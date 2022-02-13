Fatih Terim'in manevi oğluydu! Torrent geldi fişini çekti Galatasaray'da sürpriz ayrılık
Yaz ayı transfer döneminde Fatih Terim'in ısrarları sonucunda kadroya katılan, fakat Torrent'in gelişiyle gözden düşen milli futbolcunun Galatasaray'dan ayrılacağı ortaya çıktı. İşte sarı kırmızılı cephede son dakika gelişmesi..
En kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray son 14 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Sarı-Kırmızılılar onda da maç eksiğiyle 4 puan farkla gerilerinde bulunan düşme hattındaki Antalya'yı İstanbul'da 2-0 devirdi. Bu kötü tablo ligde düşme tehlikesini de beraberinde getirirken, tribünlerden ve camiadan büyük tepki çekti.
Yönetim, tepkilerin bir numaralı hedefi haline gelmiş durumda. Fatih Terim ile yolların ayrılmasıyla başlayan taraftar ile gerginlik, kötü sonuçlarla zirveye ulaştı. Dünkü maç başlamadan önce yönetime protesto vardı, ıslıklandılar.
Torrent'in Galatasaray'ın başında galibiyeti yok. Yönetimin üzerindeki baskıyı azaltmak için İspanyol teknik adamla yolları ayırabileceği gelen bilgiler arasında. Ve takım...Oyuncular da protestolardan nasibini aldı, ıslıklandı. Bir grup bu tepki üzerine takımı geri çağırıp alkışlasa da oyuncular huzursuz. Bu huzursuzluk sadece tepkilerden kaynaklanmıyor, yönetimin krizi aşmak için bazı oyuncuları kadro dışı bırakmayı düşündüğü konuşuluyor. Cim Bom'da sıcak bir hafta bizleri bekliyor.
90 dakika sonunda Aslan sahadan 1 puanla ayrılsa da, en azından oyundaki gelişim gelecek haftalar için olumlu sinyal verdi. Galatasaray bu sezon en fazla şut çektiği maçı Kayserispor'a karşı oynadı. Rakip kaleyi 26 kez yoklayan Sarı-Kırmızılı ekip, ayrıca 2021-2022 sezonunda Altay maçından sonra 40 kezle rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu maçı geride bıraktı.
Galatasaray'ı bu hafta oynanacak Göztepe deplasmanından sonra da zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-Kırmızılı ekip, ateş hattındaki Rizespor'u ağırladıktan sonra ligde şampiyonluk yarışı veren Konyaspor'a konuk olacak. Bir sonraki maç iç sahada Beşiktaş 'la... Cim Bom sonrasında ise ligin flaş ekiplerinden Gaziantep ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Sarı-Kırmızılı ekibin Ali Sami Yen'deki puan kayıpları devam ediyor. Şampiyon olduğu sezonlarda domine ettiği iç saha maçlarında artık kazanmaktan çok kayıp veren Cim Bom, ligde kendi evinde13 mücadeleye çıktı, sadece 2 kez kazandı. 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, böylece en ağır yarayı taraftarının önünde aldı.
Sarı-kırmızılı takımda futbol oynayan Okan Buruk, Galatasaray'da teknik adamlık yapamaya hazır olduğunu "Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor." sözleriyle açıkladı.
Sezon başında uzun uğraşlar sonucu Galatasaray'a kiralık olarak katılan Halil Dervişoğlu, Fatih Terim'in sürpriz ayrılığı ve takımın kötü gidişi sonrası Galatasaray'da devam etmeyi düşünmüyor.