkez orta sahada oynayabilen gurbetçi isim için şartlarını sorgulayacak ve uygun koşullar arayacak.

9Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı Valerien İsmael transfer ediyor Çılgın kanat forvet geliyor

Barlaser'ı yaz transfer döneminde Giresunspor kadrosuna katmayı istese de annesinin buna sıcak bakmaması sonucu transfer gerçekleşmemişti. Babası Türk olan 25 yaşındaki orta saha, 9 kez Türkiye U16, 6 defa da Türkiye U17 Milli Takımlarının formalarını terletmişti.

10Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı Valerien İsmael transfer ediyor Çılgın kanat forvet geliyor

Futbola Newcastle United altyapısında başlayan Barlaser, 2005-08 arasında bu takımda forma giyen Emre Belözoğlu'na hayran olduğu için oğluna Emre Michael adını verdi.

11Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı Valerien İsmael transfer ediyor Çılgın kanat forvet geliyor

 

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