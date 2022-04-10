Fatih Terim sürgüne göndermiş Torrent bir kez bile yüzünü görmemişti! Derbi öncesi ayrılık

Galatasaray'ın 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 1,58 milyon euro karşılığında West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, bir kez daha İngiliz ekibinin yolunu tutuyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi tekrar transfer etmeye hazırlanıyor.