Fatih Terim'den çok konuşulacak 'ibra' kararı! Sadece kendisi değil onu destekleyenleri de...

Daha önce Adnan Polat ve Mustafa Cengiz idari yönden ibra edilmemişti... Eğer Elmas da ibra edilmezse, 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekecek. Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre başkanlığa aday olamayacak. Ancak Polat ve Cengiz gibi Elmas da kararı mahkemeye taşıyabilir.