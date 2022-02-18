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GalatasarayFatih Terim'den sonra Florya'da tepeden tırnağa değişim! Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'den sonra Florya'da tepeden tırnağa değişim! Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...
• 18 Şubat 2022 - 10:38 • Son Güncelleme:

Fatih Terim'den sonra Florya'da tepeden tırnağa değişim! Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...

Fatih Terim'le yolların ayrılmasından sonra önce Domenec Torrent'i takımın başına getiren Burak Elmas ardından İtalyan Sportif Direktör Sensibile ile anlaşmaya vardı. Florya'yı tepeden tırnağa değiştiren Elmas şimdi de şef scout sistemini oturtmaya çalışıyor.

• 18 Şubat 2022 - 10:38 • Son Güncelleme:
1Fatih Terimden sonra Floryada tepeden tırnağa değişim Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...
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Süper Lig'de bu sezon küme düşme tehlikesi yaşayan ve alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Galatasaray, Fransız basınında da gündem oldu.

2Fatih Terimden sonra Floryada tepeden tırnağa değişim Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...

İşte 3 büyüklerin son durumunun değerlendirildiği o yazıdaki Galatasaray kısmı: "Galatasaray'ın geçirdiği sezon 'kriz' ile anlatılamayacak kadar kötü durumda. Sarı kırmızılılar endişe verici bir şekilde kümede kalma mücadelesi veriyor.

3Fatih Terimden sonra Floryada tepeden tırnağa değişim Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...

Aslan, son 15 maçının yalnızca 2'sini kazanırken 2022'de galibiyetle tanışamadı. Fatih Terim'in ocak ayının başında görevden alınması hiçbir şeyi değiştirmedi. Takım o zamandan beri çıktığı 5 maçta galibiyet alamadı.

4Fatih Terimden sonra Floryada tepeden tırnağa değişim Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...

Bu düşüşe paralel olarak Galatasaray Avrupa'da ise parlamayı başardı. Türk takımı, tek bir maç bile kaybetmeden Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi."

5Fatih Terimden sonra Floryada tepeden tırnağa değişim Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, eski teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra başlattığı ‘yeniden yapılanma’ hamlelerini sürdürüyor.

6Fatih Terimden sonra Floryada tepeden tırnağa değişim Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...

Anlaşma yapıldığı dün resmen açıklanan yeni sportif direktör Pasquale Sensibile, Elmas’ın bu doğrultudaki 3. transferi oldu

7Fatih Terimden sonra Floryada tepeden tırnağa değişim Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...

İlk olarak Terim’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent’i oturtan, ardından dünyaca ünlü Luis Campos’u transfer danışmanı olarak atayan Elmas, sportif direktörlüğe de İtalyan Futbol adamı Sensibile’yi de getirdi.

8Fatih Terimden sonra Floryada tepeden tırnağa değişim Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...

Futbolculuk kariyeri İtalya’nın alt liglerinde geçen Sensibile, daha sonra bu ülkede sportif direktör ve scout olarak çalıştı. Novara, Sampdoria, Verona, Mantova, Trapani ve Alessandria kulüplerinde sportif direktörlük görevi üstlenen 50 yaşındaki Sensibile...

9Fatih Terimden sonra Floryada tepeden tırnağa değişim Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...

Juventus ve Roma’da da scoutluk yaptı. Son olarak menajerlik şirketi P&P Sport Management’te çalışan Sensibile, yeni görev şemasında başkan Elmas ve Campos’tan sonra üçüncü isim olacak.

10Fatih Terimden sonra Floryada tepeden tırnağa değişim Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...

Teknik direktör Domenec Torrent, Sensibile’ye bağlı olarak çalışacak; İtalyan sportif direktör de Campos’a... Görev şemasının en tepesinde de Burak Elmas yer alıyor. Yıllık 400 bin Euro ücret alacak olan Sensibile, beraberinde bir de İspanyol scout getirdi.

11Fatih Terimden sonra Floryada tepeden tırnağa değişim Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...

60 bin Euro yıllık ücrete getirilen yeni scout, Galatasaray’daki oyuncu izleme ekibinin başında görev yapacak. Sensibile’ye, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Torrent’in ofisinin hemen yanındaki odanın tahsis edildiği belirtildi.

12Fatih Terimden sonra Floryada tepeden tırnağa değişim Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...

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