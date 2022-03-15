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GalatasarayFatih Terim'in 'oğlum' dediği oyuncuyu gönderiyor! Torrent 1 dakika bile oynatmadı
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'in 'oğlum' dediği oyuncuyu gönderiyor! Torrent 1 dakika bile oynatmadı
• 15 Mart 2022 - 13:51 • Son Güncelleme:

Fatih Terim'in 'oğlum' dediği oyuncuyu gönderiyor! Torrent 1 dakika bile oynatmadı

Sezon başında Fatih Terim'in yoğun ısrarları sonucu transfer edilen, fakat gösterdiği performansla sadece Terim'i değil tüm Galatasaraylıları pişman eden oyuncunun Torrent tarafından gözden çıkarıldığı ve milli futbolcunun 2 ay sonra kulübüne geri gönderileceği öğrenildi.

• 15 Mart 2022 - 13:51 • Son Güncelleme:
1Fatih Terimin oğlum dediği oyuncuyu gönderiyor Torrent 1 dakika bile oynatmadı
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Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, Avrupa Ligi'nde büyük önem taşıyan perşembe günkü Barcelona rövanşını düşünerek Beşiktaş maçı kadrosunda değişim yapacaktı ancak futbolcuları "Yorgun değiliz, dinlenmek istemiyoruz.

2Fatih Terimin oğlum dediği oyuncuyu gönderiyor Torrent 1 dakika bile oynatmadı

Beşiktaş'a karşı da Barcelona'ya karşı da çıkıp Aslanlar gibi mücadele ederiz" deyip görev isteyince, Camp Nou'da sahaya çıkan 11'den sadece iki değişiklik yaptı.

3Fatih Terimin oğlum dediği oyuncuyu gönderiyor Torrent 1 dakika bile oynatmadı

Babel ile Boey'i yedeğe çeken İspanyol teknik adam, Emre Kılınç ile UEFA listesinde olmadığı için Barcelona'ya karşı forma giyemeyen Omar'ı görevlendirdi.

4Fatih Terimin oğlum dediği oyuncuyu gönderiyor Torrent 1 dakika bile oynatmadı

İspanyol teknik adam derbi sonrası, "Barcelona ve Beşiktaş'a karşı çok büyük efor harcadık. Kendimize gelmemiz ve tam gücümüzle Barcelona'ya karşı mücadele etmemiz gerekiyor." sözlerini kullandı.

5Fatih Terimin oğlum dediği oyuncuyu gönderiyor Torrent 1 dakika bile oynatmadı

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, tüm maçlarda Beşiktaş maçının ilk yarıdaki performansı görmek istediklerini dile getirdi. Derbinin ilk yarısında sergiledikleri futbolu öven İspanyol çalıştırıcı, "Yedi günde bir oynamaya alışmış olan Galatasaray için çok özel bir haftaydı. Bizim istediğimiz Galatasaray, daha çok ilk yarıdaki takım, ikinci yarıdaki değil.

6Fatih Terimin oğlum dediği oyuncuyu gönderiyor Torrent 1 dakika bile oynatmadı

Ancak oyuncuların ikinci yarıda sarf ettiği efora çok saygı duyuyorum. Türkiye'nin en üst seviyedeki takımlarından biri olarak, çok daha iyi oynayabileceğimize inanıyorum. Berkan, Van Aanholt ve Kerem'in ne kadar yorgun şekilde maçı tamamladıklarını görüyoruz. O yüzden kusurlarına bakmayız. Felsefemiz, ilk yarıda yaptığımız gibi topa sahip olma, hızlı hücuma çıkabilme ve top kaybında hızlı tepki verebilmeye dayanıyor." şeklinde konuştu.

7Fatih Terimin oğlum dediği oyuncuyu gönderiyor Torrent 1 dakika bile oynatmadı

Galatasaray Süper Lig'in 29. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Barcelona rövanşı öncesi moral buldu.

8Fatih Terimin oğlum dediği oyuncuyu gönderiyor Torrent 1 dakika bile oynatmadı

Teknik direktör Domenec Torrent’in Beşiktaş derbisinde kadroya almadığı isimlerden birisi de Halil Dervişoğlu oldu. İspanyol hocanın gelişi sonrası forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu son 4 resmi maçta 1 dakika bile süre alamadı. Rizespor ve Beşiktaş önünde maç kadrosuna alınmayan Halil Dervişoğlu, Konyaspor ve Barcelona karşılaşmalarını ise yedek kulübesinden takip etti.

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Torrent'in Halil'le ilgili bu sert tavrının perde arkasında Göztepe maçındaki yaşananlar var. Genç futbolcu forma giydiği son maç olan Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmış ve çok kötü bir performans sergilemişti.

10Fatih Terimin oğlum dediği oyuncuyu gönderiyor Torrent 1 dakika bile oynatmadı

Halil'in Galatasaray'a galibiyeti getiren penaltı kararı sırasında yedek kulübesinde tepkisiz kaldığı görüntüler kameralara yansımış ve taraftarların büyük tepkisini toplamıştı. Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan genç forvet, bu tavrının Torrent veya Galatasaray'a değil, kendi kötü performansına olduğunu söylemişti.

11Fatih Terimin oğlum dediği oyuncuyu gönderiyor Torrent 1 dakika bile oynatmadı

Ancak İspanyol hoca, Halil'in bu davranışını affetmedi. İzmir deplasmanındaki maçın ardından bir daha yıldız futbolcuya forma vermeyen İspanyol hocanın bu tutumunun ne kadar daha süreceği merak konusu. Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Brentford'tan kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

12Fatih Terimin oğlum dediği oyuncuyu gönderiyor Torrent 1 dakika bile oynatmadı

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 25 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu sadece 4 gol atabilirken, 1 de asist yaptı.

13Fatih Terimin oğlum dediği oyuncuyu gönderiyor Torrent 1 dakika bile oynatmadı

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