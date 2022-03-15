Fatih Terim'in 'oğlum' dediği oyuncuyu gönderiyor! Torrent 1 dakika bile oynatmadı
Sezon başında Fatih Terim'in yoğun ısrarları sonucu transfer edilen, fakat gösterdiği performansla sadece Terim'i değil tüm Galatasaraylıları pişman eden oyuncunun Torrent tarafından gözden çıkarıldığı ve milli futbolcunun 2 ay sonra kulübüne geri gönderileceği öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, Avrupa Ligi'nde büyük önem taşıyan perşembe günkü Barcelona rövanşını düşünerek Beşiktaş maçı kadrosunda değişim yapacaktı ancak futbolcuları "Yorgun değiliz, dinlenmek istemiyoruz.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, tüm maçlarda Beşiktaş maçının ilk yarıdaki performansı görmek istediklerini dile getirdi. Derbinin ilk yarısında sergiledikleri futbolu öven İspanyol çalıştırıcı, "Yedi günde bir oynamaya alışmış olan Galatasaray için çok özel bir haftaydı. Bizim istediğimiz Galatasaray, daha çok ilk yarıdaki takım, ikinci yarıdaki değil.
Ancak oyuncuların ikinci yarıda sarf ettiği efora çok saygı duyuyorum. Türkiye'nin en üst seviyedeki takımlarından biri olarak, çok daha iyi oynayabileceğimize inanıyorum. Berkan, Van Aanholt ve Kerem'in ne kadar yorgun şekilde maçı tamamladıklarını görüyoruz. O yüzden kusurlarına bakmayız. Felsefemiz, ilk yarıda yaptığımız gibi topa sahip olma, hızlı hücuma çıkabilme ve top kaybında hızlı tepki verebilmeye dayanıyor." şeklinde konuştu.
Teknik direktör Domenec Torrent’in Beşiktaş derbisinde kadroya almadığı isimlerden birisi de Halil Dervişoğlu oldu. İspanyol hocanın gelişi sonrası forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu son 4 resmi maçta 1 dakika bile süre alamadı. Rizespor ve Beşiktaş önünde maç kadrosuna alınmayan Halil Dervişoğlu, Konyaspor ve Barcelona karşılaşmalarını ise yedek kulübesinden takip etti.
Halil'in Galatasaray'a galibiyeti getiren penaltı kararı sırasında yedek kulübesinde tepkisiz kaldığı görüntüler kameralara yansımış ve taraftarların büyük tepkisini toplamıştı. Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan genç forvet, bu tavrının Torrent veya Galatasaray'a değil, kendi kötü performansına olduğunu söylemişti.
Ancak İspanyol hoca, Halil'in bu davranışını affetmedi. İzmir deplasmanındaki maçın ardından bir daha yıldız futbolcuya forma vermeyen İspanyol hocanın bu tutumunun ne kadar daha süreceği merak konusu. Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Brentford'tan kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.