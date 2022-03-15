Fatih Terim'in 'oğlum' dediği oyuncuyu gönderiyor! Torrent 1 dakika bile oynatmadı

Ancak oyuncuların ikinci yarıda sarf ettiği efora çok saygı duyuyorum. Türkiye'nin en üst seviyedeki takımlarından biri olarak, çok daha iyi oynayabileceğimize inanıyorum. Berkan, Van Aanholt ve Kerem'in ne kadar yorgun şekilde maçı tamamladıklarını görüyoruz. O yüzden kusurlarına bakmayız. Felsefemiz, ilk yarıda yaptığımız gibi topa sahip olma, hızlı hücuma çıkabilme ve top kaybında hızlı tepki verebilmeye dayanıyor." şeklinde konuştu.