Fatih Terim'den sonra Florya'da tepeden tırnağa değişim! Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...

Teknik direktör Domenec Torrent, Sensibile’ye bağlı olarak çalışacak; İtalyan sportif direktör de Campos’a... Görev şemasının en tepesinde de Burak Elmas yer alıyor. Yıllık 400 bin Euro ücret alacak olan Sensibile, beraberinde bir de İspanyol scout getirdi.