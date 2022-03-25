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GalatasarayFatih Terim'den çok konuşulacak 'ibra' kararı! Sadece kendisi değil onu destekleyenleri de...
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'den çok konuşulacak 'ibra' kararı! Sadece kendisi değil onu destekleyenleri de...
• 25 Mart 2022 - 08:55 • Son Güncelleme:

Fatih Terim'den çok konuşulacak 'ibra' kararı! Sadece kendisi değil onu destekleyenleri de...

Yarın mali kongreye katılıp katılmayacağı merak konusu olan Fatih Terim'in sürpriz bir karar aldığı ve salonda en ön sıralarda olacağı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın Burak Elmasibra edip etmeme konusunu ise netlik kazandı. İşte Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

• 25 Mart 2022 - 08:55 • Son Güncelleme:
1Fatih Terimden çok konuşulacak ibra kararı Sadece kendisi değil onu destekleyenleri de...
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Galatasaray'ın sonucu merakla beklenen mali kongresi için geri sayım sürüyor. Lütfi Kırdar'da saat 10.00'da başlayacak genel kurul öncesi Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi için kamuoyunda büyük bir baskı bulunuyor. Çarşamba günü yapılan Divan Toplantısı'nda da Elmas eleştirilerin odağında yer alırken seçim öncesi verdiği sözlerini tutmamakla suçlandı.

2Fatih Terimden çok konuşulacak ibra kararı Sadece kendisi değil onu destekleyenleri de...

Daha önce Adnan Polat ve Mustafa Cengiz idari yönden ibra edilmemişti... Eğer Elmas da ibra edilmezse, 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekecek. Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre başkanlığa aday olamayacak. Ancak Polat ve Cengiz gibi Elmas da kararı mahkemeye taşıyabilir.

3Fatih Terimden çok konuşulacak ibra kararı Sadece kendisi değil onu destekleyenleri de...

Geçmiş dönemde sayımda yaşanan problemler ve tartışmalar nedeniyle yapılan son kongrede kapalı oylamaya gidilmişti. Ancak bu şekilde oylamanın fazla zaman alacağı sadece Burak Elmas dönemi değil, Mustafa Cengiz döneminin de masaya gelmesinden dolayı toplantının çok geç biteceği belirtiliyor.

4Fatih Terimden çok konuşulacak ibra kararı Sadece kendisi değil onu destekleyenleri de...

Bu nedenle toplantının açık oylama şeklinde yapılması fikrinin ağırlık kazandığı öğrenildi.

5Fatih Terimden çok konuşulacak ibra kararı Sadece kendisi değil onu destekleyenleri de...

Terim'in kongrede konuşma yapmayı ise planlamadığı belirtildi. Son dönemlerde Ahmet Ocaklı ve Rezan Epözdemir gibi kendisine yakın isimlerle sürekli toplantılar yapan Terim'in oylamada yönetimi ibra etmeyeceği belirtildi.

6Fatih Terimden çok konuşulacak ibra kararı Sadece kendisi değil onu destekleyenleri de...

Terim'in yönetimin ibra olmaması konusunda birçok üye ile de temasta bulunduğu, bu konuda öncülük ettiği öğrenildi.

7Fatih Terimden çok konuşulacak ibra kararı Sadece kendisi değil onu destekleyenleri de...

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından olan ve şu an da Disiplin Kurulu başkanlığı yapan Alp Yalman Mali Kongre öncesi Milliyet'e konuştu.

8Fatih Terimden çok konuşulacak ibra kararı Sadece kendisi değil onu destekleyenleri de...

Yalman, "Galatasaray hesapları tetkik edecek, inşallah aklı selimle güvenini tazeleyecek" dedi. 8 aylık bir yönetimin değerlendirileceğini söyleyen Yalman, "Galatasaray'da hem sabır ve hem de destek önemli bir unsur. Onun da mevcut olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

9Fatih Terimden çok konuşulacak ibra kararı Sadece kendisi değil onu destekleyenleri de...

 

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