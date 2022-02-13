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GalatasarayFatih Terim'in manevi oğluydu! Torrent geldi fişini çekti Galatasaray'da sürpriz ayrılık
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'in manevi oğluydu! Torrent geldi fişini çekti Galatasaray'da sürpriz ayrılık
• 13 Şubat 2022 - 13:14 • Son Güncelleme:

Fatih Terim'in manevi oğluydu! Torrent geldi fişini çekti Galatasaray'da sürpriz ayrılık

Yaz ayı transfer döneminde Fatih Terim'in ısrarları sonucunda kadroya katılan, fakat Torrent'in gelişiyle gözden düşen milli futbolcunun Galatasaray'dan ayrılacağı ortaya çıktı. İşte sarı kırmızılı cephede son dakika gelişmesi..

• 13 Şubat 2022 - 13:14 • Son Güncelleme:
1Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık
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En kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray son 14 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Sarı-Kırmızılılar onda da maç eksiğiyle 4 puan farkla gerilerinde bulunan düşme hattındaki Antalya'yı İstanbul'da 2-0 devirdi. Bu kötü tablo ligde düşme tehlikesini de beraberinde getirirken, tribünlerden ve camiadan büyük tepki çekti.

2Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

Kayserispor maçında başta yönetim olmak üzere takıma da tepkiler vardı. Kaybedilen puanlarla alt sıralardan uzaklaşma fırsatını sahasında kullanamayan Cim Bom'da yönetim, teknik ekip ve takım istim üzerinde, köklü bir değişimin ayak sesleri duyuluyor.

3Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

Yönetim, tepkilerin bir numaralı hedefi haline gelmiş durumda. Fatih Terim ile yolların ayrılmasıyla başlayan taraftar ile gerginlik, kötü sonuçlarla zirveye ulaştı. Dünkü maç başlamadan önce yönetime protesto vardı, ıslıklandılar.

4Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

Camiada da baskılar artıyor. Mart'ta yapılacak Mali Genel Kurul'da ibra edilmeyip erken seçimin yolunun açılabileceği belirtiliyor. Yönetim bu sıkıntıları aşmaya çalışırken, teknik ekip de kredisini çabuk tüketti.

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Torrent'in Galatasaray'ın başında galibiyeti yok. Yönetimin üzerindeki baskıyı azaltmak için İspanyol teknik adamla yolları ayırabileceği gelen bilgiler arasında. Ve takım...Oyuncular da protestolardan nasibini aldı, ıslıklandı. Bir grup bu tepki üzerine takımı geri çağırıp alkışlasa da oyuncular huzursuz. Bu huzursuzluk sadece tepkilerden kaynaklanmıyor, yönetimin krizi aşmak için bazı oyuncuları kadro dışı bırakmayı düşündüğü konuşuluyor. Cim Bom'da sıcak bir hafta bizleri bekliyor.

6Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

Galatasaray Yönetimi, Kayseri maçına taraftar çekebilmek için bilet fiyatlarında indirime gitmişti. Takımın ligdeki kötü durumu nedeniyle taraftar bu indirime beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin yarısı bile dolmadı. 52 bin 223 kapasiteli statta 21 bin 832 biletli seyirci vardı.

7Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

Kötü günde takımı desteklemeye gelenler oynanan kötü futbolu ıslıklarla protesto etti. Maçın sonlarına doğru tepkiler daha da arttı, belli bölümlerde başkanın görevi bırakması yolunda tezahüratlar duyuldu.

8Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

Alanya deplasmanında ilk kez Galatasaray formasını giyen kaleci İnaki Pena performansıyla dikkat çekmişti. Kalesine gelen 5 topun 4'ünü çıkaran İspanyol kaleci bir gole engel olamamıştı.

9Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

Pena kalesine gelen 3 toptan 2'sini kurtarırken diğerinde Cardoso'nun golüne engel olamadı. Cim Bom'un kalecisi oynadığı iki maçta da kalesini gole kapatamadı, galibiyet yüzü göremedi.

10Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

90 dakika sonunda Aslan sahadan 1 puanla ayrılsa da, en azından oyundaki gelişim gelecek haftalar için olumlu sinyal verdi. Galatasaray bu sezon en fazla şut çektiği maçı Kayserispor'a karşı oynadı. Rakip kaleyi 26 kez yoklayan Sarı-Kırmızılı ekip, ayrıca 2021-2022 sezonunda Altay maçından sonra 40 kezle rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu maçı geride bıraktı.

11Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

Galatasaray'ı bu hafta oynanacak Göztepe deplasmanından sonra da zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-Kırmızılı ekip, ateş hattındaki Rizespor'u ağırladıktan sonra ligde şampiyonluk yarışı veren Konyaspor'a konuk olacak. Bir sonraki maç iç sahada Beşiktaş 'la... Cim Bom sonrasında ise ligin flaş ekiplerinden Gaziantep ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

12Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

Sarı-Kırmızılı ekibin Ali Sami Yen'deki puan kayıpları devam ediyor. Şampiyon olduğu sezonlarda domine ettiği iç saha maçlarında artık kazanmaktan çok kayıp veren Cim Bom, ligde kendi evinde13 mücadeleye çıktı, sadece 2 kez kazandı. 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, böylece en ağır yarayı taraftarının önünde aldı.

13Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

Galatasaray, Domenec Torrent yönetminde 5 maçta 2 puan aldık ve İspanyol teknik adamın geleceği ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Sarı-kırmızılı takım ile adı geçen Okan Buruk, Galatasaray hakkında flaş bir açıklama yaptı.

14Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, Galatasaray'da göreve gelmek için hazır olduğunu söyledi. Okan Buruk, Galatasaray'la ilgili TV100'e yaptığı açıklamada "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez." ifadelerini kullandı.

15Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

Sarı-kırmızılı takımda futbol oynayan Okan Buruk, Galatasaray'da teknik adamlık yapamaya hazır olduğunu "Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor." sözleriyle açıkladı.

16Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

Sezon başında uzun uğraşlar sonucu Galatasaray'a kiralık olarak katılan Halil Dervişoğlu, Fatih Terim'in sürpriz ayrılığı ve takımın kötü gidişi sonrası Galatasaray'da devam etmeyi düşünmüyor.

17Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray'da sezon sonu kiralık anlaşması sona erecek olan Halil Dervişoğlu, İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'a geri dönmeye karar verdi. Halil Dervişoğlu bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 3 gol 1 asist yapma başarısı göstermişti.

18Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kayserispor karşısında Halil Dervişoğlu'na süre vermedi. İspanyol teknik adam Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de yer verirken Mustafa Muhammed'i Gomis'in yerine oyuna dahil etti. Galatasaray'da forvet hattında süre almayan tek isim Halil Dervişoğlu oldu.

19Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla bu sezon 25 maçta forma giyerken 4 gol atıp 1 asist yaptı. Halil Dervişoğlu'nun Transfermarkt piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

20Fatih Terimin manevi oğluydu Torrent geldi fişini çekti Galatasarayda sürpriz ayrılık

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