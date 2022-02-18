• 18 Şubat 2022 - 10:38 • Son Güncelleme:
Fatih Terim'den sonra Florya'da tepeden tırnağa değişim! Önce Torrent sonra Sensibile şimdi de şef scout...
Fatih Terim'le yolların ayrılmasından sonra önce Domenec Torrent'i takımın başına getiren Burak Elmas ardından İtalyan Sportif Direktör Sensibile ile anlaşmaya vardı. Florya'yı tepeden tırnağa değiştiren Elmas şimdi de şef scout sistemini oturtmaya çalışıyor.
• 18 Şubat 2022 - 10:38 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de bu sezon küme düşme tehlikesi yaşayan ve alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Galatasaray, Fransız basınında da gündem oldu.
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, eski teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra başlattığı ‘yeniden yapılanma’ hamlelerini sürdürüyor.
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Anlaşma yapıldığı dün resmen açıklanan yeni sportif direktör Pasquale Sensibile, Elmas’ın bu doğrultudaki 3. transferi oldu
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İlk olarak Terim’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent’i oturtan, ardından dünyaca ünlü Luis Campos’u transfer danışmanı olarak atayan Elmas, sportif direktörlüğe de İtalyan Futbol adamı Sensibile’yi de getirdi.
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