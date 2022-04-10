• 10 Nisan 2022 - 12:31 • Son Güncelleme:
Fatih Terim sürgüne göndermiş Torrent bir kez bile yüzünü görmemişti! Derbi öncesi ayrılık
Fatih Terim'le kolay kolay yıldız barışmayan ve bazı iddialara göre devre arasında Giresunspor'a bile teklif edilen tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe maçı öncesi sarı kırmızılı kulüpte son dakika gelişmesi...
• 10 Nisan 2022 - 12:31 • Son Güncelleme:
1
Mbaye Diagne, İngiltere Premier Lig'e geri dönüyor. Galatasaray'ın sözleşmesini karşılıklı feshettiği Mbaye Diagne'nin yeni takımını duyurdular.
2
Galatasaray'ın 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 1,58 milyon euro karşılığında West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, bir kez daha İngiliz ekibinin yolunu tutuyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi tekrar transfer etmeye hazırlanıyor.
3
4
5
İŞTE DOMENEC TORRENT'İN 11'İ
Galatasaray'la Fenerbahçe derbi mücadelesinde Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent sahaya süreceği 11'i belirledi...