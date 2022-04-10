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GalatasarayFatih Terim sürgüne göndermiş Torrent bir kez bile yüzünü görmemişti! Derbi öncesi ayrılık
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim sürgüne göndermiş Torrent bir kez bile yüzünü görmemişti! Derbi öncesi ayrılık
• 10 Nisan 2022 - 12:31 • Son Güncelleme:

Fatih Terim sürgüne göndermiş Torrent bir kez bile yüzünü görmemişti! Derbi öncesi ayrılık

Fatih Terim'le kolay kolay yıldız barışmayan ve bazı iddialara göre devre arasında Giresunspor'a bile teklif edilen tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe maçı öncesi sarı kırmızılı kulüpte son dakika gelişmesi...

• 10 Nisan 2022 - 12:31 • Son Güncelleme:
1Fatih Terim sürgüne göndermiş Torrent bir kez bile yüzünü görmemişti Derbi öncesi ayrılık
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Mbaye Diagne, İngiltere Premier Lig'e geri dönüyor. Galatasaray'ın sözleşmesini karşılıklı feshettiği Mbaye Diagne'nin yeni takımını duyurdular.

2Fatih Terim sürgüne göndermiş Torrent bir kez bile yüzünü görmemişti Derbi öncesi ayrılık

Galatasaray'ın 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 1,58 milyon euro karşılığında West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, bir kez daha İngiliz ekibinin yolunu tutuyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi tekrar transfer etmeye hazırlanıyor.

3Fatih Terim sürgüne göndermiş Torrent bir kez bile yüzünü görmemişti Derbi öncesi ayrılık

Galatasaray'ın karşılıklı anlaşarak kontratını sonlandırdığı Mbaye Diagne'yi 'fırsat transferi' olarak adlandırılan İngilizler, oyuncuyla temasların başladığını aktardı. Sakatlığını atlatıp bu ay içinde sahalara dönmesi beklenen Mbaye Diagne'nin de İngiltere Premier Lig'e sıcak baktığı kaydedildi.

4Fatih Terim sürgüne göndermiş Torrent bir kez bile yüzünü görmemişti Derbi öncesi ayrılık

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Mbaye Diagne 4 gol, 2 asistlik performans sergilemiş ve beklentilerin oldukça altında kalmıştı. 30 yaşındaki Mbaye Diagne, West Bromwich Albion ile çıktığı 16 maçta ise 3 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.

5İŞTE DOMENEC TORRENTİN 11İ

İŞTE DOMENEC TORRENT'İN 11'İ

Galatasaray'la Fenerbahçe derbi mücadelesinde Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent sahaya süreceği 11'i belirledi...

6MUSLERA

MUSLERA

7OMAR ELABDELLAOUİ

OMAR ELABDELLAOUİ

8VİCTOR NELSSON

VİCTOR NELSSON

9MARCAO

MARCAO

10

VAN AANHOLT

11TAYLAN ANTALYALI

TAYLAN ANTALYALI

12BERKAN KUTLU

BERKAN KUTLU

13CİCALDAU

CİCALDAU

14BABEL

BABEL

15KEREM AKTÜRKOĞLU

KEREM AKTÜRKOĞLU

16GOMİS

GOMİS

17Fatih Terim sürgüne göndermiş Torrent bir kez bile yüzünü görmemişti Derbi öncesi ayrılık

 

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