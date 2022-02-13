Fatih Terim'in manevi oğluydu! Torrent geldi fişini çekti Galatasaray'da sürpriz ayrılık

Torrent'in Galatasaray'ın başında galibiyeti yok. Yönetimin üzerindeki baskıyı azaltmak için İspanyol teknik adamla yolları ayırabileceği gelen bilgiler arasında. Ve takım...Oyuncular da protestolardan nasibini aldı, ıslıklandı. Bir grup bu tepki üzerine takımı geri çağırıp alkışlasa da oyuncular huzursuz. Bu huzursuzluk sadece tepkilerden kaynaklanmıyor, yönetimin krizi aşmak için bazı oyuncuları kadro dışı bırakmayı düşündüğü konuşuluyor. Cim Bom'da sıcak bir hafta bizleri bekliyor.